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Москва САО, ЗелАО Ленинградское шоссе

Георгий Храпак "Ленинградское шоссе" (1972) Георгий Храпак "Ленинградское шоссе" (1972)
Георгий Храпак "Ленинградское шоссе" (1972)

СОБЫТИЯ


07.08.2026 Создатель российского «убийцы» MS Office закрыл офисы. В компании реструктуризация, убытки и массовые увольнения 1
24.10.2025 Security Vision запускает «Осенний КиберФест» в КидБурге 1
29.01.2025 «МегаФон» построил новые объекты телеком‑инфраструктуры на участке Ленинградского шоссе в Тверской области 2
05.07.2023 «Мегафон» ускорил интернет для отдыхающих на «Московском море» 1
10.05.2023 Бегущая из России HP потеряла свыше 1,7 миллиарда и переехала в 26-метровый офис 1
24.09.2020 Столичные абоненты Tele2 на день отказались от автомобилей 1
09.11.2018 re:Store сама будет обслуживать технику Apple 1
13.03.2017 «Яндекс.Такси» научилось подсказывать быстрый и недорогой маршрут 1
24.07.2015 «Орион Экспресс» завершил формирование собственной сети дистрибуции 1
15.08.2014 Половина линий московского метро получила бесплатный Wi-Fi 1
12.08.2014 Завод «Микрон»: сердце российского хайтека 1
09.07.2014 «Трасса» управляет сетью ресторанов с помощью решения «1С-Раруса» 1
22.05.2014 Сеть столичного «МегаФона» увеличилась почти на 200 базовых станций 1
17.11.2012 Российская премьера Assassin’s Creed III 1
13.09.2012 World of Warcraft: Mists of Pandaria – премьера в России 1
08.07.2011 У «1С» будет собственный ЦОД в Москве 1
06.07.2011 «Яндекс» исследовал аварийные участки в Москве 1
25.02.2011 «Скай Линк» открыл первый офис продаж в Выборге 1
23.11.2010 Подробности премьеры WoW: Cataclysm 1
24.08.2010 Секреты 3D-видео: как это работает и подойдет ли оно вам? 1
14.04.2010 В российском офисе HP прошли обыски. ФОТО 1
24.10.2008 Полночный Fallout 1
20.06.2008 Российская премьера MGS 4 1
14.04.2008 В Ленобласти ограбили салон связи 1
20.12.2007 Infon внедрил в Москве услугу «Пробки» 1
23.05.2007 МКАД полностью оборудуют автоматическими противогололедными системами 1
24.03.2006 В Великобритании создаются 3D-карты подземных коммуникаций 1
24.03.2006 В Великобритании создаются 3D-карты подземных коммуникаций 1
20.03.2006 Обвал в метро обнажил проблему геоданных 1
21.12.2004 Sony Ericsson открыла в России первый brand shop 1
16.06.2003 19 июня пройдет семинар "Управление организацией и информационные технологии" 1
03.03.2003 "МегаФон" расширил зону покрытия в Москве и Подмосковье 1

Публикаций - 32, упоминаний - 33

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 4
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 4
9594 3
Samsung Electronics 11064 2
Yandex - Яндекс 9215 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
HP Inc. 5883 2
Sony 6739 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 2
Blizzard Entertainment 343 2
Nvidia Corp 4002 2
ГеймПарк - GamePark - КомТрейдХолдинг 19 1
Incap - Инкап 7 1
МРТ-Сервис 1 1
G&D - Giesecke & Devrient - Гизеке и Девриент Технология - ГД Тех 52 1
TI - Burr-Brown Corporation 18 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 1
Microsoft Corporation 25775 1
Apple Inc 13154 1
LG Electronics 3735 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 1
Intel Corporation 12811 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Новые облачные технологии (НОТ) 485 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 1
Acer Group - Acer Inc 2776 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
Метрополис ТРК 60 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
КидБург ГК 16 1
Калужский ТЦ 3 1
ТЦ XL - ТЦ ХЛ 2 1
Европейский ТРЦ 12 1
Алкон 4 1
Щука ТРК - Щука ТРЦ 3 1
Zеленопарк ТРЦ 3 1
Галерея ТРК - Галерея ТРЦ 16 1
РЖД МЖД - Киевский вокзал 22 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 1
Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема 40 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Этажи 0 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Щука - дизайн-студия 26 1
РЖД МЖД - Белорусский вокзал 12 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Беталинк 105 1
Евросеть - Техмаркет 81 1
Ярославский вернисаж ТРК 2 1
ХитZona - ХитЗона 26 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Центральный Детский Магазин на Лубянке 9 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 2
3D карты - 3D Map - Трехмерные карты 96 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 2
Стереоизображение - стереоскопическое изображение - stereoscope 148 1
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 730 1
3D ТВ - 3D телевизор - 3D телевидение - 3D television - 3DTV - 3D видео - 3D video 240 1
Электроника - Дисплей 3D - 3D монитор - 3D display 105 1
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Сварка - Welding 49 1
CDMA - R-UIM, RUIM - Removable User Identity Module - сменная идентификационная карточка пользователя 39 1
Jewel Case - Jewel-упаковка - Джевел упаковка 38 1
HRM - Расчет отпуска 873 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 686 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 1
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MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 2
Blizzard - World of Warcraft 362 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 1
Nvidia GeForce GTX 525 1
Google Android 15243 1
Apple iOS 8583 1
Новые облачные технологии - МойОфис 958 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 1
Fallout 170 1
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Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 263 1
Intel Inside 29 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 70 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 1
Samsung UE - серия телевизоров 10 1
1С-Рарус Комбинат питания 8 1
Konami - Metal Gear Solid - Компьютерная игра (стелс) 72 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 47 1
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama ProLite 31 1
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Лежак Владимир 3 1
Эккерт Ольга 1 1
Чеглаков Евгений 1 1
Худавердян Тигран 94 1
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Зайцев Евгений 15 1
Махновский Кирилл 26 1
Вольпе Борис 92 1
Хрусталь Оксана 25 1
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Лужков Юрий 113 1
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Миллер Сергей 43 1
Акулинин Игорь 20 1
Караулов Павел 13 1
Барышников Николай 17 1
Анненков Владимир 11 1
Ставропольцев Сергей 10 1
Ронжин Михаил 1 1
Kemp Owen - Кемп Оуэн 56 1
Kubit Paul - Кубит Пол 1 1
Корякин Максим 1 1
Morhaime Mike - Морхейм Майк 22 1
Morhaime Mike - Морхайм Майк 11 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 26
Россия - РФ - Российская федерация 166166 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54746 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 316 5
Европа 24963 4
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 4
Москва - ВАО - Щелковское шоссе 14 3
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Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 229 3
Москва - ЮВАО, ВАО - шоссе Энтузиастов 18 2
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Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 180 2
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 83 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Конаковский район - Конаково 30 2
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
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Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 212 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 244 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
Ведомости 1466 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 55 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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