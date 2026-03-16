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Индексная книга (каталог) CNews*
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США Теннесси

США - Теннесси

СОБЫТИЯ


16.03.2026 Американка полгода просидела в тюрьме, потому что ее оговорил полицейский ИИ 2
20.02.2026 Глобализация пошла не по плану. Украинца бросили в тюрьму на долгие годы за помощь КНДР в краже данных у США 1
14.01.2026 В 13 штатах Америки массовые отключения электричества и рост тарифов. Построили слишком много ЦОДов 1
18.11.2025 В Европе появился суперкомпьютер экзафлопсного класса 1
25.03.2025 В США арестованы китайцы, придумавшие новую схему бесконтактного мошенничества 1
22.07.2024 Российских блогеров власти хотят заставить получать образовательные лицензии 1
06.05.2024 Правительство США за бесценок продало мощный суперкомпьютер неизвестному покупателю 1
18.08.2023 У EPAM появился новый крупный акционер из США 1
12.08.2021 Прорыв в законотворчестве. Монополии Apple и Google на рынке мобильного ПО грозит крах 1
25.06.2018 ИТ-легенду Джона Макафи отравили посреди толпы телохранителей 1
15.11.2017 Суперкомпьютер российской сборки перепрыгнул с 80 на 29 место в глобальном рейтинге Top500 1
29.03.2017 Американским провайдерам разрешили торговать данными пользователей 1
15.02.2017 Apple выступает против «Права на ремонт» смартфонов 1
21.12.2015 ИТ-кейс страховщика: Как сократить выплаты, убедив клиентов заботиться о здоровье 2
18.11.2014 Россия почти удвоила свое присутствие в суперкомпьютерном рейтинге Топ 500 1
25.06.2014 «Т-Платформы» установили первый суперкомпьютер после снятия эмбарго США 1
29.04.2014 Philips избавляется от бизнеса по выпуску аудиосистем 1
28.10.2013 Новые чипы позволят строить гаджеты без аккумуляторов 1
18.06.2013 Молодым мамам лучше отказаться от антибактериального мыла? 1
23.05.2013 Наступление 3D-печати: добрались до пуль 1
05.04.2013 В России строится самый мощный суперкомпьютер в Европе 1
28.03.2013 Nissan запустила производство улучшенных электромобилей Nissan Leaf в Великобритании 1
29.10.2012 Построен мощнейший в мире суперкомпьютер на графических процессорах 1
19.10.2012 Кофе и черника спасают от лучевой болезни 1
30.07.2012 Лазер находит и уничтожает опухоль 1
07.06.2012 Мутирующая Америка: черепа вытягиваются 1
06.04.2012 Эволюция "наоборот": микроорганизмы избавляются от способностей 1
07.02.2012 Солнечные биопанели: переходим к практике 1
01.02.2012 Птичий грипп оставляет следы в мозге 1
11.11.2011 Сжатие при нагревании: почему такое возможно? 1
01.11.2011 Китай запустил мощный суперкомпьютер на собственных процессорах 1
23.09.2011 Компьютер-провидец: предсказанные на основе новостей события подтвердились 1
07.09.2011 Солнечные панели отравляют людей свинцом 1
27.07.2011 Виновникам утечки «секретных» документов в «Яндекс» и Google ничего не угрожает 1
01.12.2010 Медицинский центр потерял личные данные 8 тыс. пациентов 1
06.08.2010 Новое исследование выявляет механизм межвидовой передачи вирусов 1
26.07.2010 Blue CRUSH: ретроспективное прогнозирование преступности 1
23.06.2010 Американский бомж обнаружил утечку персональных данных 1
19.03.2010 Скончался член правления Apple Джером Йорк 1

Публикаций - 125, упоминаний - 129

США и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 9
Intel Corporation 12811 7
Microsoft Corporation 25775 6
Google LLC 12690 6
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 6
Nvidia Corp 4002 5
Dell EMC 5180 4
Apple Inc 13156 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  133 4
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Т-Платформы - T-Platforms 412 3
HPE SGI - Silicon Graphics 390 3
AT&T Inc 1726 3
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 3
AT&T South - BellSouth 234 3
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - VoiceStream Wireless - Omnipoint Corporation - Aerial Communications 169 2
Sierra Monolithics 3 2
Textron - AAI Corporation 19 2
Charter Communications 41 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
InfoWatch - Инфовотч 1185 2
HP Inc. 5883 2
Philips 2099 2
Sharp Corporation 1062 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 2
Palo Alto Networks 209 2
Perimetrix - Периметрикс 274 2
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 2
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 2
AT&T Broadband - Tele-Communications - TCI 88 2
AlliedSignal - Allied Aerospace Industries 4 2
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 1
Прогресс ГК - Практика безопасности 54 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
CAS SCCAS - Supercomputing in China - Суперкомпьютерный центр Китайской академии наук - Национальный научный центр проблем проектирования и производства параллельных вычислительных систем Китая 4 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Tata Motors - Jaguar Cars 126 4
UPS 216 3
NASA AFRC - Armstrong Flight Research Center - Лётно-исследовательский центр имени Армстронга - NASA Dryden Flight Research Center - Исследовательский центр НАСА имени Драйдена 29 2
Boeing Phantom Works 4 2
Storm Ventures 5 2
Tesla Motors 461 2
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 2
Alpari - Альпари 67 2
Merrill Lynch 454 2
Lockheed Martin 777 2
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 1
Vanguard Group 23 1
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
Donaldson 14 1
Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ) 19 1
LVMH Louis Vuitton 34 1
Коптская православная церковь Александрии - Египетская православная церковь 2 1
NW3C - National White Collar Crime Center - Национальный центр по борьбе с преступностью "Белых воротничков" - Национальный центр "беловоротничковой преступности" 3 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Gibson Brands - Gibson Guitar Corporation 2 1
EMI Group Limited - Electric and Musical Industries - EMI Records Ltd 30 1
Гумма Групп - Гамма Инвест - Гамма Капитал 12 1
Essilor - Essilor Luxottica - Эссилор ЕГРМ - Essilor Group Russia Management - Эссилор-Луйс-Оптика 5 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 17 1
EPIC Telecom Invest 212 1
Macy’s - Сеть розничной торговли 10 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
Sequoia Capital 115 1
Capital Group 85 1
BlackRock 42 1
WCM Investment Management 14 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 12
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 22 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 3
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
Единая Россия - Политическая партия 321 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
Демократическая политическая партия США 122 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 16
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 11
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 611 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 4
TDMA - Time Division Multiple Access - TDM - Time Division Multiplexing - Мультиплексирование с разделением - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 293 4
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 3
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 3
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 38 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Nvidia Tesla GPU 198 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 3
Intel Xeon E 197 3
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
IBM Roadrunner 29 2
NSO Group - Pegasus 98 2
Google Android 15244 2
Linux OS 11533 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 93 2
Acer Predator 224 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 169 2
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 2
Sunway TaihuLight 20 2
Google Keep 34 2
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 89 2
Microsoft WGA - Microsoft Windows Genuine Advantage 40 1
Nokia UltraSite - Nokia UltraSite WCDMA Base Station - Nokia UltraSite EDGE Base Stations 30 1
IBM ASCI White 4 1
ООН ЮНЕП - Программа по окружающей среде - UNEP - UN Environment Programme 24 1
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 48 1
Trilon Technology - ShotSpotter 7 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - Defense Meteorological Satellite Program (DMSP) 12 1
Nvidia Fermi 30 1
TSU APT - Automatic Photometric Telescope 1 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 68 1
U.S. NOAA GOES - Geostationary Operational Environmental Satellite - U.S. NOAA GOS - Global Observing System 42 1
FreePik 1841 1
Bertelsmann - Bertelsmann BMG - Bertelsmann Music Group - BeMusic 16 1
U.S. HHS - Medicaid - федеральная и поштатная программа американского здравоохранения 7 1
AT&T South - BellSouth Mobility DCS 3 1
Deloitte - TennCare 1 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Фобос-Грунт - российская автоматическая межпланетная станция 44 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Dongarra Jack - Донгарра Джэк 11 3
Чуракова Елена 11 2
Mazur Peter - Мазур Петер 2 2
Гаврилец Сергей 2 2
Verton Dan - Вертон Дэн 5 2
Диденко Юрий 2 2
Suslick Kenneth - Саслик Кеннет 6 2
Weisman Jonathan 2 2
Ogura Atsuo - Огура Ацуо 2 2
McChrystal Stanley - МакКристал Стэнли 4 2
Marshall Matt 4 2
Taleyarkhan Rusi - Талейархан Рузи 28 2
Vose Aaron - Воз Аарон 2 2
Ульянов Владимир 162 2
Попова Мария 141 2
Зенкин Денис 263 2
Гулькин Павел 14 2
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 1
Полуэктов Андрей 10 1
Лузин Александр 7 1
Лыков Вениамин 5 1
Griffin Michael - Гриффин Майкл 30 1
Краснобаева Марина 1 1
Brewer Bryan - Брюэр Брайан 1 1
Finch James - Финч Джеймс 1 1
Odegard Jan - Одегард Ян 1 1
Наумченко Максим 5 1
Feinstein Dianne - Файнштейн Дайан 4 1
Williams Michael - Уильямс Майкл 6 1
Zuckerman Benjamin - Цукерман Бенджамин 1 1
Desler Jim - Деслер Джим 17 1
Лантратова Яна 8 1
Lieberman Joe - Либерман Джо - Lieberman Joseph - Либерман Джозеф 11 1
Cuomo Andrew - Куомо Эндрю 11 1
Blumenthal Richard - Ричард Блюменталь 8 1
Железных Наталья 4 1
Darwin Charles - Дарвин Чарльз 25 1
Lippert Thomas - Липперт Томас 4 1
Scott Steve - Скотт Стив 4 1
Graham Lindsey - Грэм Линдси 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 93
США - Калифорния 4829 30
Россия - РФ - Российская федерация 166168 16
США - Джорджия 335 15
США - Нью-Йорк 3180 14
США - Южная Каролина 96 14
США - Огайо 291 13
США - Индиана 123 13
Германия - Федеративная Республика 13221 12
США - Техас 1048 12
Япония 13807 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 10
США - Иллинойс 340 10
США - Кентукки 83 9
Европа 24964 8
США - Флорида 786 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 8
Франция - Французская Республика 8177 7
США - Аризона 549 7
США - Пенсильвания 372 7
США - Массачусетс 517 7
США - Мичиган 274 7
США - Северная Каролина 328 7
США - Висконсин 118 7
США - Алабама 147 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Солнечная система - Solar system 2569 6
США - Орегон 255 6
США - Невада 214 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Америка - Американский регион 2206 5
США - Нью-Джерси 307 5
США - Колумбия - Вашингтон 1487 5
США - Коннектикут 172 5
США - Мэриленд 299 5
США - Вайоминг 68 4
США - Арканзас 63 4
Германия - Баден-Вюртемберг - Мангейм - Маннгейм - Манхайм 17 4
США - Теннесси - Нашвилл 15 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 18
Энергетика - Energy - Energetically 5855 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 7
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 6
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 6
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 6
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 5
Зоология - наука о животных 2887 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 5
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 4
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 3
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 3
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 3
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Кремний - Silicium - химический элемент 1776 3
AP - Associated Press 2007 9
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 6
CNews RND - R&D.CNews 2274 5
Nature 832 4
Phys.org 972 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
The Washington Post 350 3
Physical Review Letters 164 3
Mercury News - San Jose Mercury News 52 2
Times 661 2
Tom’s Hardware 600 2
San Francisco Chronicle 34 2
Telegraph 199 2
ComputerWorld 144 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
Faulkner Information Services 100 2
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 1
Fox News Channel - FNC 42 1
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The Verge - Издание 619 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Bloomberg 1627 1
ZDnet 663 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
NYT - The New York Times 1100 1
BleepingComputer - Издание 458 1
Известия ИД 770 1
KrebsOnSecurity 18 1
South China Morning Post 93 1
Newsweek 39 1
The Independent 32 1
New Scientist 1448 1
Scientific Reports - Nature Scientific Reports 32 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
IBT - International Business Times 14 1
Computer Weekly 376 1
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Vandy - Vanderbilt University - Вандербильтский университет - Университет Вандербильта 26 4
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Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 2
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 20 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 2
UTHSC - University of Tennessee Health Science Center - Научный центр здравоохранения Университета Теннесси 2 1
CAS USTC - University of Science and Technology of China - Научно-технический университет Китая - Университет науки и техники Китая 18 1
ETSU - East Tennessee State University - Государственный университет Восточного Теннесси - Observatory Fairborn 4 1
University of Mannheim - Universität Mannheim - Мангеймский университет Германия 8 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
U.S. Department of Energy - NERSC - National Energy Research Scientific Computing Center - Федеральный научный энергетический вычислительный центр США 5 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 29 1
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
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