Wedbush Securities Wedbush Morgan Securities

26.02.2026 Советник Трампа: Apple врет о переносе производства iPhone в США 1
15.07.2020 Новый iPhone 12 может стать одним из самых дешевых в истории 1
22.11.2019 Загадочная оттепель. США вернули Microsoft право поставлять Huawei свое ПО 1
10.02.2017 Twitter показал худший рост выручки со времен IPO 1
31.01.2017 Теряющий прибыль крупнейший производитель фитнес-браслетов начал сокращать сотрудников 1
13.01.2017 Крупнейший в мире создатель фитнес-браслетов остановил производство из-за отсутствия спроса 1
22.07.2011 Apple борется с Google и Yahoo за видеотеку Disney 1
20.05.2011 LinkedIn провел успешное IPO: стоимость компании выросла в 2 раза 1
19.05.2011 Соцсеть LinkedIn успешно вышла на IPO 1
16.02.2011 Слух: Dell может купить AMD 1
11.01.2011 Глава AMD неожиданно отправлен в отставку 1
22.11.2010 Новый iPad ожидается в первой половине 2011 г. 1
08.07.2009 Снижения цен на PlayStation 3 не ждите — Sony 1
14.01.2009 Аналитик предсказал снижение цен на игровые консоли 1
30.04.2008 GTA IV в России: геймеры атакуют магазины. ФОТО 1
16.10.2007 Аналитики: EA не прогадала с покупкой BioWare и Pandemic 1
17.09.2007 Halo 3 купят 3 млн. человек за первые 12 дней 1
25.07.2007 Lazard делает прогноз по результатам рынка за июнь 1
17.07.2007 Пачтер: в июне Wii продавалась в 4 раза лучше PS3 1
21.03.2007 Take-Two планирует потерять независимость 1
30.01.2007 PlayStation 3 должна сильно подешеветь 1
22.01.2007 Ubisoft не прогадала, поставив на Wii, считают аналитики 1
16.01.2007 Продажи Wii удивили аналитиков 1
08.01.2007 Продажи игр для Xbox 360 выросли на 360% 1
08.01.2007 Аналитики верят в будущее EA 1
06.12.2006 Рост рынка в ноябре составит 12% 1
04.12.2006 Глупый прогноз на кончину PlayStation 1
16.11.2006 Потребители не собираются переходить на новые консоли 1
16.10.2006 США: рынок видеоигр в сентябре вырос на 29% 1
24.11.2005 Годового роста игровой индустрии не будет? 2
14.11.2005 Мир игр: не хватает блокбастеров 1
10.10.2005 Биотехнологичные акции растут на птичьем гриппе 1
20.09.2005 DVD-диски используют в качестве валюты 1
15.09.2005 Microsoft установила дату продаж Xbox 360 1
22.12.2004 Electronic Arts купила 20% Ubi Soft 1
27.01.2004 TI завершил 4 квартал с прибылью 1
15.04.2003 Xbox: выгоднее не продавать 1
12.11.2002 Reuters: Pentium 4 3ГГц на подходе 1
01.10.2002 NASDAQ: сентябрь - худший месяц со времен Великой депрессии 1
01.10.2002 NASDAQ: сентябрь - худший месяц со времен Великой депрессии 1

Microsoft Corporation 25356 11
Intel Corporation 12593 9
Sony 6644 9
Cisco Systems 5239 8
Yahoo! 3711 8
Apple Inc 12780 7
EA - Electronic Arts 1299 6
Nintendo 800 6
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 318 6
Google LLC 12360 5
Amazon Inc - Amazon.com 3168 4
Extreme Networks 103 4
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 229 4
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1006 4
Dell EMC 5111 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2239 3
Meta Platforms - Facebook 4560 3
Oracle Corporation 6909 3
AT&T Inc 1699 3
Microsoft - Activision Blizzard 489 3
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1311 3
THQ 296 3
Verizon - WorldCom 496 3
Huawei 4304 2
Qualcomm Technologies 1922 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 2
AMD - Advanced Micro Devices 4506 2
Новые облачные технологии (НОТ) 467 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 2
Deutsche Telekom 928 2
PayPal 664 2
HP - Hewlett-Packard 3645 2
Fitbit 59 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 456 2
Micron Technology - Crucial - Ballistix 352 2
Brocade Communications Systems 244 2
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 753 2
Pebble Technology 60 2
Agilent Technologies 129 2
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 261 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2768 8
eBay Inc 1632 7
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1968 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 487 4
Merrill Lynch 454 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 589 3
RBC Capital Markets 59 3
Walmart - Wal-Mart Stores 390 2
Microsoft - LinkedIn 691 2
UPS 212 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 2
Unilever - Юнилевер Русь 168 2
Walt Disney Company 639 2
Bank of America - Банк Америки 268 2
Ford 424 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 2
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 38 2
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 2
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 222 2
Federated Hermes - Federated Investors 57 2
State Street Global Advisors 36 2
The Home Depot Inc 65 2
Global Partners Securities 42 2
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 512 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Uber 342 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 318 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Белый Ветер 362 1
GameStop 28 1
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1368 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1178 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5349 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3538 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 422 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 538 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 641 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 467 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1630 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
Ассоциация менеджеров 101 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 151 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17877 14
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4555 5
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5175 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21857 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27241 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32069 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12751 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8416 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14405 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32213 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25778 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74171 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11365 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28995 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1301 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5605 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5419 2
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 499 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4701 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2391 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3116 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2372 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15035 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3291 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57806 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6023 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2612 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4398 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6721 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8977 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13078 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23388 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3283 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7761 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13703 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23129 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26220 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4289 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8232 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12388 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4107 14
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3040 12
Nintendo Wii - игровая консоль 760 10
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1891 8
Apple iPhone 6 4862 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7420 5
Apple iPad 3946 3
Google Android 14851 3
Microsoft Windows 16462 3
Apple iOS 8338 2
Intel x86 - архитектура процессора 1999 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 550 2
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 372 2
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 2
Microsoft Windows 2000 8679 2
Nintendo Game Boy 110 1
Linux OS 11062 1
Microsoft Windows 10 1905 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 278 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3064 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 227 1
UnionTech - Deepin Linux - Hiweed Linux - Hiwix 40 1
Huawei Mate - серия смартфонов 412 1
Huawei MateBook - серия ноутбуков 103 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 259 1
Apple Pay 508 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1404 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1018 1
Apple iPhone 11 278 1
Apple iPhone 12 239 1
Apple iPhone 7 287 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1907 1
BBK OnePlus - Серия смартфонов 135 1
Apple iPod 1550 1
Apple FaceTime 188 1
Apple iPod Touch 747 1
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 363 1
TCL 10 - Смартфон 4 1
Apple iTunes Store 1116 1
Microsoft Xbox Live 307 1
Pachter Michael - Пачтер Майкл 45 19
Wedbush Gary - Уэдбуш Гэри 6 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 633 3
Wang Patrick - Ванг Патрик 3 3
Wang Patrick - Вонг Патрик 3 3
Meyer Dirk - Мейер Дирк 42 2
Meyers Warren - Мейерс Уоррен 4 2
Marshall Brian - Маршал Брайан 5 2
Sebastian Colin - Себастьян Колин 18 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1025 2
Barrett Craig - Барретт Крейг 142 2
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 2
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
Hogan Art - Хоган Арт 47 2
Seifert Thomas - Сейферт Томас 11 2
Hirsch Jeff - Хирш Джефф 2 2
Williamson Debra Aho - Уильямсон Дебра Ахо 9 2
Skrainka Alan - Скраинка Алан 16 2
Stringer Howard - Стрингер Говард 39 1
Rivet Bob - Ривет Боб 3 1
Jenson Warren - Дженсон Уоррен 13 1
Wallace Michael - Уоллес Майкл 2 1
Питис Андрей 1 1
Sanders Jerry - Сандерс Джерри 13 1
Thompson Jack - Томпсон Джек 13 1
Blair Brian - Блейр Брайан 3 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 398 1
Захир Максим 22 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 1
Bush George - Буш Джордж 335 1
Dorsey Jack - Дорси Джек 35 1
Prosser Jon - Проссер Джон 4 1
Kotick Robert - Котик Роберт 10 1
Abramsky Mike - Абрамски Майк 7 1
Ken Kutaragi - Кутараги Кен 25 1
Enderle Rob - Эндерле Роб 25 1
Claflin Bruce - Клафлин Брюс 9 1
Krakauer David - Карракер Дэвид 9 1
Ruiz Hector - Руиз Гектор 47 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53636 31
Европа 24703 13
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 4
Канада 5001 4
Франция - Французская Республика 8014 4
Россия - РФ - Российская федерация 158923 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18420 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3388 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13598 2
Азия - Азиатский регион 5777 2
Япония 13580 2
Ирландия - Республика 1030 2
Америка - Американский регион 2192 2
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 314 2
США - Нью-Йорк 3156 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1080 2
США - Иллинойс - Чикаго 433 2
Ирак - Республика 700 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46209 1
Южная Корея - Республика 6890 1
Индия - Bharat 5739 1
Африка - Африканский регион 3581 1
Ближний Восток 3058 1
Китай - Тайвань 4154 1
Великобритания - Лондон 2412 1
США - Калифорния 4784 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1078 1
Румыния 743 1
США - Колумбия - Вашингтон 1460 1
США - Техас 1016 1
Великобритания - Бирмингем 100 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 403 1
США - Алабама 146 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17488 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51494 14
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6527 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7832 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26123 7
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5833 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4694 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2598 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2987 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20482 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1717 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2082 2
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 280 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6356 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55235 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7320 2
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4938 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2717 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3724 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2331 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1315 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1896 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4783 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3749 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 341 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 781 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1625 1
ISDEX интернет-индекс 250 1
Здравоохранение - ОРВИ - H5N1 - HPAI A - highly pathogenic avian influenza - высокопатогенный «птичий грипп» - серотип вируса гриппа A 159 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 304 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5752 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32087 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2079 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6437 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2506 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2981 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 543 1
Великая депрессия - Great Depression 33 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6040 11
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 8
Dow Jones - MarketWatch 333 8
Bloomberg 1561 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 6
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1326 2
AP - Associated Press 2006 2
Le Monde 30 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 2
Wikipedia - Википедия 606 1
The Register - The Register Hardware 1733 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 1
DigiTimes - Издание 1327 1
News Corp - News Corporation 218 1
Reg Hardware 91 1
MacWorld 134 1
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 73 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
New York Post 50 1
Internet Stock Report 994 9
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 7
S&P 500 562 7
NDP 53 5
NPD Group 140 3
eMarketer 206 2
Thomson Financial - Thomson First Call 384 2
Enderle Group 17 1
Strategy Analytics 284 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
IMS Research 31 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 37 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 5
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 2
Intel Developer Forum - IDF 277 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
