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Square Enix
Square Enix — японская компания, специализирующаяся на разработке, издании и распространении видеоигр. Она образована в 2003 году в результате слияния двух известных японских студий — Square и Enix. Компания входит в группу компаний Square Enix Holdings Co., Ltd., штаб-квартира которой расположена в Токио.
Square Enix владеет рядом студий по всему миру, включая Crystal Dynamics, Eidos-Montréal, IO Interactive и Square Enix London Studios. Эти студии отвечают за создание таких серий, как Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Hitman и Sleeping Dogs (последняя изначально разрабатывалась как True Crime: Hong Kong, но права были выкуплены у Activision в 2011 году).
Среди ключевых продуктов компании — франшизы Final Fantasy, Dragon Quest, Kingdom Hearts, NieR, а также переиздания и ремастеры, например, Final Fantasy X/X-2 HD Remaster и Tomb Raider: Definitive Edition. Последняя, вышедшая в январе 2014 года для PS4 и Xbox One, включала весь дополнительный контент и поддержку технологии TressFX для реалистичного отображения волос, ранее доступной только в PC-версии.
Компания использует сторонние игровые движки, включая Unreal Engine 3, который был лицензирован у Epic Games. Это решение стало альтернативой собственному движку White Engine (позже переименованному в Luminous Engine), который применялся в проектах для PlayStation 3.
В 2011 году Square Enix сообщила о кибератаке, в результате которой хакеры получили доступ к сайтам, включая Eidosmontreal.com, и скомпрометировали личные данные около 25 000 клиентов, а также 350 резюме соискателей работы в канадском офисе. Номера кредитных карт, по заявлению компании, не были скомпрометированы.
Square Enix также участвует в издании и распространении игр сторонних разработчиков, в том числе в партнерстве с российскими компаниями, такими как «Новый Диск».
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СОБЫТИЯ
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Японский издатель Square Enix предложил издательству Eidos сделку в 84 млн. фунтов, что составляет примерно 129% текущей рыночной стоимости Eidos. Совет директоров британского издателя намерен рекомендовать свои
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Компания Square Enix приобретет Tecmo - одну из крупнейших японских студий-разработчиков, в багаже которой более шести десятков (!) игр, самые известные среди них: серии Ninja Gaiden, Dead or Alive, Dec
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Одна из крупнейших японских фирм, одна из лучших фабрик по производству jRPG, родительница серий Final Fantasy и Dragon Quest, компания Square Enix сделала замечательное заявление. Итак, отныне все игры издателя будут выходить одновременно по всему миру. Да, вы не ошиблись — больше не придется ждать полгода до выхода англоязыч
|12.02.2008
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Компания Square Enix, создавшая популярную кросс-платформенную MMORPG Final Fantasy XI и другие игры из этой серии, сообщила поклонникам интересную новость. Оказывается, для будущих проектов будет испол
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Японский издатель Square Enix объявил о планах своего расширения на запад.Как заявил несколько дней назад вице-президент издательства в интервью The Financial Times, «нам требуется взаимодействие с американскими
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|26.01.2007
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Square Enix лицензирует Unreal Engine 3
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