Случилось чудо: новейшая память DDR5 резко подешевела вопреки прогнозам. Дефицит почти побежден

Всего за несколько недель планки оперативной памяти DDR5 стремительно потеряли в цене. Некоторые комплекты стали стоить на 80% в сравнении с ценами в декабре 2021 г. Аналитики считают, что в дальнейшем ситуация будет лишь улучшаться, поскольку производители готовятся к наращиванию объемов производства DDR5 на фоне распространения процессоров Intel Alder Lake – первых в мире CPU с поддержкой памяти этого стандарта.

Прогрессивная память становится все более доступной

Модули новейшей оперативной памяти DDR5 стали дешеветь вопреки дефициту полупроводников и электронных компонентов, пишет портал Tom’s Hardware. В ноябре 2021 г. с выходом процессоров Intel Alder Lake, первых в мире CPU для ноутбуков и настольных ПК с поддержкой DDR5, возникла сильная нехватка таких планок.

Эксперты полагали, что дальнейшая экспансия Alder Lake приведет к затяжному периоду дефицита DDR5 и высокой стоимости этой памяти. Однако самые мрачные их прогнозы не оправдались – ситуация улучшается и с доступностью, и с ценами, даже несмотря на появление в январе 2022 г. супердешевых представителей серии Alder Lake, в которых тоже есть поддержка этой памяти.

Скоро планки DDR5 перестанут стоить как ювелирные украшения

DDR5 – это новый стандарт ОЗУ, на фоне которого широко распространенный DDR4 кажется архаичным. Распространение памяти DDR5 для персональных компьютеров началось в первых числах октября 2020 г. Как сообщал CNews, компания SK hynix объявила тогда о запуске производства первых в мире планок DIMM нового поколения.

Первые планки могли работать на скорости вплоть до 5600 Мбит/с на один контакт, и это почти вдвое выше результатов DDR4. Еще одним преимуществом нового стандарта стало уменьшенное до 1,1 В напряжение питания. У DDR4 оно составляет 1,2 В, то есть разница находится на уровне 20%.

Колебания цен

Продажи самых первых планок DDR5 начались в июне 2021 г., за четыре месяца до релиза процессоров Intel Alder Lake. Первыми в рознице появились 16-гигабайтные модули производства Team Group, продававшиеся в наборе из двух планок.

Самые первые модули DDR5, появившиеся в мировой рознице

Сперва разработчик просил за один такой набор $400 (31,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 28 января 2022 г.), но к моменту отправки комплектов в магазины снизил цену до $311 (24,3 тыс. руб.). Позже на распространении DDR5 сказалась нехватка микросхем управления питанием (PMIC) и модулей регулирования напряжения (VRM), и цены «пошли на взлет». CNews писал об этом в октябре 2021 г.

К концу 2021 г. средняя стоимость 32-гигабайтного комплекта памяти DDR5 находилась на отметке $1300 (101,6 тыс. руб.) Однако всего месяц спустя цены пошли на резкий спад.

Наглядный пример того, что покупать новое «железо» на старте продаж не стоит, если нет желания переплатить

Эксперты Tom’s Hardware провели сравнительный анализ цен на планки DDR5 на основе комплектов DDR5-4800, DDR5-5200, DDR5-5600 и DDR5-6000 емкостью 32 ГБ. Учитывались цены на Amazon и мелких торговых площадках.

Согласно результатам анализа, к концу января 2022 г. стоимость одного из комплектов рухнула на 55%, другого – на 69% по сравнению с расценками на декабрь 2021 г. Но это далеко не предел: набор Corsair Dominator DDR5-5200 CL40 подешевел на 78%, а G.Skill Trident Z DDR5-6000 CL36 – и вовсе на 80%.

Радоваться пока рано, но надежда есть

С одной стороны, анализ, проведенный Tom’s Hardware, наглядно демонстрирует, что ситуация доступностью памяти DDR5 и ее ценами улучшается гигантскими темпами. С другой, дефицит по-прежнему сохраняется – производители пока не могут обеспечить рынок необходимым объемом модулей.

В обозримом будущем цены на DDR5 могут сравняться с расценками на планки DDR4

Это отчетливо видно по динамике цен. В то время как Amazon как гигантский ритейлер старается продавать планки по ценам, близким к рекомендованным производителям, мелкие продавцы постоянно меняют ценники. Их расценки колеблются в зависимости от спроса и предложения.

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Другими словами, в декабре 2021 г. многие пользователи начали переходить на Alder Lake и стремились сразу приобрести новую память. Продавцы, видя, что модулей может не хватить на всех, начали завышать цены.

В январе 2022 г. баланс спроса и предложения начал выравниваться, что и повлекло за собой снижение цен. Плюс многие новоиспеченные обладатели чипов Alder Lake, видя стоимость DDR5, наверняка предпочли пока остаться на DDR4, так как платформа полностью совместима с этим стандартом.

Следующий шаг должны сделать непосредственно производители модулей памяти. Как пишет Tom’s Hardware, поскольку процессоры Intel Alder Lake уже поступили в продажу, компании Micron, Samsung, SK Hynix и др. неизбежно увеличат объемы производства своих микросхем DDR5.

Это, в свою очередь, должно снизить цены память нового стандарта. Однако много будет зависеть и от поставщиков микросхем PMIC и VRM. Им тоже нужно наращивать производство, особенно с учетом того, что спрос на их продукцию сейчас очень высок.

AMD задерживается

Пока в сегменте процессоров с поддержкой DDR5 представлены исключительно чипы Intel Alder Lake. Ни одна другая линейка CPU компании этот стандарт пока не поддерживает.

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У компании AMD и вовсе все еще нет серийно выпускаемых процессоров, способных работать с DDR5. В начале января 2022 г. в рамках выставки CES 2022 она рассказала о грядущей линейке 5-нанометровых CPU Ryzen 7000, в которых наконец-то появится контроллер новой памяти. Они также получат новый сокет АМ5 и архитектуру Zen 4.

AMD , как и Intel , решила перейти на новый более современный сокет

Первоначально задумывалось, что Ryzen 7000 выйдут во второй половине 2022 г., без более точной даты. Между тем, сразу после выставки CES 2022 представители AMD заявили, что дата релиза процессоров будет зависеть от цен на память DDR5.

Об этом Tom’s Hardware сообщил корпоративный вице-президент и глава клиентского бизнеса AMD Дэвид Макафи (David McAfee). С его слов, чем дешевле и доступнее будет память DDR5, тем скорее Ryzen 7000, известные под кодовым названием Rembrandt, появятся в продаже.