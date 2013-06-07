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Square Enix

Square Enix

Square Enix — японская компания, специализирующаяся на разработке, издании и распространении видеоигр. Она образована в 2003 году в результате слияния двух известных японских студий — Square и Enix. Компания входит в группу компаний Square Enix Holdings Co., Ltd., штаб-квартира которой расположена в Токио.

Square Enix владеет рядом студий по всему миру, включая Crystal Dynamics, Eidos-Montréal, IO Interactive и Square Enix London Studios. Эти студии отвечают за создание таких серий, как Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Hitman и Sleeping Dogs (последняя изначально разрабатывалась как True Crime: Hong Kong, но права были выкуплены у Activision в 2011 году).

Среди ключевых продуктов компании — франшизы Final Fantasy, Dragon Quest, Kingdom Hearts, NieR, а также переиздания и ремастеры, например, Final Fantasy X/X-2 HD Remaster и Tomb Raider: Definitive Edition. Последняя, вышедшая в январе 2014 года для PS4 и Xbox One, включала весь дополнительный контент и поддержку технологии TressFX для реалистичного отображения волос, ранее доступной только в PC-версии.

Компания использует сторонние игровые движки, включая Unreal Engine 3, который был лицензирован у Epic Games. Это решение стало альтернативой собственному движку White Engine (позже переименованному в Luminous Engine), который применялся в проектах для PlayStation 3.

В 2011 году Square Enix сообщила о кибератаке, в результате которой хакеры получили доступ к сайтам, включая Eidosmontreal.com, и скомпрометировали личные данные около 25 000 клиентов, а также 350 резюме соискателей работы в канадском офисе. Номера кредитных карт, по заявлению компании, не были скомпрометированы.

Square Enix также участвует в издании и распространении игр сторонних разработчиков, в том числе в партнерстве с российскими компаниями, такими как «Новый Диск».

Конкурирующие компании на рынке видеоигр:

  1. Nintendo
  2. Sony Interactive Entertainment
  3. Microsoft (Xbox Game Studios)
  4. Capcom
  5. Bandai Namco
  6. Konami
  7. Ubisoft
  8. Electronic Arts (EA)
  9. Activision Blizzard
  10. Sega

СОБЫТИЯ

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07.06.2013 Square Enix на Е3 2013

Компания Square Enix объявила о своем участии в выставке Е3 2013. На стенде компании можно будет увидеть следующие проекты: Deus Ex: The Fall (iOS) Deus Ex: Human Revolution The Director’s Cut (Wii U) F
09.02.2012 Square Enix анонсирует Sleeping Dogs

Компания Square Enix анонсировала новый экшен от третьего лица Sleeping Dogs, работает над которым студия United Front Games для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. Релиз игры запланирован на август 2012 года
28.09.2011 Square Enix на "ИгроМире ­2011"

В рамках "ИгроМира 2011" издательство Square Enix представит на стендах "1С-СофтКлаб" два хита будущего года.Главным событием выставки, несомненно, станет показ экшена Tomb Raider. За закрытыми дверями одного из кинотеатров "1С-Соф
17.05.2011 Хакеры украли данные 25 тыс. человек у разработчика видеоигр

Японская компания Square Enix, один из крупнейших в мире разработчиков и издателей игр для компьютеров и консолей, сообщила о крупной утечке данных, в результате которой была скомпрометирована личная информация

07.12.2010 Square Enix перезапустит Tomb Raider

Компания Square Enix намерена перезапустить серию Tomb Raider. Разработка новой игры поручена студии Crystal Dynamics. Эксклюзивные подробности о проекта готовит представить журнал Game Informer в своем
09.06.2010 Square Enix на Е3 2010

Компания Square Enix официально представила линейку своих игр для различных платформ, которые будут показаны на Е3 с 14 по 17 июня в Лос-Анджелесе.На стендах Square Enix будут: The 3rd BirthdayРа
07.07.2009 Square Enix Europe начинает работу

То, что было неизбежно, произойдет в ближайшее время. Нынешний владелец Eidos, компания Square Enix объявила о создании Square Enix Europe, во главе которой встанет действующ
30.05.2009 Square Enix на Е3

Крупнейший японский издатель Square Enix опубликовал список проектов, с которыми она выходит на Е3. Компания традиционно п
25.05.2009 Square Enix на Е3

Японский игровой гигант, компания Square Enix, удивившая в прошлом году посетителей Е3 анонсом Xbox 360 - версии игры Final Fantasy XIII, считавшейся эксклюзивом для PlayStation 3, планирует и в этом году показать нечто феериче
06.03.2009 Square Enix и Eidos договорились

Как мы уже сообщали, японский гигант, компания Square Enix положила глаз на британского издателя Eidos Interactive. И вот стало известно о том, что совет директоров Eidos, как и ожидалось, ответил согласием на заманчивое предложение японцев
12.02.2009 Square Enix стремится в Европу

Японский издатель Square Enix предложил издательству Eidos сделку в 84 млн. фунтов, что составляет примерно 129% текущей рыночной стоимости Eidos. Совет директоров британского издателя намерен рекомендовать свои
29.08.2008 Square Enix приобретает студию Tecmo

Компания Square Enix приобретет Tecmo - одну из крупнейших японских студий-разработчиков, в багаже которой более шести десятков (!) игр, самые известные среди них: серии Ninja Gaiden, Dead or Alive, Dec
12.03.2008 Одновременные релизы игр Square Enix по всему миру

Одна из крупнейших японских фирм, одна из лучших фабрик по производству jRPG, родительница серий Final Fantasy и Dragon Quest, компания Square Enix сделала замечательное заявление. Итак, отныне все игры издателя будут выходить одновременно по всему миру. Да, вы не ошиблись — больше не придется ждать полгода до выхода англоязыч
12.02.2008 Что скрывает Square Enix?

Компания Square Enix, создавшая популярную кросс-платформенную MMORPG Final Fantasy XI и другие игры из этой серии, сообщила поклонникам интересную новость. Оказывается, для будущих проектов будет испол
01.10.2007 Square Enix планирует расшириться на запад

Японский издатель Square Enix объявил о планах своего расширения на запад.Как заявил несколько дней назад вице-президент издательства в интервью The Financial Times, «нам требуется взаимодействие с американскими
07.09.2007 Square Enix: Sony надо определиться

Компании Sony требуется жесткая стратегия продвижения консоли PlayStation 3 на рынок, считает японский издатель видеоигр Square Enix.«Изначально Sony позиционировала PS3 как домашнюю электронику. Потом, пойдя на уступки издателей видеоигр, все же, как игровую платформу, что несколько ближе к понятию игровая консо
24.05.2007 Продажи Square Enix выросли

Издатель серии игр Final Fantasy японская компания Square Enix опубликовала финансовый отчет за год, кончившийся 31 марта. Отчет показывает большой рост, как продаж, так и операционного дохода, но падение чистого дохода.Рост продаж составил 31%
26.01.2007 Square Enix лицензирует Unreal Engine 3

Японский издатель и разработчик видеоигр Square Enix неожиданно для всех объявил о лицензировании движка Unreal Engine 3 для своих следующих игр. Неожиданность порождается тем, что ещё недавно этим разработчиком демонстрировался собст

Публикаций - 215, упоминаний - 239

Square Enix и организации, системы, технологии, персоны:

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NE Asia Online 313 2
Famitsu 13 2
Viacom - Video & Audio Communications 117 1
GI - Game Informer 36 1
Beckett Media - Beckett Massive Online Gamer 2 1
Canadian Press 9 1
FT - Financial Times 1296 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
The Independent 32 1
NPD Group 140 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 8
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 6
ИгроМир 125 5
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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