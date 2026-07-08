Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

GTA Grand Theft Auto компьютерная игра (action-adventure)

GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure)

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


08.07.2026 Большая кража денег и учетных записей: как мошенники обманывают россиян с предзаказом игры GTA VI

25 июня 2026 г. американская видеоигровая компания Rockstar Games открыла предзаказ цифровых копий игры Grand Theft Auto VI (GTA VI). Эксперты ГК «Солар» фиксируют рост числа фишинговых сайтов, связанных с покупкой игры. Кроме того, мошенники распространяют фальшивые бета-ключи для раннего доступа с вредоносными файл
06.07.2026 Потрачено: как мошенники эксплуатируют тему предзаказа GTA VI в России

После официального запуска предзаказов на популярную видеоигру Grand Theft Auto VI, появились многочисленные мошеннические схемы, использующие ажиотаж вокру
29.06.2026 МТС открыла предзаказ на игру GTA VI

сервисе «МТС Оплата». Игра доступна в двух изданиях Standard Edition и Ultimate Edition. Об этом CNews сообщили представители МТС. У пользователей «МТС Оплаты» появилась возможность сделать предзаказ GTA VI для консолей PlayStation 5. Мировой релиз игры запланирован на 19 ноября 2026 г. Для всех геймеров, совершивших предзаказ, предзагрузка цифровой версии откроется на неделю раньше – 12 но
26.06.2026 restore: открывает предзаказ на Grand Theft Auto VI

Сеть магазинов техники и электроники restore: объявляет о старте предзаказа самой ожидаемой игры года — GTA VI. Физическая копия игры доступна для предзаказа на сайте и во всех магазинах сети. Покупатели, оформившие предзаказ, получат игру после мирового старта продаж, который планируется осенью

25.06.2026 «М.видео» назвала цену предзаказа коробочного издания GTA VI

е событие десятилетия. Интерес к проекту уже сейчас находится на рекордном уровне. С момента выхода GTA V на PlayStation 3 и Xbox 360 в «М.видео» было продано более 500 тыс. копий игры на всех

07.05.2026 Роскомнадзор подал иски к семи крупным игровым разработчикам. В списке создатели GTA, Red Dead Redemption, Battlefield и Sims

итории России, как того требует закон. Роскомнадзор начал предъявлять претензии ведущим зарубежным ИТ-разработчикам видеоигр, включая Electronic Arts (серии Sims, Battlefield) и Take-Two Interactive (Grand Theft Auto). В мае 2026 г. ведомство подало иски в Таганский районный суд Москвы по статье о нарушении законодательства о персональных данных. По причине отказа ИТ-компаний локализовать б
13.08.2024 Приморские геймеры предпочитают играть в GTA V и ролевые экшены

ребованным жанром среди приморских игроков стали приключенческие экшены, а самой популярной игрой - GTA V. Об этом CNews сообщили представители МТС. Приморцы стали чаще играть с помощью облачно
20.09.2022 Пользователь Telegram украл и выложил в Сеть исходные коды GTA V и GTA 6

ствует озвучка. Хакер утверждает также, что в его распоряжении - исходный код предыдущей игры серии GTA V (2013 года выпуска), а также тестовый билд GTA 6. Злоумышленник выставил на продажу всё
29.09.2015 Серия GTA стала дешевле. Но не в России

Издательство Rockstar массово снизило цены на все игры серии Grand Theft Auto, вышедшие для мобильных платформ iOS и Android. В список игр, включенных в а
15.09.2014 Точные сроки для новой GTA 5

Игра Grand Theft Auto V, как и предыдущие проекты серии, стала бестселлером на игровых приставках

21.07.2014 Игра Metrocide - GTA 1 в стиле киберпанк

Объективно не в силах соревноваться с графикой и игровым процессом новой GTA V, студия разработки видеоигр Flat Earth Games решила взять на вооружение ранний опыт ком
06.06.2014 Grand Theft Auto V на магнитной ленте

Художник-аниматор Балаш Калоцкай создал стилизованный рекламный ролик, показывающий какой была бы игра Grand Theft Auto 5, будь она выпщена в конце 1980-х на компьютере Commodore 64. Стилизация включает в себя оформление кассеты с игрой и заставку загрузки игры – в том виде, какой она была у Com
20.11.2013 Beach Bum Pack для GTA V уже доступен

Компания Rockstar Games выпустила первое дополнение для игры Grand Theft Auto V. Дополнение под названием Beach Bum Pack добавит в игру новые автомобили, оружие, прически, татуировки, а также новые разнообразные миссии. Новые материалы предназначены как

18.11.2013 Русский сайт Grand Theft Auto V

ыпадающего меню, расположенного в нижнем правом углу главной страницы. Теперь российские поклонники GTA V могут ознакомиться со всеми особенностями и достопримечательностями округа Блэйн, а гла
31.10.2013 Гигантские продажи GTA V

Если верить свежему финансовому отчету компании Take-Two, количество проданных копий игры Grand Theft Auto V составило 29 млн. Нереальности происходящему добавляет тот факт, что эта цифра уложилась всего в полтора месяца, тогда как предыдущая часть набрала 25 млн. лишь за пять лет.Н
29.10.2013 Beach Bum Pack - Первое дополнение для GTA V

Компания Rockstar Games анонсировала первое дополнение для игры Grand Theft Auto V. Дополнение под названием Beach Bum Pack добавит в игру новые автомобили, оружие, прически, татуировки, а также новые разнообразные миссии. Новые материалы предназначены как

02.10.2013 Бандиты вырвались в онлайн

и видеоигр Rockstar Games решила не останавливаться и, на волне невиданного успеха пятой части саги Grand Theft Auto, запустила сервера обещанного многопользовательского режима игры под названи
19.09.2013 Ударные сутки для GTA V

Первые сутки продаж пятой части игрового сериала Grand Theft Auto показали, что новинка издательства Take Two стала самой успешной в серии и о
17.09.2013 Grand Theft Auto V в продаже

Сегодня состоялся мировой релиз проекта Grand Theft Auto V от компания Rockstar Games для Xbox 360 и PlayStation 3.Лос-Сантос – город солнца, наивных старлеток и вышедших в тираж звезд. Некогда предмет зависти всего западного мира, н
16.09.2013 В Media Markt стартуют продажи GTA V

руб. Покупателям, оформившим предзаказ в Media Markt, нужно будет доплатить 2 300 руб. Предзаказ на GTA V для консолей был открыт в Media Markt с 22 января 2013 г., и продлился до 16 сентября.

25.08.2013 Grand Theft Auto V "на золоте"

Компания Rockstar Games отправила "на золото" игру Grand Theft Auto V. Релиз проекта состоится 17 сентября для Xbox 360 и PlayStation 3.Впрочем,
16.08.2013 Геймплей Grand Theft Auto Online

Theft Auto Online - виртуального мира ГТА, который станет доступен с 1 октября для всех обладателей Grand Theft Auto V. Grand Theft Auto Online будет поддерживать одновременно до 16 игроков для
14.08.2013 Обновление сайта Grand Theft Auto V

Компания Rockstar Games объявила о масштабном обновлении официального сайта игры Grand Theft Auto V. Отныне поближе познакомиться с особенностями Лос-Сантоса и его обитателям
18.07.2013 Grand Theft Auto V. Скриншоты

Компания Rockstar Games опубликовала новые скриншоты игры Grand Theft Auto V. Релиз проекта состоится 17 сентября этого года для Xbox 360 и PlayStation
10.07.2013 Показан игровой процесс GTA V

Студия разработки видеоигр Rockstar Games в рамках рекламной кампании проекта Grand Theft Auto V опубликовала видеоролик, где впервые показан игровой процесс будущей новин
09.07.2013 Grand Theft Auto V. Видео

Компания Rockstar Games опубликовала геймплейный видеоролик игры Grand Theft Auto V. Релиз проекта состоится 17 сентября этого года. В России игру выпустит ко
13.06.2013 Grand Theft Auto V. Скриншоты

Компания Rockstar Games опубликовала новые скриншоты игры Grand Theft Auto V. Релиз проекта состоится 17 сентября этого года. В России игру выпустит ко
17.05.2013 Grand Theft Auto V. Скриншоты

Компания Rockstar Games опубликовала новые скриншоты игры Grand Theft Auto V. Релиз проекта состоится 17 сентября этого года. В России игру выпустит ко
08.05.2013 Grand Theft Auto V. Скриншоты

Компания Rockstar Games опубликовала новые скриншоты игры Grand Theft Auto V. Релиз проекта состоится 17 сентября этого года. В России игру выпустит ко
08.05.2013 Grand Theft Auto V в России

Компании Rockstar Games и "1С-СофтКлаб" сообщают о том, что Grand Theft Auto V будет локализована для российского рынка. Чтобы обеспечить российским игро
03.05.2013 Grand Theft Auto V. Скриншоты

Компания Rockstar Games опубликовала новые скриншоты игры Grand Theft Auto V. Релиз проекта состоится 17 сентября этого года. В России игру выпустит ко
01.05.2013 Три видео Grand Theft Auto V

Компания Rockstar Games, как и было обещано, опубликовала три трейлера игры Grand Theft Auto V. Релиз пятой части состоится весной 2013 года для PlayStation 3 и Xbox 360
05.04.2013 Grand Theft Auto V - комплекты предзаказа

в продажу поступили комплекты предварительного заказа одной из самых ожидаемых игр нынешнего года – Grand Theft Auto V от Rockstar Games.Рекомендованная цена комплекта – 299 рублей. Приобретая

27.03.2013 Grand Theft Auto V. Скриншоты

Компания Rockstar Games опубликовала новые скриншоты игры Grand Theft Auto V. Релиз проекта состоится 17 сентября этого года. В России игру выпустит ко
01.02.2013 Grand Theft Auto V в сентябре

Компания Rockstar Games объявила точную дату выхода пятой части Grand Theft Auto. Релиз игры состоится 17 сентября 2013 года.Разработкой Grand Theft Auto<
15.11.2012 Grand Theft Auto V в России

мпания "1С-СотфКлаб", официальный партнер Rockstar Games, выступит российским дистрибьютором экшена Grand Theft Auto V от Rockstar Games. Релиз игры для PlayStation 3 и Xbox 360 запланирован на
15.11.2012 Grand Theft Auto V. Видео №2

Компания Rockstar Games вчера вечером, как и было обещано, опубликовала второй трейлер игры Grand Theft Auto V. Релиз пятой части состоится весной 2013 года для PlayStation 3 и Xbox 360
13.11.2012 Скриншоты Grand Theft Auto V

В Сети появились новые скриншоты из игры Grand Theft Auto V от компании Rockstar Games. Релиз пятой части состоится весной 2013 года д
31.10.2012 Grand Theft Auto V выйдет весной 2013

Компания Rockstar Games объявила о том, что релиз игры Grand Theft Auto V состоится весной 2013 года для PlayStation 3 и Xbox 360. О сроках выхода Р
22.08.2012 Еще скриншоты Grand Theft Auto V

Компания Rockstar Games опубликовала еще три новых скриншота из игры Grand Theft Auto V.Действие игры развернется в городе Лос-Сантос, впервые появившемся в Grand

Публикаций - 386, упоминаний - 695

GTA и организации, системы, технологии, персоны:

Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 268 172
Microsoft Corporation 25775 49
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 128 44
Sony 6739 43
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 38
Nintendo 823 38
Nvidia Corp 4002 20
EA - Electronic Arts 1317 18
Intel Corporation 12811 17
9594 15
Microsoft - Activision Blizzard 511 11
Apple Inc 13154 11
Acer Group - Acer Inc 2776 11
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 10
Fortnite 95 10
AMD - Advanced Micro Devices 4641 10
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 9
Google LLC 12688 8
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 8
Capcom 290 7
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 7
Konami 111 6
Samsung Electronics 11064 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
PUBG Corporation 55 6
Бука - Buka Entertaiment 493 5
Square Enix 215 5
Dell EMC 5180 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
LG Electronics 3735 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 5
ГеймПарк - 1С-Интерес - Чистый Софт Центр 37 4
THQ 299 4
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 4
Digma 251 3
Dell Alienware Corp 149 3
Roblox Corporation 96 3
ZIMAI Technology - Maibenben 26 3
МегаФон 10742 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 11
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 5
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Совкомбанк Совесть 279 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Белый Ветер 365 3
ЦНКЭС - Центр Независимой Комплексной Экспертизы 16 3
Wedbush Securities - Wedbush Morgan Securities 48 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Верный - торговая сеть 326 2
Россети Ленэнерго 1699 2
GameStop 30 2
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
Block - Square 203 1
Nike 195 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига 28 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Uber 357 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
Janco - Janco Partners - Janco Associates 15 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
Sony BMG 187 1
Резонанс НПП 407 1
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 1
ХитZona - ХитЗона 26 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
101Hotels.com 456 1
Тануки - TanukiTech - Танукитех 24 1
Continental Airlines 30 1
Cendant 16 1
Magna International - Магна Интернешнл - Магна Аутомотив Рус - Magna Steyr - Магна Штейер - Magna Cosma 11 1
Ереван-Плаза ТЦ 10 1
Лента - Монетка - торговая сеть 69 1
Walt Disney Company - Buena Vista International - Buena Vista Home Entertainment - Buena Vista Internet Group - Buena Vista Games 28 1
Европейский ТРЦ 12 1
Отель Чеботарев 1 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 21
Судебная власть - Judicial power 2500 6
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 4
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 13
Русский Щит - ассоциация 39 4
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
Video Software Dealers Association - Ассоциация дилеров видео ПО 3 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 1
ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 224
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 53
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 41
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 30
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 29
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 28
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 28
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 27
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 25
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 23
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 22
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 648 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 21
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 20
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 19
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 19
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 18
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 554 18
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 18
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 17
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 17
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 16
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 16
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 16
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 16
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 15
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 15
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 14
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 14
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 14
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 14
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 13
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 13
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 12
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1064 12
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 11
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 140
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 134
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 74
Red Dead Redemption - компьютерная игра 67 41
Nintendo Wii - игровая консоль 760 23
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 22
Google Android 15243 21
Microsoft Windows 16882 21
Microsoft Xbox Live 309 19
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 17
Microsoft Xbox One - игровая приставка 272 17
Nintendo - The Legend of Zelda - компьютерная игра 58 16
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 153 14
Nintendo Wii Mario Kart 36 14
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 182 14
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - RAGE - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 72 13
Sony Interactive Entertainment - Bungie Studios - Halo - компьютерная игра - шутер от первого лица 142 13
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 148 13
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 134 13
EA Need for Speed - компьютерная игра 292 12
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 12
EA The Sims - компьютерная игра 169 12
Take-Two Interactive - Rockstar Advanced Game Engine 12 12
Cyberpunk 2077 48 11
2K Boston Bioshock - Компьютерная игра (Шутер) 125 11
Apple iOS 8583 11
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 11
Apple iPhone 6 4861 11
Nintendo Switch - Игровая приставка 101 11
Nintendo DS - игровая консоль 340 10
Microsoft Points 74 10
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 85 10
Blizzard - World of Warcraft 362 10
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 9
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 9
Epic Games - Gears of War - Компьютерная игра - Шутер от третьего лица 121 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 9
Nvidia GeForce GTX 525 9
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 9
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 9
Marston John - Марстон Джон 30 27
Lopez Luis - Лопес Луис 16 16
Klebitz Johnny - Клебиц Джонни 7 7
Pachter Michael - Пачтер Майкл 46 5
Мезин Сергей 38 5
Houser Sam - Хаузер Сэм 5 4
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 3
Jones David - Джонс Дэвид 12 3
Thompson Jack - Томпсон Джек 13 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Кушнарев Андрей 21 3
Резников Олег 20 2
Стародубов Виталий 10 2
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 53 2
Jackson Peter - Джексон Питер 31 2
Bond James - Бонд Джеймс 86 2
DeMartini David - ДеМартини Дэвид 9 2
Целиков Илья 10 2
Донских Евгений 3 2
Lowenstein Douglas - Lowenstein Doug - Лоуэнстайн Дуг 9 2
Schwarzenegger Arnold - Шварценеггер Арнольд 39 2
Jolie Angelina - Джоли Анджелина 24 2
Lowenstein Douglas - Левенштейн Дуглас 5 2
Гуцериев Михаил 114 2
Сергеев Дмитрий 61 1
Быков Сергей 34 1
Кочетков Владислав 248 1
Копп Владислав 6 1
Бородин Владимир 20 1
Пучков Дмитрий 71 1
Федотов Олег 4 1
Комаров Павел 32 1
Лепс Григорий 13 1
Сысоева Евгения 129 1
Фёдорова Мария 4 1
Синицкий Борис 4 1
Магурян Василий 16 1
Пальчун Кирилл 84 1
Толстой Лев 69 1
Koduri Raja - Кодури Раджа 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 118
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 74
Европа 24964 28
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 25
Америка - Американский регион 2206 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 20
США - Дикий Запад - Американский Старый Запад 95 19
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 16
Япония 13807 15
США - Нью-Йорк 3180 15
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 14
Украина 7928 13
США - Калифорния 4829 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 11
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Солнечная система - Solar system 2569 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Канада 5081 8
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 5
Япония - Токио 1020 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Южная Корея - Республика 7052 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Великобритания - Лондон 2432 4
Турция - Турецкая республика 2620 4
США - Колумбия - Вашингтон 1487 4
США - Флорида 786 3
США - Иллинойс 340 3
США - Мичиган 274 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 3
США - Колорадо 385 2
Мировой океан - World Ocean 528 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 39
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 38
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 33
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 28
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 28
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 26
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 24
Гражданская война 170 19
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 12
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 12
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 12
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 9
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 9
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 9
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 797 9
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 836 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 8
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 8
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 6
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 6
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 6
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 6
Английский язык 7030 5
Физика - Physics - область естествознания 2940 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 5
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 725 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 4
NPC - non-player character - неигровой персонаж 128 4
Ergonomics - Эргономика 1755 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Татуировка 41 4
CNews - ZOOM.CNews 1866 14
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 12
CNews Games - Боевой народ - Combat folks - ИгроWeek 75 7
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 5
GI - Game Informer 36 3
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 2
Times 661 2
ИгроMoney 58 2
IGN 54 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
Tom’s Hardware 600 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
Ars Technica 450 1
AP - Associated Press 2007 1
Известия ИД 770 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Sports.ru - Спортс.ру 30 1
Android Authority 62 1
Mashable 372 1
The Independent 32 1
Kotaku 24 1
Viacom - Video & Audio Communications 117 1
USA Today 153 1
РС Рro 91 1
CNews Техноблог 62 1
iXBT.com 25 1
Canadian Press 9 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Bloomberg 1627 1
BleepingComputer - Издание 458 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 9
NPD Group 140 4
IDC - International Data Corporation 4975 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Superdata 12 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 2
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
USF - University of South Florida - Южно-Флоридский университет - Университет Южной Флориды 12 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 7
ИгроМир 125 5
Golden Joystick Awards - Золотой джойстик 4 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Sony PlayStation Meeting 2 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще