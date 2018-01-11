США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas

Всемирная выставка CES осталась без электричества CES при свете фонариковКомплекс зданий в Лас-Вегасе, США, в котором сейчас проходит Выставка потребительской электроники (CES), был об

Кружки с дисплеем и гибкие телевизоры: самые интересные новинки выставки в Лас-Вегасе оту в течение 12 часов серфинга и толщину в 9.5 мм. Облагораживается это все фирменной оболочкой Huawei's Emotion UI 2.0 на ОС Android 4.3. Huawei Ascend Mate 2 4G Итоги На этот раз выставка CES в Лас-Вегасе порадовала, в основном, гигантскими оригинальными телевизорами, планшетами и целым рядом интересных аксессуаров и периферией. Как видим, часть показанных устройств вовсе "вскормлена"

Репортаж с выставки электроники CES 2013: Лас-Вегас в стиле техно Ежегодная выставка потребительской электроники (CES), проходящая традиционно в Лас-Вегасе, США, часто преподносила сюрпризы неравнодушной общественности. Многие производители в том числе и мобильной электроники считали это событие ключевым для себя, благодаря этому, там в

Армянские мошенники украли у жителей Лас-Вегаса $2 млн Расследование полиции Лас-Вегаса, продолжавшееся более полутора лет, привело к аресту трех выходцев из Армении. 22-летний Храча Аракелян, 29-летний Арутюн Худагулян и 38-летний Давит Кудугулян подозреваются в органи

Лас-Вегас: геокластер суицида циологии Мэтта Врея (Matt Wray) провела масштабное пространственно-временное исследование суицида в Лас-Вегасе на материале, собранном за 30 лет. Было показано, что: риск суицида для жителей Ла

Midway спасет Лас-Вегас вает которую студия Surreal Software, входящая в состав Midway Games. Выйдет игра в конце этого года на РС, Xbox 360 и PlayStation 3.Некий влиятельный бизнесмен вознамерился сделать из "Города греха" Лас-Вегаса благопристойное место для сеймейного отдыха, избавив мировую столицу развлечений от казино и ночных клубов. Вам придется противостоять этому, построив собственную мощную империю, исп

Майкл Джексон - не покидая Лас-Вегас Единственный и неповторимый поп-король, Майкл Джексон, изъявил желание воздвигнуть своему Величеству 50-футовый памятник в пустыне неподалеку от Лас-Вегаса. Статуя будет называться Jackbot (это еще не окончательное решение), вероятно потому, что исполнитель будет похож на робота. Расчет такой, чтобы пассажиры всех прилетающих в "Город г

В Лас-Вегасе судят порноспамеров из США и Европы Федеральная комиссия США по торговле (FTC) сообщила о приостановке судом Лас-Вегаса деятельности 20 порносайтов и заморозке счетов их владельцев. Шесть компаний и пять человек из США, Великобритании и Латвии уличены в нарушении закона о рекламе ресурсов по электронн

Alcatel поставит DWDM-оборудование для городской сети Лас-Вегаса я Alcatel сообщил о подписании контракта с американским оператором Sprint. Предметом контракта является поставка и установка DWDM-оборудования в одной из крупнейших городских сетей оператора - городе Лас-Вегас. Sprint открыл сеть в декабре 2002 года на основе оборудования Alcatel, а нынешний контракт предусматривает расширение её пропускной способности посредством решения Alcatel 1696 Metro

Cingular развернёт GPRS-сети в Лас Вегасе и нa юго-востоке США Cingular Wireless объявила о развёртывании услуг пакетной передачи данных (GPRS) в Лас-Вегасe (штат Невада), а также в штатах Северная и Южная Каролина, на востоке штата Теннеси и на побережье штата Джорджия. Сервис под назвaнием Cingular Wireless Internet Express обеспечивае

Житель Лас-Вегаса получил два года тюрьмы на нелегальное распространение продуктов Microsoft Американский суд приговорил 49-летнего жителя Лас-Вегаса к двум годам тюрьмы за незаконное распространение в интернете программных продуктов Microsoft, сообщает Yahoo!Actualites. Он также должен выплатить компании Microsoft возмещение ущер

Онлайновые казино: Лас-Вегас переезжает на остров Мэн решено законом. Еще две лицензии получены британской компанией Littlewood Leisure. Обе компании являются владельцами сети отелей и казино, причем MGM Miracle владеет целой сетью традиционных казино в Лас-Вегасе. Получение лицензий представителями игорного бизнеса из Вегаса знаменует очередную веху в победном марше, продвигающем онлайновые азартные игры на территорию США, где вопрос законнос

Дополнение: Русского программиста арестовали в Лас-Вегасе иальный пресс-релиз, раскрывающий подробности "дела" российского программиста Дмитрия Склярова, сотрудника московской компании "Элкомсофт", арестованного ФБР 16 июля после хакерского форума DEF CON в Лас-Вегасе. Максимальное наказание, которое грозит Дмитрию - пять лет тюрьмы и штраф в размере $500 тысяч. Дмитрия вряд ли выпустят под залог до слушания дела, поскольку у него нет поручителя в

Русского программиста арестовали в Лас-Вегасе Русского хакера арестовали в Лас-Вегасе за нарушение авторских прав, после того, как он выступил на ежегодной хакерской конференции DefCon, сообщает Yahoo!Actualites. Дмитрий Скляров работает в московской фирме ElcomSoft C

iMagicTV и Motorola продемонстрируют решение широкополосного ТВ на выставке в Лас-Вегасе Motorola Inc. представят совместное решение широкополосного телевидения на выставке потребительской электроники (International CES - Consumer Electronic Show 2001), которая пройдет с 6 по 9 января в Лас-Вегасе. Решение состоит из DTV Manager от iMagicTV вместе с платформой Streamaster 5000 от Motorola. Streamaster 5000 - это клиент, поддерживающий основные возможности мультимедийных технол