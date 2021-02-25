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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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GTA
Grand Theft Auto
компьютерная игра (action-adventure)



25.02.2021 Обзор игрового ноутбука HONOR Hunter V700: охота на геймеров 1
11.11.2020 «М.Видео» и «Эльдорадо» открывают продажи игр и аксессуаров для PlayStation 5 1
16.10.2020 Дешевые процессоры Intel получили «фишки» дорогих 1
17.09.2020 «М.Видео-Эльдорадо» рассказала о двукратном росте российского рынка игровых консолей 1
03.09.2020 У Intel появилось мощное оружие против AMD 1
19.08.2020 Xiaomi выпускает мощный игровой компьютер за $260 1
11.08.2020 В Москве открылась сеть компьютерных клубов «Киберия», оборудованная техникой Acer 1
14.05.2020 «Мегафон» объявил о партнерстве с My.Games 1
14.02.2020 «Мегафон» открывает доступ к облачным играм 1
14.02.2020 «Мегафон» открывает доступ к облачным играм 1
16.12.2019 Идеи новогодних подарков: лучшие игровые ноутбуки 2019 1
14.06.2019 «М.Видео-Эльдорадо»: продажи игр для ПК выросли впервые за пять лет 2
14.06.2019 «Лаборатория Касперского»: за год до миллиона человек столкнулись с угрозой заражения вместо видеоигр 1
22.05.2017 Ситилинк: собираем домашний компьютер в браузере 2
14.02.2017 Обзор игрового ноутбука Dell Alienware 17 R4 1
24.01.2017 Nintendo Switch: первый взгляд на новую игровую консоль 2
05.11.2015 Eset запускает интернет-магазин цифровых развлечений «Eset.Игры» 1
03.11.2015 Пять лучших игровых ноутбуков. Выбор ZOOM 1
03.03.2015 Android 5.0 Lollipop против iOS 8: куда катится мир 1
10.10.2014 Главные открытия выставки «Игромир 2014»: игры, которые мы ждём 2
03.06.2014 Обзор игры Watch Dogs – блин не комом, но с комочками 2
12.05.2014 Обзор World of Tanks для Xbox 360: лучший бесплатный 3D-action на консоли 2
18.11.2013 Русский сайт Grand Theft Auto V 3
09.10.2013 Выбор ZOOM: топ-10 игр осени для Android 1
16.09.2013 В Media Markt стартуют продажи GTA V 3
17.12.2010 "Grand Theft Auto IV. Полное издание" в продаже 3
07.12.2010 "Grand Theft Auto IV. Полное издание" в печати 3
25.11.2010 "Grand Theft Auto IV. Полное издание" в декабре 4
09.06.2010 Grand Theft Auto IV: 17 миллионов копий 1
21.05.2010 Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City в продаже 3
14.05.2010 Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City в России 3
06.04.2010 GTA IV Episodes from Liberty City. Скриншоты 1
19.03.2010 Episodes from Liberty City для РС и PS3 задержится 1
16.12.2009 Red Dead Redemption. Видео 1
26.11.2009 Red Dead Redemption в апреле 2010. Видео 1
14.11.2009 Red Dead Redemption: Скриншоты 1
29.10.2009 Red Dead Redemption: Скриншоты 1
09.10.2009 Red Dead Redemption: Скриншоты 1
12.08.2009 Австралийцы остались без Risen 1
20.06.2009 Grand Theft Auto IV: Русский патч 1.0.3.1 1

Публикаций - 91, упоминаний - 138

GTA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Rockstar Games 206 44
3934 8
Nvidia Corp 2087 7
Microsoft Corporation 11628 6
Intel Corporation 4335 6
Fortnite 47 6
Nintendo 261 6
PUBG Corporation 23 5
Dell EMC 2502 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1251 4
1С-СофтКлаб 1019 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 3
Ubisoft 582 3
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 3
EA - Electronic Arts 952 3
Sony 2588 3
Acer Group 1403 3
AMD - Advanced Micro Devices 1729 3
HP Inc. 3043 2
Blizzard Entertainment 218 2
MSI - Micro-Star International 287 2
Activision Blizzard 363 2
Apple Inc - Эппл Рус 7861 2
Samsung Electronics 5878 2
Google LLC 7439 2
NeXus 204 1
Unity Technologies 97 1
Wargaming 90 1
AMD Graphics Product Group - ATI 362 1
Белый Ветер Цифровой 124 1
Ростех Росэлектроника Импульс НПО 32 1
Doom Eternal 6 1
THQ 221 1
Ubisoft Montreal 37 1
SEGA 202 1
Ситилинк - Citilink 193 1
Adobe Systems 846 1
ESET 1000 1
Toshiba Corporation 1159 1
Facebook 3796 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 3
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 45 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Porsche 37 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 138 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 116 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3110 6
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 164 6
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 374 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 5
DDR - Double data rate 1088 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2460 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1223 3
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 3
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 196 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3835 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 210 2
USB Type-A - USB-A 148 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 413 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 621 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
OTA - over-the-air - Обновление по воздуху 129 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 1
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 455 1
AV1 - AOMedia Video 1 - Открытый стандарт сжатия видео 12 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 317 1
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 56 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 211 1
M.2 NVMe SSD 8 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 178 1
Dolby Vision 79 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1217 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 619 1
Intel Turbo Boost Technology 181 1
TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 109 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 327 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 346 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1689 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 866 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1595 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2280 41
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2248 36
id Software RAGE - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 48 9
Microsoft Windows 10 6810 7
Nvidia GeForce GTX 2130 7
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 58 6
Overwatch - Компьютерная игра - "Шутер" от первого лица 14 5
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 190 5
Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 46 5
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 39 5
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 4
Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 99 4
Wargaming World of Tanks 132 4
Intel Core - Семейство процессоров 866 4
Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 7 4
Blizzard Entertainment World of Warcraft 185 4
Loudplay - Сервис облачного гейминга 13 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 3
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 3
WASD.tv - Стриминговая платформа для геймеров, киберспортсменов и любителей IRL 29 3
МегаФон Игры - games.megafon.ru 5 3
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 271 3
Microsoft Xbox Live 189 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 383 3
Nintendo Wii - игровая консоль 404 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 236 2
Dell Alienware 78 2
Google Android 10752 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 2
Apple iOS 5744 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 713 2
Blizzard Entertainment Battle.net 22 2
Intel Core i - Cерия процессоров 352 2
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 2
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 2
Gaijin Entertainment War Thunder - многопользовательская онлайн-игра 28 2
AMD Radeon RX Vega - Серия видеокарт 65 2
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 136 2
Intel Tiger Lake 38 2
Dendy - Игровая приставка 15 2
Кушнарев Андрей 12 3
Гуцериев Михаил 107 2
Стародубов Виталий 9 2
Steve Jobs - Стив Джобс 737 1
Захир Максим 19 1
Резников Олег 12 1
Фёдорова Мария 2 1
Магурян Василий 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 25
Америка 481 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14767 6
Европа 3900 6
Северная Америка 1452 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5852 5
Прибалтика - Балтия 630 4
США - Нью-Йорк 1147 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8238 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4146 2
США - Колорадо 56 1
США - Чикаго 139 1
США - Купертино 207 1
Малайзия 354 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 716 1
Украина 3547 1
Австралия - Австралийский Союз 1170 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 872 1
Франция - Французская Республика 2209 1
Русский язык 1028 3
CNews - ZOOM.CNews 1114 4
The Register 425 1
Tom’s Hardware 90 1
Ars Technica 235 1
Associated Press 442 1
Sports.ru 16 1
IDC - International Data Corporation 2797 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 30 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 1
Олимпийские игры - Olympic Games 307 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 145 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 98 1
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