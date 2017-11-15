Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
США
Теннесси
Публикаций - 66, упоминаний - 73
США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ульянов Владимир 153 2
|Попова Мария 139 2
|Гулькин Павел 13 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 367 1
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен 70 1
|Манджиков Очир 56 1
|Лукацкий Алексей 87 1
|Масалович Андрей 16 1
|Иванов Максим 5 1
|Наумов Виктор 124 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 335 1
|Biden Joe - Байден Джо 35 1
|Pai Ajit - Пай Аджит 9 1
|Рахманов Максим 47 1
|Филимонов Сергей 45 1
|Пономарев Тарас 27 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru