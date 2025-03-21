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Семенихина Варвара


21.03.2025 Сооснователь Skyeng и СЕО Timepad инвестировали в приложение для онлайн-покупок «Чойс» 1
23.09.2020 Сбербанк купил Zvooq.ru, пионера стриминговых сервисов в Рунете 1
16.11.2016 Zvooq подала в суд на «Яндекс» из-за недобросовестной конкуренции 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Семенихина Варвара и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7502 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 921 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2930 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8804 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4010 1
Bookmate 27 1
VK - Mail.ru Group 3466 1
Essedel Capital 2 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 248 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
Формула Кино - Синема Парк 32 1
Shiptor - Экспресс Парсел Сервис 6 1
Sony Music Entertainment 158 1
Альфа-Групп 714 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 91 1
Ситимобил - Служба такси 159 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7436 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3903 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4941 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 266 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 118 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 227 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1099 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 79 1
Google YouTube - Видеохостинг 2778 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 175 1
Фрумкин Виктор 4 2
Рябинин Константин 3 2
Костыгин Дмитрий 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 146393 2
Кипр - Республика 564 1
Финляндия - Финляндская Республика 3615 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4898 2
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 209 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1176 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1339 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48568 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3516 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6984 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6222 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16493 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3682 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348069, в очереди разбора - 763051.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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