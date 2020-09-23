Сбербанк купил Zvooq.ru, пионера стриминговых сервисов в Рунете

Сбербанк стал владельцем Zvooq.ru

Сбербанк сообщил о приобретении стримингового сервиса Zvooq.ru (юридическое лицо - ООО «Звук»). Сбербанк станет единственным собственником данного сервиса. Сумма сделки и данные о продавцах не разглашаются. По данным базы «Контур.Фокус», владельцем ООО «Звук» была ирландская компания Music Technologies.

Сервис Zvooq.ru уже перешел на работу под брендом «Сберзвук» и переадресует пользователей на домен sber-zvuk.com. На площадке будут объединены 40 млн композиций от ведущих правообладателей (Universal Music, Sony Music и Warner Music), локальных и независимых звукозаписывающих студий, а также коллекция популярных аудиокниг и подкастов.

Руководителем сервиса стал Михаил Ильчиев. Он уже руководил Zvooq.ru в 2014-2017 гг., затем некоторое время был операционным директором Rambler Group, объединявшей одноименный интернет-холдинг, сети кинотетаров «Формула Кино» и «Синема Парк» и издательство «Азбука-Аттикус». Ильчиев от комментария по поводу данной сделки отказался.

В Сбербанке обещают провести максимальную интеграцию Zvooq.ru в экосистему банка. Уже завершена интеграция сервиса со «Сбербанк ID», в будущем планируется завершить интеграцию с платежным сервисом Sberpay. Также музыка будет представлена в будущих сервисах подписки и умных устройствах банка.

Чем известен Zvooq.ru

Zvooq.ru был создан в 2010 г. и стал пионером стриминговых сервисов в Рунете. Сервис предлагает платную подписку на музыку, в разное время он был партнером сотовых операторов Tele2 и «Вымпелком».

Сбербанк приобрел музыкальный сервис Zvooq.ru, который уже переименован в «Сберзвук»

Zvooq.ru был создан холдингом Dream Industries, который также владел книжным сервисом Bookmate и образовательным проектом «Теория и практика». Основателями Dream Industries были Саймон Данлоп, Виктор Фрумкин и возглавивший холдинг Алексей Остроухов.

Первым внешним инвестором холдинга стал финский фонд Essedel Capital, влрживший в него $5 млн. Позднее $25 млн в холдинг вложил совладелец онлайн-ритейлера Ulmart Дмитрий Костыгин.

В 2012 г. Фрумкин договорился с другими совладельцами Dream Industries о прекращении полномочий Остроухова. Тот с этим не согласился и стал оспаривать данное решение в суди Кипра (там была зарегистрирована головная компания Dream Industries). Партнером Остроухова стало A1 - инвестиционное подразделение «Альфа-групп».

Конфликт завершился в 2014 г. подписанием мирового соглашения, по которому Остроухов продал свою долю партнерам. Позднее Ulmart выкупил долю Костыгина в Dream Industries и сам вместе с Essedel Group инвестировал в холдинг $20 млн.

В 2017 г. холдинг Dream Industries прекратил свою операционную деятельность. К тому моменту холдинг продал Bookmate и «Теорию и практику», оставшись владельцем Zvooq. Ulmart из-за длительного акционерного конфликта стал банкротом.

Конфликт Zvooq.ru и «Яндекса»

В 2016 г. Zvooq.ru инициировал в суде Кипра судебное разбирательство с «Яндексом». Ранее стороны заключили соглашение о том, что они не будут переманивать друг у друга сотрудников. Но в «Яндекс» ушли руководитель направления маркетинга Zvooq.ru Варвара Семенихина и технический директор сервиса Константин Рябинин.

Свои убытки Zvooq.ru оценивал в $29 млн. «Яндекс» обвинения отрицал. Об итогах разбирательства не сообщалось.

Мнение аналитика

Аналитик «Финанс» Леонид Дельцын оценивает Zvooq.ru в 300 млн руб. Он отмечает, что пандемия положительно сказалась на интересе к стриминговым сервисам. С февраля 2020 г. котировки акций стримингового сервиса Spotify стали расти и достигли $241 за одну акцию, более чем в два раза больше, чем было год назад.

В то же время рынок стриминговых сервисов в России будет поделен между порталами, полагает Делицын. Сейчас крупнейшими игроками на этом рынке являются «Яндекс», «Вконтакте» и YouTube, кроме того, недавно на российский рынок вышел Spotify. В таких условиях для Zvooq.ru было удачей продаться Сбербанку.

Цифровая экосистема Сбербанка

Сбербанк также владеет долями в интернет-холдинга «Рамблер» и Mail.ru Group и вместе с Mail.ru Group создал холдинг для совместного продвижения offline-2-online сервисов (в него входят Delivery Club, «Ситимобил» и другие проекты). Кроме того, Сбербанк приобрел сервис «Работа.ру», телемедицинскую клинику Docdoc и логистического агрегатора Shiptor.