Индексная книга (каталог) CNews*
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Москва САО, ЗелАО Ленинградское шоссе
Георгий Храпак "Ленинградское шоссе" (1972)
Георгий Храпак "Ленинградское шоссе" (1972)
СОБЫТИЯ
Публикаций - 32, упоминаний - 33
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|Лосев Станислав 45 2
|Лежак Владимир 3 1
|Эккерт Ольга 1 1
|Чеглаков Евгений 1 1
|Худавердян Тигран 94 1
|Анохин Павел 15 1
|Зайцев Евгений 15 1
|Махновский Кирилл 26 1
|Вольпе Борис 92 1
|Хрусталь Оксана 25 1
|Москалева Татьяна 73 1
|Лужков Юрий 113 1
|Микоян Александр 44 1
|Миллер Сергей 43 1
|Акулинин Игорь 20 1
|Караулов Павел 13 1
|Барышников Николай 17 1
|Анненков Владимир 11 1
|Ставропольцев Сергей 10 1
|Ронжин Михаил 1 1
|Kemp Owen - Кемп Оуэн 56 1
|Kubit Paul - Кубит Пол 1 1
|Корякин Максим 1 1
|Morhaime Mike - Морхейм Майк 22 1
|Morhaime Mike - Морхайм Майк 11 1
|Ведомости 1466 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 1
|КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
|University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 55 2
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.