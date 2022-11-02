Давний враг Intel и AMD начал выпускать свои х86-процессоры в Китае. На их основе уже собирают ноутбуки

В Китае создан процессор Kaixian KX-6000G с современными характеристиками для ПК и ноутбуков. Его разработала Via – давний конкурент Intel и AMD. Это х86-процессор, на базе которого известная в России компания Haier уже успела собрать полноценный ноутбук.

Китайский ответ США

Китайская компания Zhaoxin выпустила новый процессор Kaixian KX-6000G, основанный на архитектуре х86. Как пишет портал WCCFTech, этот CPU предназначен для моноблочных ПК, а также для ноутбуков и встраиваемых систем.

Появление Kaixian KX-6000G особенно интересно в том плане, что за компанией Zhaoxin, мало кому известной за пределами Китая, стоит гораздо более знаменитый вендор. Компания была основана в КНР в 2013 г. при непосредственном участии компании Via – давнего конкурента AMD и Intel. В конце XX и начале XXI века она выпускала собственные процессоры для ПК и ноутбуков.

В создании Zhaoxin также участвовали власти Шанхая (Китай).

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В сравнении с современными CPU Intel и AMD новинка Zhaoxin немного отстает в плане техпроцесса. Он выпускается по 16-нанометровым нормам, хотя доподлинно известно о возможности Китая производить 14-нанометровые микросхемы. Современные чипы AMD имеют топологию 7 нм, Intel – 10 нм.

Что умеет процессор

Kaixian KX-6000G – это 64-битный процессор, имеющий в своем распоряжении четыре ядра на частоте до 3 ГГц и с энергопотреблением на уровне 15 Вт. Zhaoxin предусмотрела также его заводскую версию с разгоном до 3,3 ГГц, но ей нужно уже 35 Вт энергии.

От ближайших конкурентов Kaixian KX-6000G отстает всего на пару лет. Процессор не умеет работать с PCI-E 4.0, у него есть только 16 линий PCI-E 3.0. О существовании оперативной памяти DDR-5 он тоже не знает, и потому работает исключительно с DDR-4 вплоть до DDR4-3200. Зато на его основе можно собирать действительно производительные по меркам 2022 г. компьютеры – он поддерживает до 64 ГБ ОЗУ.

Список поддерживаемых CPU интерфейсов включает USB 3.2 Gen1, USB 2.0 и SATA 3.2.

При необходимости Kaixian KX-6000G может самостоятельно обрабатывать графику, что и делает его пригодным для использования в ноутбуках, особенно его базовую версию с минимальным потреблением энергии. Эту задачу берет на себя встроенный ускоритель C-1080, наделенный поддержкой массы современных технологий – DirectX 12, OpenCL 1.2 и OpenGL 4.6. Он может выводить изображения на мониторы с разрешением 4K с подключением по HDMI, DP или по древнему VGA.

Ждать не нужно

Анонс процессора Kaixian KX-6000G состоялся одновременно с дебютом первого в мире ноутбука на его основе. Как пишет портал Gadget Tendency, им стал лэптоп Boyue G43, созданный известной в России китайской компанией Haier.

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В ноутбуке используется более производительная, но и более «прожорливая» версия процессора, которая потребляет 35 Вт. Boyue G43 получился весьма компактным за счет экрана на 14 дюймов с соотношением сторон 16:10 и разрешением 1920х1200 точек и насыщенным современной электроникой.

Вслед за Boyue G43 могут выйти десятки ПК и ноутбуков с Kaixian KX-6000G внутри

По умолчанию лэптоп поставляется с 512-гигабайтным твердотельным накопителем, 8 ГБ оперативной памяти и модулями Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6. Из интерфейсов в Boyue G43 есть USB 3.1, USB 2.0, USB-С 3.1 Gen1 и HDMI для подключения внешнего дисплея. Дискретная видеокарта в нем не предусмотрена – тут-то и пригодится встроенный в процессор ускоритель C-1080.

Стоимость Boyue G43 на момент публикации материала известна не была. Сроки его появления за пределами Китая Haier не называет.

Экспансия в Россию

Вероятность, что Haier Boyue G4 появится в России, выше нуля. На это указывает присутствие продукции Haier на российском рынке, а также тот факт, что некоторые российские разработчики комплектующих уже имеют опыт создания материнских плат под процессоры Zhaoxin.

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Также в России существуют бренды, встраивающие CPU Zhaoxin в свои ноутбуки и тонкие клиенты. Как сообщал CNews, подобные решения есть в арсенале компании «Тонк».

Российский ноутбук с китайским процессором

Что до самой Zhaoxin, то за неполные 10 лет существования она почти догнала AMD и Intel по возможностям своих процессоров. Например, весной 2020 г. она выпустила CPU KaiXian KX-U6780A для настольных ПК, по производительности не уступающий AMD Ryzen 3 3000 и Intel Core i5 седьмого поколения.