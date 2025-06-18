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God of War компьютерная игра


УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 Sony уволила треть сотрудников разработчика игр для PlayStation 1
04.09.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала статистику рынка видеоигр в I полугодии 2024 года 1
09.02.2024 Продажи новых приставок выросли в России на треть, а игр — на 20% 1
10.07.2023 «М.Видео-Эльдорадо»: спрос на консоли за полугодие вырос на 70% 1
17.09.2020 Игровая приставка Sony PlayStation 5 представлена в России. Цены 1
28.04.2020 Aliexpress отметил рост продаж телевизоров и игровых приставок 1
08.04.2019 «М.Видео-Эльдорадо»: рынок компьютерных игр в России вырос на 5% 1
13.12.2018 Игровые консоли последнего поколения выводят рынок на докризисный уровень по объему продаж 1
29.08.2014 Десять вещей, которые больше всего раздражают в играх 1
01.04.2014 Обзор игры Killzone: Shadow Fall. Главный экслюзив для PS4 1
16.03.2014 Обзор игры Castlevania: Lords of Shadow 2 – торжество журналистского лицемерия 1
15.05.2013 "Стартрек" в продаже 1
24.04.2013 Star Trek: The Game в продаже 1
02.02.2013 "God of War: Восхождение" – кровь и пепел 1
10.01.2013 Star Trek выйдет в апреле 1
04.10.2012 God of War на "Игромире" 1
19.04.2012 God of War: Ascension официально 2
07.03.2012 "Скрежет металла" в продаже 1
13.02.2012 Twisted Metal выйдет 7 марта 1
22.01.2012 Twisted Metal на "золоте" 1
29.12.2011 О саундтреке Mass Effect 3 1
02.12.2011 "Скрежет металла". Предзаказ 1
08.02.2011 Mortal Kombat в России 1
13.12.2010 Победители Video Game Awards 2010 1
12.08.2010 Sony Ericsson готовит новый тип мобильных телефонов 1
24.07.2008 50 Cent: Blood on the Sand. Скриншоты 1
27.03.2008 Анонс 50 Cent 2 1
21.03.2008 Обзор God of War II. На пути к Олимпу 1
03.03.2008 God of War III уже скоро? 1
22.02.2008 God of War: Chains of Olympus. Видео 1
22.02.2008 God of War: Chains of Olympus. Видео 1
21.02.2008 Победители The Game Developers Choice Awards 1
13.02.2008 God of War: Chains of Olympus в печати 1
10.12.2007 God of War III официально в разработке 1
07.11.2007 Сериал God of War осиротел 1
26.09.2007 Номинанты на BAFTA 1
18.09.2007 God of War: Chains of Olympus. Скриншоты 1
05.09.2007 Делать игры для PS3 тяжелее всего? Чушь! 1
28.08.2007 Лучшее на Games Convention 2007 1
30.07.2007 God of War: Chains of Olympus. Видео 1

Публикаций - 45, упоминаний - 46

God of War и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6577 17
1С-СофтКлаб - SoftClub 1137 10
Nintendo 783 8
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment 204 6
Microsoft Corporation 24884 5
EA - Electronic Arts 1288 3
Capcom 281 3
Digital Extremes 31 3
Bandai Namco Entertainment 109 3
Square Enix 204 2
EA - BioWare 203 2
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 742 2
Microsoft - Activision Blizzard 482 2
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 116 2
Swordfish Studios 3 2
Fortnite 81 1
Samsung Electronics 10389 1
Xiaomi 1828 1
LG Electronics 3641 1
Toshiba Corporation 2937 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 167 1
Skyworth Group - Skyworth Digital 29 1
Apple Inc 12294 1
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 262 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3014 1
2K Games 212 1
Codemasters 243 1
SoftClub - СофтКлуб 156 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 313 1
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 257 1
8522 1
Valve Software 214 1
Olympus 467 1
Blizzard Entertainment 329 1
Ubisoft Montreal 46 1
THQ 295 1
Sumo Digital 4 1
Treyarch 58 1
Sony Interactive Entertainment - Bungie Studios - Bungie Software Products Corp 42 1
Ubisoft Tiwak 1 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2538 4
Warner Bros. International Television Distribution 279 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 462 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 491 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 219 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 140 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 216 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 131 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 60 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 209 1
Совкомбанк Совесть 275 1
Верный - торговая сеть 296 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1044 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1274 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5583 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 257 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17423 24
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1438 8
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3576 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53334 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14057 5
Аксессуары 3984 4
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 885 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4189 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6134 3
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1034 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7528 3
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 670 3
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 504 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3010 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1676 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29267 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9702 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7195 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2509 2
Stealth - Стелс-технология 204 2
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 684 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12443 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3740 2
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 379 2
PC game - Fighting - Файтинг - жанр компьютерных игр 113 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7447 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1047 1
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1507 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4687 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1988 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 691 1
Joystick - Джойстик 1135 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8919 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1422 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21260 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8662 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5769 1
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Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4061 33
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Microsoft Xbox - Игровая приставка 1851 11
Sony Playstation Portable - Sony PSP 660 8
2K Boston Bioshock - Компьютерная игра (Шутер) 122 7
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 363 7
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 328 6
Epic Games - Gears of War - Компьютерная игра - Шутер от третьего лица 117 5
Nintendo Switch - Игровая приставка 78 4
EA Mass Effect - компьютерная игра 131 4
Nintendo Wii - игровая консоль 759 4
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 145 4
Ubisoft - Massive Entertainment World in Conflict - Компьютерная игра - Стратегия в реальном времени 61 3
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 258 3
Mortal Kombat - Компьютерная игра (файтинг) 49 3
Nintendo - The Legend of Zelda - компьютерная игра 55 3
Ubisoft - Tom Clancy's Rainbow Six Vegas - Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction 97 3
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 2
Red Dead Redemption - компьютерная игра 56 2
Nintendo Classic 5 2
Detroit: Become Human - Detroit: Стать человеком - Компьютерная игра (квест) 3 2
Sony PlayStation Vita - PS Vita - Sony NGP - Sony Next Generation Portable 84 2
Nintendo DS - игровая консоль 340 2
Epic Games - Unreal Engine 311 2
Sony Playstation Network - PSN 200 2
EA Command & Conquer - Компьютерная игра 133 2
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 144 2
Cyberpunk 2077 29 2
LittleBigPlanet 16 2
Max Payne - Компьютерная игра (Шутер от третьего лица) 73 2
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Nintendo Labo 3 1
Sony Pulse 3D 3 1
Sony Media Remote 8 1
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EA Battlefield - Компьютерная игра 290 1
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Google Android 14317 1
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Krawczyk Marianne - Кравчик Марианна 3 3
Orci Bob - Орси Боб 3 3
Lindelof Damon - Линделоф Деймон 3 3
Kurtzman Alex - Куртцман Алекс 3 3
Резников Олег 20 2
Воронин Андрей 10 1
Толстой Лев 56 1
Копп Владислав 5 1
Клишо Сергей 3 1
Velasco Cris - Веласко Крис 3 1
Tensorer Yann - Тенсорер Ян 1 1
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Шокуров Антон 1 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 122 1
Перепелов Николай 1 1
Мезин Сергей 26 1
Dikiciyan Sascha - Дикисьян Саша 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149805 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52654 5
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13417 2
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Америка Южная 859 1
Канада 4926 1
Ближний Восток 2990 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1381 1
Новая Зеландия 722 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 384 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44347 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3355 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5260 1
Америка - Американский регион 2176 1
Испания - Королевство 3738 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17534 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 245 1
Испания - Мадрид 171 1
Мадагаскар - Республика 57 1
Германия - Саксония - Лейпциг 75 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1344 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 965 1
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MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2351 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7650 1
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РАС - Расстройства аутистического спектра - ASD - Autism Spectrum Disorder 214 1
Черный юмор 49 1
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 115 1
Зоология - наука о животных 2709 1
Инди - independent 57 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 544 1
Дача - дачники 912 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 517 1
ОПК - Мины - минирование 94 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 453 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 112 1
IGN 53 2
Engadget - Блог о технологиях 422 1
Gamespot 38 1
IDC - International Data Corporation 4921 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 184 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 651 2
Golden Joystick Awards - Золотой джойстик 4 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2493 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 1
ИгроМир 119 1
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