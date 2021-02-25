Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
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GTA
Grand Theft Auto
компьютерная игра (action-adventure)
Публикаций - 91, упоминаний - 138
GTA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Rockstar Games 206 44
|1С 3934 8
|Nvidia Corp 2087 7
|Microsoft Corporation 11628 6
|Intel Corporation 4335 6
|Fortnite 47 6
|Nintendo 261 6
|PUBG Corporation 23 5
|Dell EMC 2502 4
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1251 4
|1С-СофтКлаб 1019 4
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 3
|Ubisoft 582 3
|МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 3
|EA - Electronic Arts 952 3
|Sony 2588 3
|Acer Group 1403 3
|AMD - Advanced Micro Devices 1729 3
|HP Inc. 3043 2
|Blizzard Entertainment 218 2
|MSI - Micro-Star International 287 2
|Activision Blizzard 363 2
|Apple Inc - Эппл Рус 7861 2
|Samsung Electronics 5878 2
|Google LLC 7439 2
|NeXus 204 1
|Unity Technologies 97 1
|Wargaming 90 1
|AMD Graphics Product Group - ATI 362 1
|Белый Ветер Цифровой 124 1
|Ростех Росэлектроника Импульс НПО 32 1
|Doom Eternal 6 1
|THQ 221 1
|Ubisoft Montreal 37 1
|SEGA 202 1
|Ситилинк - Citilink 193 1
|Adobe Systems 846 1
|ESET 1000 1
|Toshiba Corporation 1159 1
|Facebook 3796 1
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 116 5
|Кушнарев Андрей 12 3
|Гуцериев Михаил 107 2
|Стародубов Виталий 9 2
|Steve Jobs - Стив Джобс 737 1
|Захир Максим 19 1
|Резников Олег 12 1
|Фёдорова Мария 2 1
|Магурян Василий 8 1
|Русский язык 1028 3
|CNews - ZOOM.CNews 1114 4
|The Register 425 1
|Tom’s Hardware 90 1
|Ars Technica 235 1
|Associated Press 442 1
|Sports.ru 16 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786540, в очереди разбора - 690216.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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