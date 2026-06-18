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Индексная книга (каталог) CNews*
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18.06.2026 «Альт Рабочая станция К» 11.4: обновление KDE Plasma 6.6, оптимизация драйверов NVIDIA и специальные возможности 1
29.12.2025 GitHub заблокировал за плагиат репозиторий разработчика чипов для популярных одноплатных компьютеров 1
24.06.2025 Intel втихаря замедлила свои видеокарты «ради безопасности». Ее раскусили разработчики Linux 1
25.07.2024 Обзор Acer Swift X 14: мобильный ноутбук с дискретной графикой 1
27.05.2024 Чем отличаются провайдеры GPU Cloud друг от друга? 3 фактора 1
08.05.2024 Делать процессоры китайцы научились, но их видеокарты бесполезны. Они хуже решений AMD 10-летней давности 1
19.09.2023 «Альт рабочая станция К» 10.2: новый менеджер входа в систему, автоматическое резервное копирование, обновленная графика и многое другое 1
11.09.2023 Выпущен «клон» дефицитного компьютера Raspberry Pi. Он оказался лучше и дешевле оригинала 1
11.05.2023 Выпущен клон Raspberry Pi дешевле $100 с поддержкой сверхбыстрых SSD и ОС, которая копирует Windows 11 1
13.02.2023 Создан клон Raspberry Pi 4 с необычным набором портов и в 4 раза быстрее оригинала 1
23.01.2023 Создан клон Raspberry Pi 4 в разы мощнее оригинала. Цена 1
23.01.2023 Китай создал сверхэкономичный процессор на собственной архитектуре со встроенной графикой. Продавать его в Россию запрещено 1
13.12.2022 Xiaomi выпустила свой первый мини-ПК. Он похож на Mac mini, но мощнее и в полтора раза дешевле. Цена, видео 1
05.12.2022 Выпущен «клон» Raspberry Pi 4 - одноплатник с 8К-видео и ускорителем ИИ, и который возможно купить 1
02.11.2022 Давний враг Intel и AMD начал выпускать свои х86-процессоры в Китае. На их основе уже собирают ноутбуки 1
31.08.2022 GPU из облака: реалии и тенденции быстрорастущего рынка 1
12.05.2022 Новая версия российской ОС «Альт рабочая станция К» 10 встраивается в имеющуюся ИТ-инфраструктуру и обеспечивает ее безопасность 1
31.03.2022 Китай с нуля создал полноценные видеокарты на замену AMD и Nvidia. Россияне спасены 1
10.11.2021 Выпущен одноплатный ПК — «убийца» Raspberry Pi4, только дешевле и ничем не хуже 1
12.10.2021 Создан универсальный язык программирования. Он позволяет писать одновременно на С, Python, JavaScript и так далее 1
22.09.2021 Xiaomi выпустила смарт-ТВ по цене смартфона. Видео 1
01.09.2021 Хакеры выставили на продажу изощренные трояны, от которых не помогают антивирусы 1
20.08.2021 AMD выпустила новые плагины для движка рендеринга Radeon ProRender 1
26.07.2021 Названы самые необычные ИТ-вакансии России 1
17.12.2020 На «Эльбрусах» начали работать ресурсоемкие популярные игры. Видео 1
14.05.2020 AMD представила видеокарту Radeon Pro VII 1
11.05.2020 Американский производитель ПК выпустил компьютер на «враждебном» китайском чипе 1
24.04.2020 Выпущен крошечный компьютер дешевле и лучше Raspberry Pi 4. Видео 1
13.04.2020 Подзабытый производитель процессоров пошел войной на Intel и AMD 1
13.02.2020 В России созданы компактные десктопы и моноблочный ПК на процессорах «Эльбрус» 1
25.10.2019 Выпущен первый пользовательский планшет на процессоре «Эльбрус» 1
04.09.2019 В Сеть выложили бесплатное ПО для подмены лиц в видео с инструкцией на русском языке 1
14.08.2019 AMD обновила корпоративный драйвер Radeon Pro 1
30.07.2019 Рассекречен смартфон на Debian Linux с защитой от «большого брата». Цена 1
03.07.2018 Выпущен мощный «убийца» Raspberry Pi на 8 ядрах с поддержкой видео 4K 1
01.06.2018 ARM выпустила мобильный процессор, способный в ПК заменить чипы Intel 1
10.11.2017 Российский микропроцессор для систем компьютерного зрения пошел в серию 1
18.10.2017 «Неубиваемый» ноутбук на «Эльбрусах» увидит свет до конца 2017 г. Не госзаказ 1
07.06.2017 Выпущена первая партия экономичных ПК «Эльбрус 101-РC» 1

Публикаций - 86, упоминаний - 87

OpenCL и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4641 41
Nvidia Corp 4002 23
Intel Corporation 12811 19
Microsoft Corporation 25775 8
Apple Inc 13156 8
Shenzhen Xunlong Software 17 6
Dell EMC 5180 5
HP Inc. 5883 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 5
Zhaoxin - Shanghai Zhaoxin Semiconductor 39 4
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 58 4
Microsoft Corporation - GitHub 1075 4
MediaTek - Ralink 595 4
Adobe Systems 1597 4
AMD Graphics Product Group - ATI 973 3
Amlogic 57 3
Imagination Technologies - VideoLogic 43 3
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 181 3
Samsung Electronics 11065 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Lenovo Group 2447 3
9594 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 3
Raspberry Pi Foundation - RPF 49 3
Blender 52 3
Loongson Technology 80 2
Seiko Epson Corporation 908 2
ElcomSoft - ЭлкомСофт 67 2
Sapphire Technology 10 2
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HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Tesla Motors 461 1
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U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 1
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 66
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 51
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 25
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HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 18
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 17
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