Столичные абоненты Tele2 на день отказались от автомобилей

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал транспортные предпочтения москвичей во время акции «День без автомобиля». 22 сентября 2020 г. столичные абоненты сделали выбор в пользу общественного транспорта – объем дата-трафика в столичном метро на 10% превысил показатель предыдущего дня. При этом загруженность дорог сократилась – в день акции на наиболее трафиковых участках автомобилисты скачали на 12% меньше гигабайтов, чем 21 сентября.

22 сентября 2020 г. в столице в двенадцатый раз прошла акция «День без автомобиля», приуроченная к одноименному международному дню. Акция помогает привлечь внимание жителей мегаполисов к проблеме загазованности городов. Так, по данным Аналитического центра при правительстве России, загрязнение воздуха автотранспортом занимает первое место среди факторов, влияющих на здоровье населения России.

Абоненты Tele2 в день акции воздержались от использования личного транспорта и выбрали более экологичные альтернативы. С помощью технологии больших данных (Big Data) Tele2 оценила пассажиропоток в общественном транспорте, на загруженных участках столичных автодорог и на парковках бизнес-центров. Сравнительный анализ проводился на основе данных за 21 и 22 сентября 2020 г.

В Московском метрополитене в день акции абоненты оператора скачали и отправили 36,3 ТБ трафика, что на 10% превышает показатель предыдущего дня. При этом наиболее трафиковой веткой стала Сокольническая линия – здесь было скачано 5,8 ТБ трафика. В утренние часы (7:00-10:00) спрос на гигабайты был наиболее заметен на станции «Комсомольская» – доля от общего числа потребленных интернет-услуг на ветке составила 29%. Пассажиры Замоскворецкой линии израсходовали 5,3 ТБ трафика, что на 8% больше, чем днем ранее. Замыкает рейтинг Арбатско-Покровская ветка – общий объем потребленного трафика составил 4,7 ТБ.

Благодаря отказу от личного транспорта столичные абоненты оператора смогли разгрузить парковки бизнес-центров. Так, количество скачанного трафика на паркинге делового центра «Москва-Сити» в пиковые утренние часы (7:00-10:00) снизилось на 12% по сравнению с предыдущим днем. Общий объем потребленного дата-трафика в этой парковочной зоне 22 сентября составил 438 ГБ. Меньшие по размеру парковки (1 тыс. – 1,5 тыс. мест) также оказались менее востребованы сотрудниками бизнес-центров – потребление трафика на стоянке БЦ «Алкон» в день акции уменьшилось на 23%.

Оператор оценил активность столичных абонентов на загруженных участках столичных автодорог. Дата-специалисты Tele2 проанализировали объем скачанного трафика на одинаковых по протяженности (9 км) зонах Волоколамского шоссе, Ленинградского шоссе и проспекта Маршала Жукова. Так, спрос на гигабайты на Волоколамском шоссе 22 сентября уменьшился на 15% по сравнению с предыдущим днем. На 2 п. п., с разницей 13%, от лидера рейтинга отстает участок Ленинградского шоссе. Отрицательную динамику дата-аналитики также зафиксировали на проспекте Маршала Жукова – потребление интернет-услуг здесь снизилось на 10%.