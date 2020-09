Игровая приставка Sony PlayStation 5 представлена в России. Цены

Sony Interactive Entertainment (SIE) объявила дату запуска и цену игровой системы следующего поколения PlayStation 5. Компания также представила новинки в портфолио игр для PlayStation 5, в том числе Final Fantasy XVI, Fortnite, Hogwarts Legacy и следующую часть серии God of War.

12 ноября PlayStation 5 поступит в продажу на семи ключевых рынках: в США, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Корее. 19 ноября консоль станет доступна во всем мире, включая Европу, Ближний Восток, Южную Америку, Азию и Южную Африку. Цена PlayStation 5 Digital Edition на российском рынке составит 37999 руб., а PlayStation 5 с дисководом Ultra HD Blu-ray — 46999 руб. С 17 сентября 2020 г. в фирменном онлайн-магазине Sony можно оформить и оплатить предварительный заказ на новинки, при этом стоимость PlayStation 5 с дисководом Ultra HD Blu-ray составит 45999 руб.

Обе модели PlayStation 5 получили один и тот же специальный процессор со встроенными центральным и графическим процессорами для графики в качестве до 4K, а также один и тот же сверхскоростной SSD с интегрированным модулем I/O, обеспечивающий молниеносную загрузку. Обе версии консоли обеспечат эффект полного погружения в игры благодаря беспроводному контроллеру DualSense и трехмерному звуку: благодаря этому пользователям будет доступен одинаково революционный геймплей, независимо от того, какую PlayStation 5 они выберут.

«С тех пор, как мы анонсировали новое поколение PlayStation в прошлом году, мы получили масштабную поддержку со стороны разработчиков и геймеров по всему миру, и для нас это большая честь, — отметил Джим Райан, президент и генеральный директор Sony Interactive Entertainment. — Уже через пару месяцев выйдет PlayStation 5, которая будет обладать по-настоящему инновационными возможностями и превзойдет все ожидания от того, как могут выглядеть, звучать и ощущаться игры. Мы с нетерпением ждем момента, когда наши фанаты прочувствуют невероятную скорость, еще большее погружение и захватывающий игровой процесс на PlayStation 5 после выхода консоли в ноябре этого года».

SIE пополнила свое портфолио игр рядом новинок для PS5, в который вошли: «Devil May Cry 5 Специальное издание» (Capcom); Final Fantasy XVI (Square Enix); Five Nights at Freddy’s Security Breach (Steel Wool Studios и ScottGames); Hogwarts Legacy (Warner Bros. Games); новая игра серии God of War (Santa Monica Studio)

Благодаря таким разнообразным тайтлам как Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Call of Duty: Black Ops Cold War и Demon’s Souls, на PlayStation 5 будет доступна лучшая линейка игр в истории PlayStation. На старте продаж эксклюзивы для PlayStation 5 от SIE Worldwide Studios будут стоить от 4299 рублей до 5499 руб.

Для того, чтобы поддержать пользователей PlayStation 4, пока они готовятся к переходу на консоль нового поколения, SIE выпустит версии нескольких эксклюзивов на PlayStation 4: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy A Big Adventure и Horizon Forbidden West. Несмотря на то, что игры были разработаны с учетом преимуществ и уникальных функций PlayStation 5, таких как сверхскоростной SSD и контроллер DualSense, владельцы PlayStation 4 также смогут насладиться этими играми после их выхода. Цифровые версии игр для PlayStation 4 включают бесплатное обновление для обеих консолей PlayStation 5, а версии на дисках для PlayStation 4 — бесплатное обновление для PlayStation 5 с дисководом Ultra HD Blu-Ray.

Кроме того, сегодня SIE представила PlayStation Plus Collection — тщательно подобранную линейку игр для PlayStation 4, определивших нынешнее поколение консолей, которые будут доступны подписчикам PlayStation Plus на PlayStation 5. В коллекцию PlayStation Plus входят такие получившие признание критиков хиты, как Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 и многие другие.

SIE также объявила цены на следующие аксессуары, которые выйдут одновременно с PlayStation 5: беспроводной контроллер DualSense — 5799 руб.; гарнитура PULSE 3D с поддержкой 3D-звука и двумя шумоподавляющими микрофонами — 8299 руб.; HD камера с двумя объективами 1080p, предназначенная для записи геймеров и их эпических игровых моментов — 4999 руб.; Media Remote (пульт управления) для удобной навигации по фильмам и стриминговым сервисам — 2499 руб. зарядная станция для удобной зарядки двух беспроводных геймпадов DualSense —2499 руб.