США - Теннесси

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15.11.2017 Суперкомпьютер российской сборки перепрыгнул с 80 на 29 место в глобальном рейтинге Top500 1
29.03.2017 Американским провайдерам разрешили торговать данными пользователей 1
21.12.2015 ИТ-кейс страховщика: Как сократить выплаты, убедив клиентов заботиться о здоровье 2
18.11.2014 Россия почти удвоила свое присутствие в суперкомпьютерном рейтинге Топ 500 1
25.06.2014 «Т-Платформы» установили первый суперкомпьютер после снятия эмбарго США 1
28.03.2013 Nissan запустила производство улучшенных электромобилей Nissan Leaf в Великобритании 1
01.02.2012 Птичий грипп оставляет следы в мозге 1
11.11.2011 Сжатие при нагревании: почему такое возможно? 1
27.07.2011 Виновникам утечки «секретных» документов в «Яндекс» и Google ничего не угрожает 1
23.06.2010 Американский бомж обнаружил утечку персональных данных 1
16.11.2009 Сменился лидер в Топ-500 суперкомпьютеров 2
02.10.2009 Nvidia представила архитектуру Fermi для вычислений общего назначения 1
18.12.2008 Франчайзинговый ресторан не смог обезопасить транзакции по банковским картам 1
26.09.2008 Обнаружены остатки разорванной в клочья планеты 1
18.07.2008 Сотрудники Dell восстали против компании 1
20.06.2008 Выпустил ПК – убери за собой 1
10.06.2008 Microsoft подала 21 иск против американских реселлеров 1
27.03.2008 Природные нанотехнологии помогают выжить растениям 1
19.02.2008 Личные данные 320 тыс. доноров скомпрометированы 1
07.02.2008 Серия торнадо признана самой смертоносной в США за последние 20 лет 1
29.12.2007 Купленный плеер оказался с непристойным содержанием 1
07.12.2007 Создан фемтосекундный оптический затвор 1
19.10.2007 Эксклюзив: секреты новых русских связистов в Индии 1
22.03.2007 ФБР: мошенничество в Сети обошлось экономике в $200 млн 1
26.02.2007 Другое Солнце обладает странным циклом 2
26.02.2007 У "двойника" Солнца выявлен необычно короткий цикл активности 1
21.02.2007 Музыкальная индустрия выявляет пиратов в американских вузах 1
24.01.2007 Разработан новый метод интеграции нанотрубок в чипы 1
19.01.2007 США повторно рассмотрит законопроект о защите контента цифрового радио 1
16.08.2006 "Воскрешение" мамонтов: мнения разделились 1
16.08.2006 "Воскрешение" мамонтов: мнения разделились 1
17.03.2006 Место битвы времен 1-й Мировой войны установлено с помощью ГИС и GPS 1
17.03.2006 Место битвы времен 1-й Мировой войны установлено с помощью ГИС и GPS 1
21.09.2005 Подростки не смогут пользоваться телефонами в автомобиле 1
14.06.2005 Графические процессоры считают лучше центральных 1
20.11.2003 Аварии энергосистем парализуют мир 2
14.10.2003 США всерьез взялись за гиперзвуковую авиацию 1
14.10.2003 США всерьез взялись за гиперзвуковую авиацию 1
14.04.2003 «Бесконтактную войну» придумал частный бизнес 1
14.04.2003 «Бесконтактную войну» придумал частный бизнес 1

Публикаций - 66, упоминаний - 73

США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 265 5
HP - Hewlett-Packard 3423 4
Dell EMC 4464 4
Microsoft Corporation 20965 4
Intel Corporation 10778 4
IBM 8661 4
Т-Платформы 331 3
AT&T BellSouth 192 3
Sharp Corporation 964 2
Verizon 825 2
AT&T Inc 1554 2
Cray 110 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1274 2
Nvidia Corp 3010 2
HP Inc. 5097 2
Palo Alto Networks 99 2
Google LLC 9405 2
Raytheon 284 2
Perimetrix 273 2
AlliedSignal - Allied Aerospace Industries 4 2
Ростелеком ВолгаТелеком 509 1
Comcast 211 1
ДиалогНаука 169 1
CSC - Corporation 61 1
Nortel Networks 1286 1
Ниагара Компьютерс - Niagara Computers 11 1
Teradata 193 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 420 1
HP - palmOne - Handspring 282 1
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 199 1
ByCell 26 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 879 1
VoiceStream 64 1
Allied Riser Communications 3 1
VK - Mail.ru Group 2808 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7752 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6183 1
Cisco Systems 4624 1
Yandex - Яндекс 4544 1
Ростех - Ростехнологии 2297 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 20 2
Lockheed Martin 659 2
РЖД - Российские железные дороги 1319 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4805 1
Walmart - Wal-Mart Stores 318 1
Tesla Motors 259 1
Nissan - Японский автопроизводитель 186 1
Royal Dutch Shell - Шелл 117 1
Marriott Hotels 32 1
Jaguar Cars 99 1
Citigroup 270 1
BCBST - BlueCross BlueShield of Tennessee 1 1
Enron - Enrongate 121 1
Meta Group 53 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 468 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1996 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1626 2
U.S. Department of Defense - Pentagon- Министерство обороны США - Пентагон 1427 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1726 2
U.S. Navy - Военно-морские силы США 424 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 405 2
МКС - Международная космическая станция 1381 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3239 2
Роснано 619 1
U.S. Congress - U.S. House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей США 69 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 468 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1967 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1024 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 292 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 929 1
Счётная палата РФ 554 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1145 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2009 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2730 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 244 2
ГИС-Ассоциация 231 2
Демократическая политическая партия США 50 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 102 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 29 1
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 124 4
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 163 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 282 3
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 208 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2848 2
TDMA - Time Division Multiple Access - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 140 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12108 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3164 2
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 60 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3170 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 241 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply 66 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 185 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5138 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 684 1
Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика 71 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 211 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12235 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 615 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1489 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2106 1
Nvidia GeForce GTX 3056 2
Pegasus 61 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1099 2
Acer Predator 117 2
Linux OS 7164 2
Teradata Integrated Marketing Cloud 4 1
Kraken - криптовалютная биржа 13 1
Nissan Qashqai 6 1
Jureca - Суперкомпьютер 7 1
Nissan Leaf - электромобиль 35 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 442 1
Amazon Scout 12 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 72 1
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 8 1
Sunway TaihuLight 15 1
AMD Opteron - Sledgehammer (K8) 382 1
Ломоносов-2 Суперкомпьютер 24 1
Intel Itanium 607 1
Nvidia Quadro GPU 109 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 97 1
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 63 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1434 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 368 1
C++ - Язык программирования 423 1
Microsoft Bing 331 1
Java - Язык программирования 2386 1
ANSI Fortran 47 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 204 1
Microsoft Windows XP 2284 1
Intel x86 - архитектура процессора 1269 1
Microsoft Windows 10 10088 1
Ульянов Владимир 153 2
Попова Мария 139 2
Гулькин Павел 13 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 367 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен 70 1
Манджиков Очир 56 1
Лукацкий Алексей 87 1
Масалович Андрей 16 1
Иванов Максим 5 1
Наумов Виктор 124 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 335 1
Biden Joe - Байден Джо 35 1
Pai Ajit - Пай Аджит 9 1
Рахманов Максим 47 1
Филимонов Сергей 45 1
Пономарев Тарас 27 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 38
США - Калифорния 3066 18
США - Джорджия 219 10
Германия - Федеративная Республика 7774 9
Япония 7885 9
США - Огайо 237 9
США - Нью-Йорк 2584 8
Россия - Российская федерация - РФ 82110 7
США - Техас 770 7
США - Орегон 200 6
США - Невада 193 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9487 5
США - Флорида 661 5
Франция - Французская Республика 4920 5
Америка 1185 5
США - Индиана 84 5
США - Иллинойс 221 4
Солнечная система 2006 4
США - Колумбия - Вашингтон 1074 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 4
США - Южная Каролина 21 4
США - Кентукки 68 4
Солнце - звезда Солнечной системы 1004 4
США - Аризона 401 3
США - Нью-Джерси 253 3
США - Колорадо 300 3
США - Пенсильвания 278 3
США - Алабама 100 3
Китай - Гуандун - Гуанчжоу 76 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12017 3
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 544 3
Катар 138 2
Колумбия - Республика 391 2
Ирак - Республика 619 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 2
Нигерия - Федеративная Республика 232 2
США - Делавэр 133 2
США - Коннектикут 122 2
США - Мичиган 162 2
США - Северная Каролина 232 2
H5N1 - HPAI A - highly pathogenic avian influenza - высокопатогенный «птичий грипп») - серотип вируса гриппа A 82 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1227 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 779 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 311 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4072 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5018 1
Болезнь Паркинсона 101 1
Associated Press 1965 5
Thomson Reuters - Рейтер 5677 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 2
The Washington Post 287 2
Nature 696 2
San Francisco Chronicle 27 2
Telegraph 76 2
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 2
CNews RND - R&D.CNews 2081 2
Phys.org 954 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 207 2
Nanotechweb 89 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 131 1
NewsFactor 96 1
Faulkner Information Services 100 1
Physical Review Letters 110 1
New Scientist 1444 1
ComputerWorld 136 1
ZDnet 555 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 117 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1024 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 152 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 71 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 178 2
Illinois State University - Иллинойсский университет 60 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 158 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 421 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 45 1
NSF USA - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 39 1
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 40 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
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