GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure)

Большая кража денег и учетных записей: как мошенники обманывают россиян с предзаказом игры GTA VI 25 июня 2026 г. американская видеоигровая компания Rockstar Games открыла предзаказ цифровых копий игры Grand Theft Auto VI (GTA VI). Эксперты ГК «Солар» фиксируют рост числа фишинговых сайтов, связанных с покупкой игры. Кроме того, мошенники распространяют фальшивые бета-ключи для раннего доступа с вредоносными файл

Потрачено: как мошенники эксплуатируют тему предзаказа GTA VI в России После официального запуска предзаказов на популярную видеоигру Grand Theft Auto VI, появились многочисленные мошеннические схемы, использующие ажиотаж вокру

МТС открыла предзаказ на игру GTA VI сервисе «МТС Оплата». Игра доступна в двух изданиях Standard Edition и Ultimate Edition. Об этом CNews сообщили представители МТС. У пользователей «МТС Оплаты» появилась возможность сделать предзаказ GTA VI для консолей PlayStation 5. Мировой релиз игры запланирован на 19 ноября 2026 г. Для всех геймеров, совершивших предзаказ, предзагрузка цифровой версии откроется на неделю раньше – 12 но

restore: открывает предзаказ на Grand Theft Auto VI Сеть магазинов техники и электроники restore: объявляет о старте предзаказа самой ожидаемой игры года — GTA VI. Физическая копия игры доступна для предзаказа на сайте и во всех магазинах сети. Покупатели, оформившие предзаказ, получат игру после мирового старта продаж, который планируется осенью

«М.видео» назвала цену предзаказа коробочного издания GTA VI е событие десятилетия. Интерес к проекту уже сейчас находится на рекордном уровне. С момента выхода GTA V на PlayStation 3 и Xbox 360 в «М.видео» было продано более 500 тыс. копий игры на всех

Роскомнадзор подал иски к семи крупным игровым разработчикам. В списке создатели GTA, Red Dead Redemption, Battlefield и Sims итории России, как того требует закон. Роскомнадзор начал предъявлять претензии ведущим зарубежным ИТ-разработчикам видеоигр, включая Electronic Arts (серии Sims, Battlefield) и Take-Two Interactive (Grand Theft Auto). В мае 2026 г. ведомство подало иски в Таганский районный суд Москвы по статье о нарушении законодательства о персональных данных. По причине отказа ИТ-компаний локализовать б

Приморские геймеры предпочитают играть в GTA V и ролевые экшены ребованным жанром среди приморских игроков стали приключенческие экшены, а самой популярной игрой - GTA V. Об этом CNews сообщили представители МТС. Приморцы стали чаще играть с помощью облачно

Пользователь Telegram украл и выложил в Сеть исходные коды GTA V и GTA 6 ствует озвучка. Хакер утверждает также, что в его распоряжении - исходный код предыдущей игры серии GTA V (2013 года выпуска), а также тестовый билд GTA 6. Злоумышленник выставил на продажу всё

Серия GTA стала дешевле. Но не в России Издательство Rockstar массово снизило цены на все игры серии Grand Theft Auto, вышедшие для мобильных платформ iOS и Android. В список игр, включенных в а

Точные сроки для новой GTA 5 Игра Grand Theft Auto V, как и предыдущие проекты серии, стала бестселлером на игровых приставках

Игра Metrocide - GTA 1 в стиле киберпанк Объективно не в силах соревноваться с графикой и игровым процессом новой GTA V, студия разработки видеоигр Flat Earth Games решила взять на вооружение ранний опыт ком

Grand Theft Auto V на магнитной ленте Художник-аниматор Балаш Калоцкай создал стилизованный рекламный ролик, показывающий какой была бы игра Grand Theft Auto 5, будь она выпщена в конце 1980-х на компьютере Commodore 64. Стилизация включает в себя оформление кассеты с игрой и заставку загрузки игры – в том виде, какой она была у Com

Beach Bum Pack для GTA V уже доступен Компания Rockstar Games выпустила первое дополнение для игры Grand Theft Auto V. Дополнение под названием Beach Bum Pack добавит в игру новые автомобили, оружие, прически, татуировки, а также новые разнообразные миссии. Новые материалы предназначены как

Русский сайт Grand Theft Auto V ыпадающего меню, расположенного в нижнем правом углу главной страницы. Теперь российские поклонники GTA V могут ознакомиться со всеми особенностями и достопримечательностями округа Блэйн, а гла

Гигантские продажи GTA V Если верить свежему финансовому отчету компании Take-Two, количество проданных копий игры Grand Theft Auto V составило 29 млн. Нереальности происходящему добавляет тот факт, что эта цифра уложилась всего в полтора месяца, тогда как предыдущая часть набрала 25 млн. лишь за пять лет.Н

Beach Bum Pack - Первое дополнение для GTA V Компания Rockstar Games анонсировала первое дополнение для игры Grand Theft Auto V. Дополнение под названием Beach Bum Pack добавит в игру новые автомобили, оружие, прически, татуировки, а также новые разнообразные миссии. Новые материалы предназначены как

Бандиты вырвались в онлайн и видеоигр Rockstar Games решила не останавливаться и, на волне невиданного успеха пятой части саги Grand Theft Auto, запустила сервера обещанного многопользовательского режима игры под названи

Ударные сутки для GTA V Первые сутки продаж пятой части игрового сериала Grand Theft Auto показали, что новинка издательства Take Two стала самой успешной в серии и о

Grand Theft Auto V в продаже Сегодня состоялся мировой релиз проекта Grand Theft Auto V от компания Rockstar Games для Xbox 360 и PlayStation 3.Лос-Сантос – город солнца, наивных старлеток и вышедших в тираж звезд. Некогда предмет зависти всего западного мира, н

В Media Markt стартуют продажи GTA V руб. Покупателям, оформившим предзаказ в Media Markt, нужно будет доплатить 2 300 руб. Предзаказ на GTA V для консолей был открыт в Media Markt с 22 января 2013 г., и продлился до 16 сентября.

Grand Theft Auto V "на золоте" Компания Rockstar Games отправила "на золото" игру Grand Theft Auto V. Релиз проекта состоится 17 сентября для Xbox 360 и PlayStation 3.Впрочем,

Геймплей Grand Theft Auto Online Theft Auto Online - виртуального мира ГТА, который станет доступен с 1 октября для всех обладателей Grand Theft Auto V. Grand Theft Auto Online будет поддерживать одновременно до 16 игроков для

Обновление сайта Grand Theft Auto V Компания Rockstar Games объявила о масштабном обновлении официального сайта игры Grand Theft Auto V. Отныне поближе познакомиться с особенностями Лос-Сантоса и его обитателям

Grand Theft Auto V. Скриншоты Компания Rockstar Games опубликовала новые скриншоты игры Grand Theft Auto V. Релиз проекта состоится 17 сентября этого года для Xbox 360 и PlayStation

Показан игровой процесс GTA V Студия разработки видеоигр Rockstar Games в рамках рекламной кампании проекта Grand Theft Auto V опубликовала видеоролик, где впервые показан игровой процесс будущей новин

Grand Theft Auto V. Видео Компания Rockstar Games опубликовала геймплейный видеоролик игры Grand Theft Auto V. Релиз проекта состоится 17 сентября этого года. В России игру выпустит ко

Grand Theft Auto V. Скриншоты Компания Rockstar Games опубликовала новые скриншоты игры Grand Theft Auto V. Релиз проекта состоится 17 сентября этого года. В России игру выпустит ко

Grand Theft Auto V. Скриншоты Компания Rockstar Games опубликовала новые скриншоты игры Grand Theft Auto V. Релиз проекта состоится 17 сентября этого года. В России игру выпустит ко

Grand Theft Auto V. Скриншоты Компания Rockstar Games опубликовала новые скриншоты игры Grand Theft Auto V. Релиз проекта состоится 17 сентября этого года. В России игру выпустит ко

Grand Theft Auto V в России Компании Rockstar Games и "1С-СофтКлаб" сообщают о том, что Grand Theft Auto V будет локализована для российского рынка. Чтобы обеспечить российским игро

Grand Theft Auto V. Скриншоты Компания Rockstar Games опубликовала новые скриншоты игры Grand Theft Auto V. Релиз проекта состоится 17 сентября этого года. В России игру выпустит ко

Три видео Grand Theft Auto V Компания Rockstar Games, как и было обещано, опубликовала три трейлера игры Grand Theft Auto V. Релиз пятой части состоится весной 2013 года для PlayStation 3 и Xbox 360

Grand Theft Auto V - комплекты предзаказа в продажу поступили комплекты предварительного заказа одной из самых ожидаемых игр нынешнего года – Grand Theft Auto V от Rockstar Games.Рекомендованная цена комплекта – 299 рублей. Приобретая

Grand Theft Auto V. Скриншоты Компания Rockstar Games опубликовала новые скриншоты игры Grand Theft Auto V. Релиз проекта состоится 17 сентября этого года. В России игру выпустит ко

Grand Theft Auto V в сентябре Компания Rockstar Games объявила точную дату выхода пятой части Grand Theft Auto. Релиз игры состоится 17 сентября 2013 года.Разработкой Grand Theft Auto<

Grand Theft Auto V в России мпания "1С-СотфКлаб", официальный партнер Rockstar Games, выступит российским дистрибьютором экшена Grand Theft Auto V от Rockstar Games. Релиз игры для PlayStation 3 и Xbox 360 запланирован на

Grand Theft Auto V. Видео №2 Компания Rockstar Games вчера вечером, как и было обещано, опубликовала второй трейлер игры Grand Theft Auto V. Релиз пятой части состоится весной 2013 года для PlayStation 3 и Xbox 360

Скриншоты Grand Theft Auto V В Сети появились новые скриншоты из игры Grand Theft Auto V от компании Rockstar Games. Релиз пятой части состоится весной 2013 года д

Grand Theft Auto V выйдет весной 2013 Компания Rockstar Games объявила о том, что релиз игры Grand Theft Auto V состоится весной 2013 года для PlayStation 3 и Xbox 360. О сроках выхода Р