США Вайоминг

США - Вайоминг

СОБЫТИЯ


05.03.2026 Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали 1
16.09.2025 Российский разработчик создал ИИ, которому не нужны графические процессоры и дата-центры 1
05.08.2025 ЦОДы захватывают мир. Дата-центры потребляют 9% электроэнергии, производимой в США 2
28.04.2025 Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад 1
06.05.2024 Правительство США за бесценок продало мощный суперкомпьютер неизвестному покупателю 2
05.06.2023 Государственные сайты США годами бесплатно рекламируют услуги хакеров 1
22.02.2022 7 самых страшных мифов об интернете и компьютерах: где правда? 1
19.09.2017 Человечеству угрожает извержение супервулканов 1
15.03.2017 Стратегические ядерные ракеты США были взломаны 3
15.02.2017 Apple выступает против «Права на ремонт» смартфонов 1
27.09.2016 ИТ-гиганты переводят ЦОДы на возобновляемую энергию 1
22.08.2014 NASA представила новую ГИС для борьбы с лесными пожарами 1
18.10.2012 Открыт самый мощный суперкомпьютерный центр 1
30.07.2012 Змеи никогда не выходили из моря на сушу 1
07.10.2011 Переворот в энергетике: тепло и электричество из сланцев без СО2 1
27.06.2011 Госслужащие штата Вайоминг перешли на Google Apps 2
02.11.2010 МВД США посчитало Google Apps небезопасным и выбрало Microsoft. Google протестует 1
28.10.2010 Облачные сервисы Google станут доступны двум новым крупным заказчикам 2
01.07.2010 В США произведён испытательный запуск МБР Minuteman 3 1
17.06.2010 США провели успешный пуск МБР Minuteman III 1
15.06.2010 Генезис таинственных облаков: новые данные 1
15.04.2010 Причина обысков в HP - подозрение в многомиллионных взятках Генпрокуратуре 1
19.03.2010 Boeing разрабатывает боевой лазер на свободных электронах 1
02.11.2009 Госбезопасность США: киберцентр в Арлингтоне введён в строй 1
19.01.2009 Sharp, Toshiba и Panasonic вместе займутся спасением планеты 1
24.10.2008 Начато строительство нового объекта управления ПРО США 1
15.10.2008 В штате Вайоминг потерян банковский архив на магнитной ленте 1
10.09.2008 В управление БПЛА включены VR-технологии 1
08.09.2008 ICARUS: система единого управления комплексом БПЛА 1
24.06.2008 GTI-03: завершились комплексные КШУ ПРО США 1
15.02.2008 Сначала полет, потом эхолокация: исследованы самые древние останки летучей мыши 1
01.02.2008 Испытана сверхмощная электромагнитная пушка 1
01.02.2008 ВМС США испытали сверхмощную электромагнитную пушку 1
20.12.2007 Американские индейцы провозгласили независимость от США 1
29.11.2007 F-15 отлетались? 1
27.11.2007 Загадка штата Юта: кризис гипотезы Пангеи 1
10.10.2007 Американские лоси ищут защиты от медведей у человека 1
30.08.2007 Счет F-22 пошел на сотни 1
15.06.2007 Космодром на мысе Канаверал начали патрулировать F-22A Raptor 1
05.06.2007 Boeing учится строить боевые волнолеты 1

Публикаций - 68, упоминаний - 74

США и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25372 6
Google LLC 12372 4
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 133 4
Геоинтеллект - Geointellect - Центр пространственных исследований 15 2
Alliant Techsystems - ATK 17 2
Amazon Inc - Amazon.com 3175 2
Apple Inc 12802 2
Meta Platforms - Facebook 4562 2
HP - Hewlett-Packard 3645 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 2
Virgin Group 142 2
АТК Консультационная группа 53 2
Kometa - Комета 157 2
AlliedSignal - Allied Aerospace Industries 4 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 126 2
Meta Platforms 145 1
U.S. CISA - US-CERT - US Computer Emergency Response Team 28 1
NetApp - Network Appliance 648 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 674 1
Dell EMC 5112 1
Yandex - Яндекс 8676 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14759 1
Qualcomm Technologies 1924 1
Intel Corporation 12603 1
HP Inc. 5782 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 442 1
Oracle Corporation 6913 1
Toshiba Corporation 2959 1
HPE SGI - Silicon Graphics 388 1
Red Hat 1348 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2661 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 397 1
AT&T Inc 1700 1
Salesforce 460 1
Sharp Corporation 1052 1
Snapchat 146 1
ХайТэк - Hi-Tech 225 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1586 1
Шахты 0 1
The Citizen Lab 24 1
Lockheed Martin 767 5
Boeing 1021 4
NASA AFRC - Armstrong Flight Research Center - Лётно-исследовательский центр имени Армстронга - NASA Dryden Flight Research Center - Исследовательский центр НАСА имени Драйдена 29 2
Boeing Phantom Works 4 2
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - AFRL - Air Force Research Laboratory - Научно-исследовательская лаборатория ВВС США 45 1
Carlyle Group 24 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
SLV 13 1
John Deere - Джон Дир 27 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 234 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 932 15
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1631 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1869 7
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 663 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3434 6
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 70 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5791 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 626 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3130 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1371 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 113 3
U.S. USGS - U.S. CRSSP - U.S. Commercial Remote Sensing Space Policy 8 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5363 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5293 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 296 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 538 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 444 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 740 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1043 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 641 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 83 1
U.S. FEMA - The Federal Emergency Management Agency - Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США 11 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 61 1
Greenpeace - Гринпис 129 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 83 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10084 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74325 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32121 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23175 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7215 5
Gen V - кибератаки пятого поколения 1270 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15032 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32311 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16726 4
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1193 4
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2873 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25645 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10192 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19094 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6979 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12164 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3399 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29020 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8255 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7085 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13161 3
ВИЭ - Ветроэнергетика - Wind Energy - ветротурбины - ветроустановки - ветростанции - ветрогенерация - 15 июня Всемирный день ветра 148 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3097 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5423 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1207 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1640 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4732 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1753 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12474 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17290 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25824 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21888 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2981 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57992 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4837 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2274 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13724 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12407 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2387 2
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 760 1
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 6
GeoEye IKONOS 126 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - Vandenberg Space Force Base - Военно-воздушная база Ванденберг 45 3
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 281 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5147 3
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 58 2
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 66 2
NSO Group - Pegasus 97 2
NASA TOPEX/Poseidon 6 2
NASA Jason - космическая океанографическая лаборатория 8 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5248 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 145 2
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 84 2
Pixabay 212 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 61 1
Lockheed Martin - THAAD - Terminal High Altitude Area Defense - Theater High Altitude Area Defense - противоракетный комплекс подвижного наземного базирования 33 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - STSS - Space Tracking and Surveillance System - SBIRS - Space-Based Infrared System - инфракрасная система космического базирования 32 1
OpenAI - ChatGPT 599 1
FreePik 1554 1
RTX Corporation - X-51 Waverider ГПВРД 13 1
Microsoft Office 4018 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 92 1
Microsoft Windows 16478 1
NetApp E-Series СХД 87 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2395 1
Microsoft Office 365 991 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1791 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 348 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 1
Powercom Raptor - Серия ИБП 76 1
Samsung DeX - Samsung Desktop eXperience - Samsung Linux on Dex - Linux on Galaxy 72 1
Smart Engines - GreenOCR 44 1
Intel Xeon E 196 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 372 1
Nokia Snake - Змейка 35 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 312 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 481 1
Google Talk - Google Chat 161 1
Google Calendar - Google Календарь 90 1
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 121 1
Spears Diana - Спирс Диана 2 2
Napier Gary - Напьер Гэри 2 2
Larson Blake - Ларсон Блэйк 2 2
O’Connell Matthew - О’Коннелл Мэтью 6 2
Bush George - Буш Джордж 335 2
Рахманов Максим 47 2
Bogdan Thomas - Богдан Томас 1 1
Brandt Adam - Брандт Адам 1 1
Kennedy Patrick - Кеннеди Патрик 2 1
Thompson David - Томпсон Дэвид 4 1
Bellmann Robert - Белльманн Роберт 8 1
Wynn Michael - Уинн Майкл 3 1
Hoffman Reid - Хоффман Рид 5 1
Bernard Rob - Бернард Роб 2 1
Loope David - Луп Дэвид 1 1
Longrich Nickolas - Лонгрич Николас 4 1
Арлазаров Владимир 280 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 922 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 359 1
Ройфман Роман 16 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 171 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 63 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 637 1
Benioff Marc - Бениофф Марк 30 1
Hoffman Reid - Хоффман Рейд 17 1
Доля Алексей 67 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53663 50
США - Калифорния 4785 17
Россия - РФ - Российская федерация 159212 15
Земля - планета Солнечной системы 10713 13
США - Колорадо 385 9
США - Монтана 53 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13601 7
США - Колумбия - Вашингтон 1460 7
США - Аляска 244 7
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 772 6
США - Невада 214 6
США - Yellowstone National Park - Йеллоустонский национальный парк - международный биосферный заповедник 25 5
Индия - Bharat 5744 5
Франция - Французская Республика 8018 5
США - Северная Дакота 41 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18448 4
США - Нью-Йорк 3157 4
Германия - Федеративная Республика 12977 4
США - Флорида 777 4
США - Юта 196 4
США - Айдахо 66 4
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 342 4
США - Нью-Мексико 248 4
США - Миннесота 196 4
США - Теннесси 123 4
США - Небраска 39 3
США - Вайоминг - Grand Teton - Тетон Гранд 3 3
Европа 24714 3
Япония 13584 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3067 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3009 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3258 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес 812 3
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 580 3
США - Орегон 254 3
Франция - Тулуза 77 2
Маршалловы Острова 20 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4129 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46262 2
Дания - Королевство 1320 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8929 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55335 12
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5994 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32144 7
Аэрогазодинамика - Звуковой барьер - Гиперзвук - Гиперзвуковая скорость - ГПВРД - гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель 133 7
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3286 6
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1660 4
Зоология - наука о животных 2796 4
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1938 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51567 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6399 3
ОПК - Ракетные войска - Rocket troops 125 3
Ирак - Война в Персидском заливе 223 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2601 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7044 2
Энергетика - Energy - Energetically 5557 2
Паспорт - Паспортные данные 2748 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8574 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2032 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3197 2
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 823 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5304 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4417 2
Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиоуглерод, Радиокарбон 140 2
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 292 2
Информатика - computer science - informatique 1145 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1871 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1338 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4356 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6418 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3751 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9766 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20525 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26167 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2258 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10575 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1626 2
Плутоний 40 2
FASTT - Freeflight Atmospheric Scramjet Test Technique 3 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7631 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 11
CNews RND - R&D.CNews 2274 6
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 4
F-16.net 126 3
Sci-Tech-Today 9 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11457 2
NYT - The New York Times 1091 2
Nature 822 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
Space Daily 528 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
Times 645 1
Defense Tech 44 1
Public Library of Science - PLOS 69 1
Bloomberg 1563 1
Tom’s Hardware 542 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1327 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 1
New Scientist 1448 1
IBT - International Business Times 14 1
Phys.org 972 1
Upside Today 59 1
Die Welt 80 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8442 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 141 1
INL - Idaho National Laboratory - Национальная лаборатория Айдахо 9 2
University of Wyoming - Университет Вайоминга 4 2
NASA Langley Research Center 18 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 2
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 29 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 2
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 130 2
UB - University of Buckingham - Букингемский университет 5 1
UCAR - University Corporation for Atmospheric Research - Университетская корпорация атмосферных исследований 3 1
UT Dallas - UTD - University of Texas at Dallas - Техасский университет в Далласе - UT Southwestern, UTSW - University of Texas Southwestern Medical Center - Юго-западный медицинский центр Техасского университета 13 1
University of Glasgow - Университет Глазго 30 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 1
Huskers - Nebraska Cornhuskers - Университет Небраски в Линкольне 18 1
UIdaho - University of Idaho - Айдахский университет - Университет Айдахо - Государственный университет штата Айдахо 10 1
Smithsonian Institution - Смитсоновский институт 26 1
Jackson State University - Государственный университет Джексона - Университет штата Джексон 1 1
Lehigh University - Лихайский университет 1 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
University of Virginia - Виргинский университет 33 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 1
University of Oxford - Оксфордский университет 209 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 640 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 1
UC San Francisco, UCSF - University of California San Francisco - Калифорнийский университет Сан-Франциско 13 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 168 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 125 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2602 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423406, в очереди разбора - 726898.
Создано именных указателей - 191268.
