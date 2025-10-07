Разделы

07.10.2025 Хозяева ботов-пробивщиков массово скупают данные россиян для перепродажи на теневых площадках 1
05.12.2024 «СберЛогистика» запустила программу по поиску уязвимостей на Standoff Bug Bounty 1
24.11.2020 Сбербанк создал направление электронной коммерции 1
23.09.2020 Сбербанк купил Zvooq.ru, пионера стриминговых сервисов в Рунете 1
08.07.2020 Рассекречена сумма, которую Сбербанк заплатил за сервис Rabota.ru 1
31.07.2019 Сбербанк купил службу доставки 2
30.07.2019 Сбербанк купил логистический агрегатор Shiptor 1

Yandex - Яндекс 8199 4
VK - Mail.ru Group 3515 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 954 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3068 1
Amazon Inc - Amazon.com 3098 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9117 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 470 1
Цифровые активы 143 1
Bookmate 27 1
Dream Industries 10 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4400 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1443 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7959 5
Сбер - СберЛогистика 69 4
Почта России ПАО 2224 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 261 2
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 103 2
Ситимобил - Служба такси 162 2
eBay Inc 1629 1
ГПБ - Газпромбанк 1148 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2639 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1139 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 584 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2756 1
Альфа-Групп 730 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1196 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 262 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1578 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 51 1
Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема 39 1
Superjob - Суперджоб 670 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 188 1
Sony Music Entertainment 159 1
KupiVip - Приват Трэйд 81 1
HeadHunter Group - Job.ru - Джоб.Ру 30 1
WMG - Warner Music Group 209 1
Essedel Capital 2 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
Азбука-Аттикус 7 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
Etsy 20 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12794 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5250 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2707 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55816 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5288 2
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 25 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71430 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1781 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1433 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1292 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2222 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30804 1
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 268 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6880 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1119 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 166 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1185 2
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 126 2
Google YouTube - Видеохостинг 2857 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 99 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 243 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 196 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 872 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 188 1
Сбер - Сбербанк Вместе 11 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 976 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 115 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5045 1
Малышев Сергей 93 3
Делицын Леонид 133 2
Волож Аркадий 258 1
Хасис Лев 105 1
Костыгин Дмитрий 24 1
Пополитов Юрий 1 1
Косилов Вячеслав 1 1
Ильчиев Михаил 1 1
Трапезников Александр 2 1
Остроухов Алексей 2 1
Фрумкин Виктор 4 1
Dunlop Simon - Данлоп Саймон 4 1
Дельцын Леонид 1 1
Рябинин Константин 3 1
Семенихина Варвара 3 1
Морозов Алексей 57 1
Россия - РФ - Российская федерация 154214 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53165 2
Казахстан - Республика 5753 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45189 1
Беларусь - Белоруссия 5977 1
Кипр - Республика 576 1
Финляндия - Финляндская Республика 3654 1
Европа 24552 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50536 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7912 4
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 165 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19982 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3623 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11583 2
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 344 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3744 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3147 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1395 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5202 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6575 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2043 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6452 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17168 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8238 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5313 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4645 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1716 1
Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву) 49 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 335 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5991 1
The Bell - Издание 42 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1059 1
Из рук в руки - irr.ru 68 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
