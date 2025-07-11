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Формула Кино Синема Парк Кронверк Синема

Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема

Сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино», в составе которой 71 кинотеатр в 29 городах (данные 2025 года),  в активе оператора более 620 залов, то есть каждый 9-й зал в России. 

СОБЫТИЯ

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11.07.2025 «МегаФон»: москвичи переключились с театров на кино 2
26.05.2025 Бывший топ-менеджер VK и Rambler займется разработкой ПО в Softline 2
27.02.2025 Российская «дочка» Sony Pictures требует у отечественных киносетей миллиард 4
01.09.2022 РАО через суд выбивает из кинотеатров деньги за музыку в «недружественных» фильмах 5
23.09.2020 Сбербанк купил Zvooq.ru, пионера стриминговых сервисов в Рунете 2
02.12.2019 Rambler Group провела обратный выкуп долей у ERA Capital 2
11.10.2019 «Рамблер/Касса» запустила онлайн-сервис для дистанционных покупок в кинобарах 2
17.09.2019 Совет директоров Rambler возглавил топ-менеджер Сбербанка 2
13.05.2019 Сбербанк взял в залог ключевые юрлица «Рамблера» 2
24.04.2019 Сбербанк купил «Рамблер» 2
22.04.2019 Сбербанк покупает крупную долю в Rambler, соблазнившись кинотеатром 2
21.02.2019 Reuters: Сбербанк собрался купить Rambler 2
01.03.2018 Navitel обновила карты России, Беларуси и Казахстана 2
21.10.2016 Год работы Tele2 в Москве: число базовых станций и точек продаж выросло на 50% 1
14.01.2016 Серверы Fujitsu обеспечат функционирование новой системы продаж сети кинотеатров «Синема Парк» 1
11.06.2015 Подборка свежих приложений для Windows Phone: для любителей кино 2
12.03.2015 В кинозале «Синема Парк» успешно завершено тестирование технологий трёхмерного компьютерного зрения «ЭЛВИС-НеоТек» 1
24.10.2014 Чтобы лучше продавались билеты, «Яндекс» раздаст кинотеатрам бесплатные iPad 2
14.08.2014 «Рамблер-Касса» разрешила оплачивать электронные билеты через PayPal 2
10.12.2013 ЦРТ автоматизировал справочную службу сети кинотеатров «Формула Кино» 2
04.12.2012 Динамичная реклама вытесняет статичную 2
12.11.2012 В Москве пройдет Третья зимняя сессия «Антикризисные решения для CFO» 1
12.10.2011 На «Яндекс.Афише» можно покупать билеты в кинотеатры 1
03.10.2011 Новый IMAX: в Москве как в Лос-Анджелесе 1
08.08.2011 Вышло обновление «Навител Навигатор» для Android 1
10.06.2011 «Рамблер» запустил онлайн-магазин билетов в кино 2
07.12.2010 Абоненты «Билайн» в Новосибирске смогут купить билет в кино с помощью мобильника 1
24.08.2010 Секреты 3D-видео: как это работает и подойдет ли оно вам? 1
11.11.2009 «Рамблер» уходит с Лондонской биржи 1
27.09.2007 «Афиша» покупает NightParty.ru 1
30.07.2007 "Мобильные инновации" идут в FMCG 1
02.04.2007 Совет директоров IFC одобрил выделение "Проф-Медиа" кредита на $50 млн. 1
27.03.2007 "Евросеть" ставит на мобильные инновации 1
26.10.2006 "Синема Парк" внедряет КСУП на базе Microsoft 2
03.10.2006 В Петербурге появится 4D-кинотеатр 1
14.08.2006 ТРК "Гулливер" запустил бесплатный Wi-Fi 2
01.08.2006 IMAX приходит в Петербург 1
28.07.2006 В Москве откроют первый цифровой кинотеатр 2
15.03.2005 Андрей Петров: "Псевдо-IP" в России больше не будет 1

Публикаций - 40, упоминаний - 68

Формула Кино и организации, системы, технологии, персоны:

Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 16
Yandex - Яндекс 9216 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
VK - Mail.ru Group 3602 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
МегаФон 10742 3
Sony 6739 3
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 2
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 2
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 2
Мобильные Инновации 11 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Acer - AOpen 58 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 1
Элвис-НеоТек 56 1
DMTel - ДМТЕЛ-Сервис 25 1
Nvidia Corp 4002 1
Bookmate 28 1
Dream Industries 10 1
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin - Ларт 29 1
Box inc - box.com - box.net 375 1
Daybreak Games Company - Sony Online Entertainment 78 1
Афиша Диджитал 1 1
eHouse 68 1
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 52 1
AlterGeo - АльтерГео 29 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - ОМЗ ИТ - ОМЗ Информационные технологии 17 1
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 73 1
Эпоха диджитал 2 1
ЕПК - Единая почтовая корпорация - СГП - Системы гибридной печати 6 1
IPG Photonics 22 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 152 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - SL Prom Soft 7 1
Samsung Electronics 11065 1
Ростелеком 10948 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
X Corp - Twitter 2938 1
Softline - Софтлайн 3743 1
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 28 7
Киномакс - сеть кинотеатров 13 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 7
Era Capital - Ера Капитал 15 6
A&NN 15 4
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 3
Азбука-Аттикус 7 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Евросеть 1421 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 3
Walt Disney Company 647 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Warner Bros. International Television Distribution 289 2
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 2
Sony Music Entertainment 161 2
WMG - Warner Music Group 210 2
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 2
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 2
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Альфа-Банк 1979 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 19 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 15 1
Открытие Арена - стадион 21 1
Shiptor - Экспресс Парсел Сервис 7 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 15 1
Калининград - футбольный стадион 4 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 1
Метрополис ТРК 60 1
МосКино - сеть кинотеатров 12 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
РАМТ - Российская Ассоциация Металлоторговцев 9 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 1
CISAC - International Confederation of Societies of Authors and Composers - Международная конфедерация обществ авторов и композиторов 2 1
АВК - Ассоциация владельцев кинотеатров 2 1
Российский клуб финансовых директоров 32 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 5
IMAX - Image Maximum - широкоформатная кинематографическая система 73 5
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 3
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Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 2
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1208 2
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1013 2
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 2
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 727 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 854 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 1
Rambler Group - Рамблер Касса 23 7
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 74 2
Google Android 15244 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 2
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 80 1
MasterCard Maestro 159 1
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 145 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 1
Fujitsu Esprimo 36 1
AMD Sapphire 75 1
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 241 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 89 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
Microsoft Windows Phone Store - Microsoft Windows Phone Marketplace 91 1
Microsoft Windows Embedded 208 1
Samsung UE - серия телевизоров 10 1
Google Android 3 - Android Honeycomb 208 1
МТС - Navitel - Навител Пробки 28 1
Rambler Group - Рамблер ТВ - Рамблер ТВК - Рамблер Телевещательная корпорация - Rambler TV 14 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - SL AI Search 4 1
Daybreak Games Company - Sony Online Entertainment - EverQuest - Legends of Norrath - Легенды Норрата - онлайн-игра 84 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Apple iPad 4012 1
Apple iOS 8583 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 1
Apple iPad mini 430 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 1
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 173 1
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Потанин Владимир 91 5
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Греф Герман 485 3
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Абрамян Рафаэль 11 2
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