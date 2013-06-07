Square Enix — японская компания, специализирующаяся на разработке, издании и распространении видеоигр. Она образована в 2003 году в результате слияния двух известных японских студий — Square и Enix. Компания входит в группу компаний Square Enix Holdings Co., Ltd., штаб-квартира которой расположена в Токио.

Square Enix владеет рядом студий по всему миру, включая Crystal Dynamics, Eidos-Montréal, IO Interactive и Square Enix London Studios. Эти студии отвечают за создание таких серий, как Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Hitman и Sleeping Dogs (последняя изначально разрабатывалась как True Crime: Hong Kong, но права были выкуплены у Activision в 2011 году).

Среди ключевых продуктов компании — франшизы Final Fantasy, Dragon Quest, Kingdom Hearts, NieR, а также переиздания и ремастеры, например, Final Fantasy X/X-2 HD Remaster и Tomb Raider: Definitive Edition. Последняя, вышедшая в январе 2014 года для PS4 и Xbox One, включала весь дополнительный контент и поддержку технологии TressFX для реалистичного отображения волос, ранее доступной только в PC-версии.

Компания использует сторонние игровые движки, включая Unreal Engine 3, который был лицензирован у Epic Games. Это решение стало альтернативой собственному движку White Engine (позже переименованному в Luminous Engine), который применялся в проектах для PlayStation 3.

В 2011 году Square Enix сообщила о кибератаке, в результате которой хакеры получили доступ к сайтам, включая Eidosmontreal.com, и скомпрометировали личные данные около 25 000 клиентов, а также 350 резюме соискателей работы в канадском офисе. Номера кредитных карт, по заявлению компании, не были скомпрометированы.

Square Enix также участвует в издании и распространении игр сторонних разработчиков, в том числе в партнерстве с российскими компаниями, такими как «Новый Диск».

Конкурирующие компании на рынке видеоигр: