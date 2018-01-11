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США Невада Лас Вегас Las Vegas

США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas

СОБЫТИЯ


11.01.2018 Всемирная выставка CES осталась без электричества

CES при свете фонариковКомплекс зданий в Лас-Вегасе, США, в котором сейчас проходит Выставка потребительской электроники (CES), был об
13.01.2014 Кружки с дисплеем и гибкие телевизоры: самые интересные новинки выставки в Лас-Вегасе

оту в течение 12 часов серфинга и толщину в 9.5 мм. Облагораживается это все фирменной оболочкой Huawei's Emotion UI 2.0 на ОС Android 4.3. Huawei Ascend Mate 2 4G    Итоги На этот раз выставка CES в Лас-Вегасе порадовала, в основном, гигантскими оригинальными телевизорами, планшетами и целым рядом интересных аксессуаров и периферией. Как видим, часть показанных устройств вовсе "вскормлена"
24.01.2013 Репортаж с выставки электроники CES 2013: Лас-Вегас в стиле техно

Ежегодная выставка потребительской электроники (CES), проходящая традиционно в Лас-Вегасе, США, часто преподносила сюрпризы неравнодушной общественности. Многие производители в том числе и мобильной электроники считали это событие ключевым для себя, благодаря этому, там в
13.04.2009 Армянские мошенники украли у жителей Лас-Вегаса $2 млн

Расследование полиции Лас-Вегаса, продолжавшееся более полутора лет, привело к аресту трех выходцев из Армении. 22-летний Храча Аракелян, 29-летний Арутюн Худагулян и 38-летний Давит Кудугулян подозреваются в органи
12.11.2008 Лас-Вегас: геокластер суицида

циологии Мэтта Врея (Matt Wray) провела масштабное пространственно-временное исследование суицида в Лас-Вегасе на материале, собранном за 30 лет. Было показано, что: риск суицида для жителей Ла
06.02.2008 Midway спасет Лас-Вегас

вает которую студия Surreal Software, входящая в состав Midway Games. Выйдет игра в конце этого года на РС, Xbox 360 и PlayStation 3.Некий влиятельный бизнесмен вознамерился сделать из "Города греха" Лас-Вегаса благопристойное место для сеймейного отдыха, избавив мировую столицу развлечений от казино и ночных клубов. Вам придется противостоять этому, построив собственную мощную империю, исп
29.03.2007 Майкл Джексон - не покидая Лас-Вегас

Единственный и неповторимый поп-король, Майкл Джексон, изъявил желание воздвигнуть своему Величеству 50-футовый памятник в пустыне неподалеку от Лас-Вегаса. Статуя будет называться Jackbot (это еще не окончательное решение), вероятно потому, что исполнитель будет похож на робота. Расчет такой, чтобы пассажиры всех прилетающих в "Город г
13.01.2005 В Лас-Вегасе судят порноспамеров из США и Европы

Федеральная комиссия США по торговле (FTC) сообщила о приостановке судом Лас-Вегаса деятельности 20 порносайтов и заморозке счетов их владельцев. Шесть компаний и пять человек из США, Великобритании и Латвии уличены в нарушении закона о рекламе ресурсов по электронн
12.02.2003 Alcatel поставит DWDM-оборудование для городской сети Лас-Вегаса

я Alcatel сообщил о подписании контракта с американским оператором Sprint. Предметом контракта является поставка и установка DWDM-оборудования в одной из крупнейших городских сетей оператора - городе Лас-Вегас. Sprint открыл сеть в декабре 2002 года на основе оборудования Alcatel, а нынешний контракт предусматривает расширение её пропускной способности посредством решения Alcatel 1696 Metro
29.10.2001 Cingular развернёт GPRS-сети в Лас Вегасе и нa юго-востоке США

Cingular Wireless объявила о развёртывании услуг пакетной передачи данных (GPRS) в Лас-Вегасe (штат Невада), а также в штатах Северная и Южная Каролина, на востоке штата Теннеси и на побережье штата Джорджия. Сервис под назвaнием Cingular Wireless Internet Express обеспечивае
29.10.2001 Житель Лас-Вегаса получил два года тюрьмы на нелегальное распространение продуктов Microsoft

Американский суд приговорил 49-летнего жителя Лас-Вегаса к двум годам тюрьмы за незаконное распространение в интернете программных продуктов Microsoft, сообщает Yahoo!Actualites. Он также должен выплатить компании Microsoft возмещение ущер
25.09.2001 Онлайновые казино: Лас-Вегас переезжает на остров Мэн

решено законом. Еще две лицензии получены британской компанией Littlewood Leisure. Обе компании являются владельцами сети отелей и казино, причем MGM Miracle владеет целой сетью традиционных казино в Лас-Вегасе. Получение лицензий представителями игорного бизнеса из Вегаса знаменует очередную веху в победном марше, продвигающем онлайновые азартные игры на территорию США, где вопрос законнос
18.07.2001 Дополнение: Русского программиста арестовали в Лас-Вегасе

иальный пресс-релиз, раскрывающий подробности "дела" российского программиста Дмитрия Склярова, сотрудника московской компании "Элкомсофт", арестованного ФБР 16 июля после хакерского форума DEF CON в Лас-Вегасе. Максимальное наказание, которое грозит Дмитрию - пять лет тюрьмы и штраф в размере $500 тысяч. Дмитрия вряд ли выпустят под залог до слушания дела, поскольку у него нет поручителя в
18.07.2001 Русского программиста арестовали в Лас-Вегасе

Русского хакера арестовали в Лас-Вегасе за нарушение авторских прав, после того, как он выступил на ежегодной хакерской конференции DefCon, сообщает Yahoo!Actualites. Дмитрий Скляров работает в московской фирме ElcomSoft C
05.01.2001 iMagicTV и Motorola продемонстрируют решение широкополосного ТВ на выставке в Лас-Вегасе

Motorola Inc. представят совместное решение широкополосного телевидения на выставке потребительской электроники (International CES - Consumer Electronic Show 2001), которая пройдет с 6 по 9 января в Лас-Вегасе. Решение состоит из DTV Manager от iMagicTV вместе с платформой Streamaster 5000 от Motorola. Streamaster 5000 - это клиент, поддерживающий основные возможности мультимедийных технол
02.11.2000 В австралийском интернете появится свой Лас-Вегас?

ящее время рассматривают предложение. "Это вопрос морали, - отметил профессор Университета Невады в Лас-Вегасе (UNLV) и эксперт в области игровой индустрии Билл Томпсон (Bill Thompson). - Я все

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США и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 141
Samsung Electronics 11064 87
Intel Corporation 12811 86
Google LLC 12688 62
Apple Inc 13154 57
Sony 6739 54
LG Electronics 3735 48
Dell EMC 5180 38
Nvidia Corp 4002 34
IBM - International Business Machines Corp 9699 28
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 28
Cisco Systems 5372 25
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 25
HP Inc. 5883 24
AMD - Advanced Micro Devices 4641 24
Lenovo Group 2446 23
Toshiba Corporation 2980 23
Qualcomm Technologies 1974 21
Dell Technologies - Dell Computer 2219 21
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 20
Adobe Systems 1597 20
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Broadcom - VMware 2610 15
AT&T Inc 1725 12
Yahoo! 3726 12
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 12
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 12
ElcomSoft - ЭлкомСофт 67 12
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 11
X Corp - Twitter 2938 10
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BMW Group 482 8
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 8
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 8
eBay Inc 1640 7
Volkswagen Audi Group 232 7
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 6
Tesla Motors 461 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
Россети Ленэнерго 1699 5
Volkswagen Group - VW 308 4
Возрождение - Коммерческий банк 359 4
Ford 434 4
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 4
Wedbush Securities - Wedbush Morgan Securities 48 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Kickstarter 136 3
Volvo Cars 262 3
Walt Disney Company 647 3
Синалоа - Тихоокеанский наркокартель 4 3
Intel Capital 148 3
Honda Motor Company - HND 240 3
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 3
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Hyundai Motor Company 436 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Евросеть 1421 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Carl Zeiss AG 307 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
Bank of America - Банк Америки 271 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 19
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 18
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 10
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 9
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 7
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 5
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 2
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 2
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 21
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 20
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
OLPC - One Laptop per Child 82 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Демократическая политическая партия США 122 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
Enterprise Ethereum Alliance 5 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
4CIO 20 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
The WSA Show - Всемирная Ассоциация производителей обуви 1 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 1
NASS - National Association of Secretaries of State - Национальная ассоциация государственных секретарей 1 1
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 130
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Google Android 15243 66
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Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 26
Microsoft Windows 2000 8678 24
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 22
Apple iOS 8583 21
Apple iPhone 6 4861 17
Apple iPad 4011 16
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 15
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 15
Microsoft Office 4170 14
Intel Core - Семейство процессоров 1251 14
Microsoft Windows XP 2431 14
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 14
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 14
Microsoft Windows 7 2007 13
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 13
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 13
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 13
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 11
Samsung Galaxy 1035 11
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 11
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 11
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 11
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Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 10
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Microsoft Xbox Live 309 10
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Nvidia Tegra - серия процессоров 453 10
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Касперская Наталья 319 2
Мельникова Анастасия 440 2
Danny Allan - Дэнни Аллан 26 2
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 2
Lisa Su - Лиза Су 59 2
Чемезов Сергей 147 2
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Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 2
McAfee John - МакАфи Джон 31 2
Shen Jerry - Шен Джерри 30 2
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Yuefang Jia - Юэфан Цзя 14 2
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Россия - РФ - Российская федерация 166167 147
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Япония 13807 56
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University of California - Калифорнийский университет 101 2
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 2
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УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
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ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 32 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven - Лёвенский католический университет 14 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева - ОрёлГТУ - Орловский государственный технический университет 19 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 1
Ecole Centrale Paris (ECP) - Французская высшая школа в области инженерии и науки 3 1
Информзащита Учебный центр 38 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 204
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 63
Black Hat - Конференция 120 35
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 22
Defcon 45 21
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 21
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 20
CeBIT 614 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
Autodesk University 9 4
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 4
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 3
Международный женский день - 8 марта 418 3
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
Samsung Unpacked 41 2
SAP TechEd 9 2
VeeamON Forum 10 2
VMworld 29 2
NetApp Directions 6 2
CEATEC 45 2
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
Oracle OpenWorld 65 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
Broadcom - VMware VMworld U.S. - VMworld Americas 1 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 9 1
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EFI Connect 1 1
iF Design Awards 26 1
Photokina 60 1
Autodesk OTX - партнерская конференция 1 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
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