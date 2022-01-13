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В России появились новейшие дешевые процессоры Intel Alder Lake

Intel привезла в Россию процессоры Alder Lake начального уровня. Их премьера состоялась в начале января 2022 г. Цены начинаются с 4700 руб., но к ним придется также докупить материнскую плату – модели со старыми сокетами не подойдут.

Новинки Intel добрались до России

В России начались продажи недорогих настольных процессоров Intel нового поколения Alder Lake. Редакция CNews обнаружила ряд моделей в крупных и популярных сетях распространения.

Большинство моделей доступно для приобретения «здесь и сейчас», другие же появятся на прилавке в ближайшие часы. В случае с данными CPU Intel постаралась сократить задержку между глобальным анонсом и релизом в России до минимума.

Премьера новых чипов состоялась 4 января 2022 г. на выставке CES 2022 в Лас-Вегасе (США). В рамках мероприятия Intel показала сразу 22 новых модели для конфигураций базового и среднего уровней. В американкой рознице процессоры появились 6 января 2022 г.

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За переход на Alder Lake не придется платить сотни тысяч рублей

На момент публикации материала в России были доступны пока еще не все новинки Intel. Цены, по традиции, заметно выше рекомендованных.

К примеру, Intel Core i5 12400F без встроенной видеоподсистемы и без кулера в комплекте (OEM-версия) обойдется россиянам в 17 тыс. руб. в «Ситилинке» или 16,4 тыс. руб. в «ДНС». Рекомендованная Intel цена – $167 (12,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 13 января 2022 г.).

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В бюджетных чипах Intel реализованы далеко не все преимущества нового поколения

Также в Россию приехал и один из самых базовых на момент публикации материала представитель нового поколения процессоров Intel – двухъядерный Celeron G6900. Рекомендованная цена составляет $42 (3120 руб.), а в российских сетях он продается за 4700 руб. («Ситилинк») и 4800 руб. («ДНС»). В целом, новые процессоры Alder Lake начального уровня оказались приблизительно на 10% дороже своих предшественников – 11 поколения Rocket Lake.

Особенности процессоров

Все 22 CPU Intel, представленные на CES 2022, включая самые дешевые модели, умеют работать с новым стандартом оперативной памяти DDR5. В них реализовано по два канала памяти, максимальный поддерживаемый объем – 128 ГБ. Поддержка DDR4 тоже сохранена, что позволяет сэкономить на апгрейде и не переплачивать за не спешащие дешеветь модули. Тем не менее, первые планки DDR5 тоже появились в российских магазинах.

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Планки памяти новейшего стандарта наконец-то прибыли в Россию

Новые процессоры, за исключением моделей с литерой «F» в индексе, получили обработчик графики Intel UHD серии 700. Уровень тепловыделения (TDP) начинается с 35 Вт у модели Celeron G6900T с пониженной базовой частотой (пока не продается в России). Объем кэша L2 и L3 стартует с 2,5 МБ и 4 МБ соответственно.

Также стоит обратить внимание, что базовые процессоры Intel лишены главного отличия нового поколения от всех предыдущих. Alder Lake – это первые в истории Intel гибридные CPU с двумя типами ядер. По такому же принципу построены современные ARM-решения – в них есть по два или три кластера ядер, включая энергоэффективные и высокопроизводительные.

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Все новинки Intel, показанные на CES 2022

Что до новинок Alder Lake, то к чипам с гибридной компоновкой не относится ни один процессор ниже Core i7-12700T. Все представленные 4 января 2022 г. Core i5, i3, Pentium и Celeron имеют при себе лишь обычные ядра и лишены энергоэффективных.

На материнскую плату придется раскошелиться

При переходе на платформу Alder Lake покупка новой материнской платы является строго обязательным условием. Процессоры Intel 12 поколения перешли на сокет LGA1700, и установить их в старые разъемы не получится.

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То же касается и старых систем охлаждения. Для ряда моделей производители предлагают специальные адаптеры, но, как сообщал CNews, рассчитанные под старые сокеты кулеры далеко не всегда эффективно отводят тепло от новых процессоров.

В российской рознице уже появились кулеры сторонних производителей, адаптированные под LGA1700. Также россияне могут приобрести бюджетные Alder Lake с комплектным охладителем (комплектация BOX).

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Ассортимент материнских плат под LGA1700 постепенно пополняется

Анонс самых первых процессоров серии состоялся еще в конце октября 2021 г. Тогда же Intel показала и флагманский чипсет Z690, на котором строятся топовые и игровые материнские платы.

На CES 2022 прошла премьера наборов системной логики для более доступных материнских плат. Intel явила миру сразу три чипсета – H670, B660 и H610. Все они располагают поддержкой беспроводного интерфейса Wi-Fi 6E, пока бесполезного для России. Кроме того, в H670, B660 реализованы поддержка линий PCIe 4.0 и возможность разгона оперативной памяти.

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На момент публикации материала ассортимент материнских плат для Alder Lake в российских сетях был довольно скудным. «Ситилинк» предлагал платы безальтернативно на топовом Z690, включая опасную Asus ROG Maximus Z690.

Тем временем в «ДНС» уже появились модели на новых чипсетах. Цены на 9:00 13 января 2022 г. по Москве начинались с 8000 руб. за плату Gigabyte на чипсете H610 с двумя слотами под оперативную память DDR4 и одним разъемом под видеокарту.

Эльяс Касми

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