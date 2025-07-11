Получите все материалы CNews по ключевому слову
Формула Кино Синема Парк Кронверк Синема
Сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино», в составе которой 71 кинотеатр в 29 городах (данные 2025 года), в активе оператора более 620 залов, то есть каждый 9-й зал в России.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Формула Кино и организации, системы, технологии, персоны:
|Мамут Александр 133 7
|Потанин Владимир 91 5
|Соколов Александр 51 3
|Лапшина Екатерина 18 3
|Греф Герман 485 3
|Хасис Лев 105 3
|Абрамян Рафаэль 11 2
|Усманов Алишер 311 1
|Кузнецов Сергей 163 1
|Делицын Леонид 137 1
|Мантуров Денис 126 1
|Казарян Карен 84 1
|Кузнецов Дмитрий 75 1
|Жижикин Игорь 32 1
|Яклаков Денис 11 1
|Костыгин Дмитрий 24 1
|Карелов Алексей 2 1
|Полончук Андрей 3 1
|Петров Андрей 35 1
|Воронцов Константин 25 1
|Тадевосян Максим 12 1
|Мильштейн Дмитрий 13 1
|Кожевников Иван 5 1
|Зайцева Анна 70 1
|Пушкин Александр 39 1
|Швецов Вадим 4 1
|Смирнова Людмила 12 1
|Лопатинский Юрий 6 1
|Ильчиев Михаил 1 1
|Малюгин Владимир 25 1
|Крайнов Алексей 10 1
|Остроухов Алексей 2 1
|Астафьева Ирина 37 1
|Данилов Станислав 9 1
|Хитров Михаил 26 1
|Подольский Виталий 16 1
|Степанов Дмитрий 23 1
|Переверзев Николай 8 1
|Быченков Владимир 6 1
|Гареев Руслан 7 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
|Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.