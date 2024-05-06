Правительство США за бесценок продало мощный суперкомпьютер неизвестному покупателю

Cheyenne ушел с молотка

В США завершился аукцион, по итогам которого определился новый владелец некогда мощного суперкомпьютера Cheyenne. 3 мая вычислительная система была продана неизвестному частному лицу за $480,085 тыс. Всего в аукционе приняли участие 27 человек. Минимальная цена лота на старте интернет-торгов составляла $30 тыс.

Cheyenne назван в честь города Шайенн, расположенного на северо-западе США в штате Вайоминг. Именно там, на территории суперкомпьютерного центра (NCAR-Wyoming Supercomputing Center; NWSC), оператором которого является Национальный центр атмосферных исследований США (NCAR), и был развернут вычислительный массив.

Ученые из Вайоминга и других штатов применяли Cheyenne в изучении различных явлений, таких как изменение погоды и климата, лесные пожары и сейсмическая активность.

https://gsaauctions.gov Cheyenne отдан в частные руки

Cheyenne на момент ввода в эксплуатацию представлял собой один из мощнейших и наиболее энергоэффективных суперкомпьютеров мира. В рейтинге top500 образца 2016 г. система занимала 20 место. В последнем, ноябрьском, перечне самых производительных суперкомпьютеров 2023 г. Cheyenne фигурирует на 160 строчке.

Внутри суперкомпьютера

В составе системы – 8064 процессора Intel Xeon E5-2697 v4, каждый из которых имеет 18 ядер (36 потоков) и работает на тактовой частоте 2,3 ГГц. Этот серверный CPU, построенный на архитектуре Broadwell и выведенный на рынок летом 2016 г., сегодня можно приобрести в розницу по цене около $50 (примерно 4,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 4 мая 2024 г.) на вторичном рынке.

Машина оснащена 313 ТБ оперативной памяти – 4890 64-гигабайтными модулями DDR4-2400 с поддержкой технологии коррекции ошибок (ECC), каждый из которых сейчас стоит примерно $65.

К сожалению для покупателя, в составе приобретенной им суперкомпьютерной системы отсутствуют постоянные накопители, совокупная емкость которых во время эксплуатации машины составляла 32 ПБ.

Пиковая производительность Cheyenne оценивает в 5,34 Пфлопс, а мощность при максимальной нагрузке достигает 1,727 МВт. То есть расходы на одну только электроэнергию при интенсивном использовании оборудования, по оценке Tom’s Hardware, могли превышать $4 тыс. в сутки.

Кране выгодная покупка с гигантской скидкой?

Cheyenne – последний суперкомпьютерный проект компании Silicon Graphics International (SGI), реализованный до ее приобретения Hewlett Packard Enterprise (HPE) за $275 млн в ноябре 2016 г.

Достоверно неизвестна стоимость проекта Cheyenne, однако расходы на создание его предшественника Yellowstone на старте оценивались в $25-$35 млн, часть из которых может покрывать стоимость работ по возведению строений и прочей инфраструктуры под размещение вычислительной системы. Заменивший Cheyenne суперкомпьютер Derecho стоил уже $35-$40 млн. Вероятно, и проданный с молотка серверный массив обошелся правительству США в те же несколько десятков миллионов долларов.

Если исходить из консервативной оценки затрат на создание девайса в $25 млн, получается, что некогда очень мощный суперкомпьютер был продан за ничтожные 2% от первоначальной стоимости.

Заработать, распродав суперкомпьютер по частям

Личность покупателя Cheyenne в настоящий момент неизвестна, как и цель, с которой им была приобретена огромная неработающая вычислительная система. Нельзя исключать того, что компьютер будет разобран на отдельные комплектующие и распродан по частям. Учитывая текущие рыночные цены, на одни лишь только память и процессоры опытный интернет-продавец мог бы сбыть суммарно за примерно $700 тыс., что принесло бы ему внушительные $220 тыс. прибыли.

Впрочем, выгода, наверняка, окажется куда более скромной, поскольку в расчетах не учтены такие аспекты как необходимость самостоятельной доставки суперкомпьютера на территорию нового владельца. Продавец транспортные услуги не предоставляет, а доставка хрупкого и тяжелого (масса устройства, состоящего из 30 стоек, в сборе превышает 10 тонн) груза может обойтись в круглую сумму.

Кроме того, следует учитывать тот факт, что не все процессоры и модули памяти, входящие в состав, Cheyenne находятся в работоспособном состоянии. Согласно описанию теперь уже закрытого лота на сайте аукциона, «около 1% узлов системы демонстрировали отказ в течение последних шести месяцев, преимущественно по вине DIMM-модулей». Продавец заранее предупредил претендентов на покупку суперкомпьютера о том, что не планирует устранять неисправности. Именно они, а также проблемы в работе системы охлаждения устройства, устранение которых сопряжено с длительными простоями и значительными финансовыми расходами, послужили поводом к продаже системы.

Ситуация в top500

По состоянию на ноябрь 2023 г. в первой тройке рейтинга top500 представлены исключительно суперкомпьютеры, действующие на территории США. Пальму первенства удерживает Frontier (пиковая производительность 1,7 экзафлопс) из Окриджской национальной лаборатории (ORNL; Окридж, штат Теннесси).

Китайские суперкомпьютеры экзафлопсного класса в перечне не представлены, однако, как ранее писал CNews, такие системы на самом деле существуют – как минимум две, но о них о КНР особо не распространяется.

Первая сотня рейтинга top500 представлена четырьмя суперЭВМ из России. Наиболее производительная из них – «Червоненкис» (на пике 29,42 петафлопс), принадлежащая «Яндексу» и дебютировавшая в 2021 г. сразу на 19 строчке, занимает 36 позицию. На 58 и 64 местах соответственно расположились «Галушкин» (20,64 петафлопс) и «Ляпунов» (20,03 петафлопс), которые также являющиеся собственностью российского поискового гиганта.

67 место занимает машина облачной «дочки» Сбербанка Christofari Neo (14,91 петафлопс). Оригинальный Christofari (8,79 петафлопс), в июньской версии рейтинга располагавшийся на 96 строчке, к ноябрю из первой сотни выбыл (119 место).