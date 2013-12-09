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Konami

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.12.2013 Дата релиза Metal Gear Solid V: Ground Zeroes 1
11.11.2013 Castlevania: Lords of Shadow 2. Дневики разработчиков 1
07.11.2013 Metal Gear Solid V: Ground Zeroes в России 1
24.09.2013 "1С-СофтКлаб" на "ИгроМире 2013" 1
23.08.2013 Castlevania: Lords of Shadow 2. Скриншоты 1
22.08.2013 Castlevania: Lords of Shadow 2 в феврале 2014 1
22.07.2013 Castlevania: Lords of Shadow 2. Скриншоты 1
14.06.2013 Castlevania: Lords of Shadow 2. Скриншоты 1
17.05.2013 Metal Gear Rising: Revengeance выйдет для РС 1
24.09.2012 Демоверсия Pro Evolution Soccer 2013 1
15.09.2012 "1С-СофтКлаб" на "ИгроМире 2012" 1
04.09.2012 Metal Gear Rising: Revengeance. Скриншоты 1
16.08.2012 Castlevania: Lords of Shadow 2 не только для консолей 1
15.08.2012 Metal Gear Rising: Revengeance. Скриншоты и дата выхода 1
26.07.2012 Серии Metal Gear - 25 лет! 1
25.07.2012 Демоверсия Pro Evolution Soccer 2013 1
20.06.2012 Pro Evolution Soccer 2013 в России 1
07.06.2012 Metal Gear Rising: Revengeance. E3-видео 1
15.03.2012 Birds of Steel в продаже 1
26.01.2012 NeverDead. Скриншоты 1
14.01.2012 Silent Hill: Downpour. Скриншоты 1
12.01.2012 NeverDead. Скриншоты 1
07.01.2012 Choplifter HD. Скриншоты 1
06.01.2012 Choplifter HD на следующей неделе 1
01.12.2011 Choplifter HD. Скриншоты 1
18.11.2011 NeverDead в феврале 2012 1
11.10.2011 Silent Hill: Downpour не в этом году 1
27.09.2011 Blades of Time в России 1
16.09.2011 Silent Hill: Downpour. Скриншоты 1
24.08.2011 Pro Evolution Soccer 2012. Демоверсия №1 1
18.08.2011 Silent Hill: Downpour. Скриншоты 1
18.08.2011 NeverDead. Видео 1
02.08.2011 Pro Evolution Soccer 2012 в России 1
23.07.2011 Silent Hill: Downpour. Скриншоты 1
10.06.2011 Silent Hill: Downpour. Скриншоты 1
26.05.2011 Birds of Steel в разработке 1

Публикаций - 111, упоминаний - 111

Konami и организации, системы, технологии, персоны:

1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 22
Sony 6739 11
Microsoft - Activision Blizzard 511 11
Microsoft Corporation 25775 10
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 10
Kojima Productions 11 9
EA - Electronic Arts 1317 9
THQ 299 9
Nintendo 823 8
Bandai Namco Entertainment 118 7
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 7
Capcom 290 6
Square Enix 215 6
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 4
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 4
Fujitsu Automation 7 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
9594 3
Fujitsu 2105 3
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 3
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 3
NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 139 3
Gaijin Entertainment 89 3
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 77 3
Atari 159 3
Sony Electronics - Сони Электроникс 82 3
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 268 3
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 2
Midway 110 2
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 128 2
Krome Studios Adelaide - Krome Studios Melbourne 3 2
Walt Disney Company - Disney Interactive - Walt Disney Internet Group - Disney Interactive Studios - Disney Online 59 2
PlatinumGames 2 2
Majesco Entertainment Company - Majesco Sales 14 2
Warner Bros. - Warner Bros. Games - WB Games - Warner Bros. Interactive Entertainment 31 2
CCP Games 16 2
Valve Software 254 2
Epic Games 172 2
Омега 89 2
2K Games 215 2
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 3
Honda Motor Company - HND 240 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 1
Warner 540 1
ХитZona - ХитЗона 26 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
Калужский ТЦ 3 1
ТЦ XL - ТЦ ХЛ 2 1
Walt Disney Company - Buena Vista International - Buena Vista Home Entertainment - Buena Vista Internet Group - Buena Vista Games 28 1
Европейский ТРЦ 12 1
Щука ТРК - Щука ТРЦ 3 1
РЖД МЖД - Киевский вокзал 22 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
EPIC Telecom Invest 212 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Block - Square 203 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 1
Щука - дизайн-студия 26 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 42
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 13
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 7
Stealth - Стелс-технология 205 7
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 6
PES - Position Error Signal 13 6
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1101 5
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 397 5
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 4
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 3
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
Типоразмеры гальванических элементов 27 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 3
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 3
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 3
Аккумулятор никель-металлогидридный - Ni-MH, NiMH 78 3
Робототехника - Робот-землекоп - Робот-крот - Digger robot - Mole robot 7 3
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 730 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 3
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 3
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 2
Joystick - Джойстик 1149 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 64
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 46
Konami - Metal Gear Solid - Компьютерная игра (стелс) 72 29
Konami - Pro Evolution Soccer Компьютерная игра (спортивный симулятор) 31 23
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 14
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 10
IBS AppLine Хамелеон - Aplana TAF 54 9
EA Need for Speed - компьютерная игра 292 8
EA The Sims - компьютерная игра 169 7
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 7
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 7
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 386 6
Nintendo Wii - игровая консоль 760 6
Epic Games - Gears of War - Компьютерная игра - Шутер от третьего лица 121 5
Microsoft Windows 16882 4
Nintendo DS - игровая консоль 340 3
Nintendo GameCube - Nintendo Dolphin - игровая приставка 114 3
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 66 3
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 79 3
Honda Asimo 39 3
Linux OS 11533 3
Apple iPhone 6 4861 3
Microsoft Xbox Live 309 3
Intel Pentium III 782 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 3
Sony Playstation Network - PSN 204 3
Sony Interactive Entertainment - Bungie Studios - Halo - компьютерная игра - шутер от первого лица 142 2
Konami Digital Entertainment - Dancing Stage - Dance Dance Revolution 4 2
Microsoft Points 74 2
Microsoft Xbox Live Arcade 27 2
Microsoft Xbox One - игровая приставка 272 2
Blizzard - World of Warcraft 362 2
Cisco CCP - Cisco Container Platform 46 2
Apple II 56 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 2
Gaijin Entertainment - X-Blades (Ониблэйд) 11 1
Core Design - Tomb Raider - компьютерная игра (action-adventure) 105 1
SEGA Dreamcast - игровая приставка 95 1
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 153 1
Kojima Hideo - Кодзима Хидео 14 6
Pendleton Merphy - Пендлтон Мерфи 6 5
Ronaldo Cristiano - Роналдо Криштиано 12 3
Balch Tucker - Болч Таккер 4 3
Yoshida Kazuo - Йошида Казуо 4 3
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 2
Schneider Martin - Шнайдер Мартин 2 2
Endo Terumi - Ендо Теруми 1 1
Crouts Anthony - Краутс Энтони 1 1
Jackson Paul - Джексон Пол 7 1
Payton Ryan - Пайтон Райан 3 1
Kozuki Kagemasa - Кодзуки Кагемаса 1 1
Yamaguchi Noriaki - Ямагучи Норяки 1 1
Jackson Peter - Джексон Питер 31 1
Hurai Kazuo - Хираи Кадзуо 38 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 19
Япония 13807 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 15
Европа 24964 14
Америка Южная 884 9
Ближний Восток 3154 9
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 127 3
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов - Веста 35 3
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов - Карликовая планета - Церера 41 3
Великобритания - Западная Англия 10 3
Великобритания - Юго-Западная Англия - Бристол 57 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
США - Калифорния 4829 3
США - Калифорния - Беркли 286 3
США - Джорджия - Атланта 265 3
Канада 5081 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 2
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 153 1
Москва - САО, ЗелАО - Ленинградское шоссе 32 1
Москва - ЮВАО, ВАО - шоссе Энтузиастов 18 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Америка - Американский регион 2206 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
США - Нью-Йорк 3180 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - ЦФО - Курская область 751 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 1
Япония - Токио 1020 1
Москва - СВАО - Бибирево 24 1
Украина - Киев 1151 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 326 1
Германия - Бавария 73 1
Спорт - Футбол 776 12
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 10
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 5
Английский язык 7030 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 4
Ирак - Война в Персидском заливе 224 3
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 3
Аренда 2687 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 3
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 729 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 3
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 3
Газы - Метан - methanum - болотный газ 371 3
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 3
Йена - денежная единица Японии 503 3
Литий - Lithium - химический элемент 663 3
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 3
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 3
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 343 3
Спорт - Гольф 101 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 3
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 236 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 2
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 2
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 1
Синдикат - одна из форм объединения предприятий 80 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
IGN 54 1
GI - Game Informer 36 1
Gamer Network 15 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
NPD Group 140 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 3
UWE Bristol - University of the West of England Bristol - Университет западной Англии 9 3
Keio University - Университет Кэйо 39 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 3
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
ИгроМир 125 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 2
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
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