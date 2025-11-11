Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок

Получите все материалы CNews по ключевому слову
СберЗдоровье (входит в Индустрию здоровья Сбера) — участник российского MedTech-рынка. На сервисе представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу, телемедицина, дистанционный мониторинг пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, анализы и обследования, а также корпоративное медицинское обслуживание. Сервис предоставляет возможность связаться онлайн в любое время с дежурным терапевтом или педиатром либо по записи с врачами более 27 специальностей.
|11.11.2025
|
ИИ-помощник от «СберЗдоровья» поможет пациентам с артериальной гипертензией в Мурманской области
Медицинская компания «СберЗдоровье» (входит в Индустрию здоровья Сбербанка) и Министерство здравоохранения Мурманск
|09.10.2025
|
Компания «СберЗдоровье» представила ИИ-помощника для пациентов с артериальной гипертензией
Медицинская компания «СберЗдоровье» презентовала новую разработку — ИИ-помощника для дистанционного медицинского на
|31.07.2025
|
Медицинский ИИ-помощник «СберЗдоровья» на базе GigaChat продемонстрировал высокую точность постановки диагнозов в ходе тестов
ей, предлагая им реалистичные симуляции сложных случаев. ИИ-помощник был разработан учеными Института AIRI и специалистами «СберМедИИ», прошел пилотное тестирование в приложении медицинской компании «СберЗдоровье», где функционирует и помогает людям. На данный момент им воспользовались уже более 160 тыс. раз.
|09.09.2024
|
«KDL Медскан» и «СберЗдоровье» запустили новый сервис
учения услуг лабораторной диагностики, новый сервис работает в 90 городах России для 20 млн пользователей. Цифровой продукт позволяет записываться и оплачивать лабораторные исследования на платформе «СберЗдоровье», не тратя время на очереди. Более того, пациенты могут выбрать любое время для сдачи анализов в течение 14 дней после онлайн-записи. «Команда «Медскан KDL» разработала открытый пр
|12.03.2024
|
Врач-кардиолог требует 300 миллионов у телемедицинской «дочки» Сбербанка
г., который пока не обнародован. «Сберздоровье» было создано в 2020 г. на базе медицинского сервиса DocDoc, входящего с 2017 г. на 80% в группу компаний Сбербанк. Суть претензии Шамиль Хамбазар
|14.02.2023
|
В Санкт-Петербурге и Ленобласти стартовали продажи тонометра от «Сберздоровья» с услугой удаленного мониторинга
Медицинский онлайн-сервис «Сберздоровье» (входит в индустрию здоровья «Сбера») объявляет о старте продаж тонометра под с
|17.11.2022
|
Спрос на фитнес-трекеры среди россиян упал на 19% в 2022 году
стабильным в ближайшие годы». *** Компания «Сберздоровье» была создана на базе медицинского сервиса DocDoc. На площадке представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу онла
|28.10.2022
|
Фонд «Не напрасно» и «Сберздоровье» запускают онлайн-консультации по онкологическим заболеваниям в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
напрасно», доступны для каждого. Компания «Сберздоровье» была создана на базе медицинского сервиса DocDoc. На площадке представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу онла
|10.03.2022
|
23 медицинские организации Ленинградской области используют дистанционный мониторинг здоровья пациентов
нка по Ленинградской области. *** Компания «СберЗдоровье» была создана на базе медицинского сервиса DocDoc в 2020 г. В 2017 г. сервис на 80% вошел в группу компаний Сбербанк, после чего начал т
|11.02.2022
|
Россияне стали на 24% чаще оплачивать медицинские услуги онлайн
лн виртуальных карт. СберЗдоровье Компания «Сберздоровье» была создана на базе медицинского сервиса DocDoc в 2020 г. В 2017 г. сервис на 80% вошел в Группу компаний Сбербанк, после чего начал т
|15.07.2020
|
«Сберздоровье» и SberCloud запускают бесплатный сервис ИИ по распознаванию снимков КТ
Сервис «Сберздоровье» и облачная платформа SberCloud, входящие в экосистему Сбербанка, запустили совместный проект по распознаванию снимков компьютерной томографии легких. Проект пройдет в течение меся
|17.06.2020
|
Сбербанк запустил многофункциональный сервис «Сберздоровье»
ак одного из стратегически важных в экосистеме банка. Сервис «Сберздоровье» создан на базе компании DocDoc, которая вошла в группу компаний Сбербанк в 2017 году. На данном этапе компания сотруд
|17.06.2020
|
Сбербанк запустил телемедицинский сервис, который позволит покупать лекарства онлайн
Прощай, Docdoc. Здравствуй, «Сберздоровье» Сбербанк запустил новый медицинский сервис «Сберздоровье».
|13.05.2020
|
Сбербанк и DocDoc запускают сервис поддержки старшего поколения в период пандемии
Медицинский сервис DocDoc, входящий в экосистему Сбербанка, запустил бесплатный сервис поддержки людей старшего поколения. С его помощью можно организовать доставку продуктов и лекарств, связаться с врачами и нау
|14.04.2020
|
DocDoc организовал тестирование на коронавирус
Сервис DocDoc (входит в экосистему Сбербанка) начинает тестирование на коронавирус COVID-19 для сотрудников и партнеров компаний экосистемы Сбербанка, не ушедших в режим самоизоляции. Первыми тестиров
|06.04.2020
|
Сбербанк и DocDoc запустили бесплатный инфосервис для врачей по коронавирусу
Сбербанк и сервис телемедицины DocDoc (входит в экосистему Сбербанка) открыли специализированный бесплатный проект для медицинских работников России по вопросам, связанным с коронавирусом. Он появится в рамках запущенной Сбе
|24.03.2020
|
Сервис Docdoc предоставит бесплатные онлайн-консультации с врачом на тему коронавируса для жителей России
области борьбы с пандемией — любой гражданин России с 23 марта 2020 г. может получить по телефону или через мобильное приложение бесплатную консультацию квалифицированного врача сервиса телемедицины Docdoc (входит в экосистему Сбербанка). При звонке на бесплатную горячую линию пользователя соединят со специалистом колл-центра Docdoc. Во время разговора оператор проконсультирует по
|18.12.2019
|
Сбербанк и аптеки «Вита» реализуют совместный проект в области медицины на платформе сервиса Docdoc
Сбербанк, медицинский сервис Docdoc, входящий в экосистему Сбербанка, и cеть аптек «Вита» подписали трехсторонний меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в области реализации услуг телемедицины в 2020 г. Напомним, в с
|22.11.2019
|
Медицинский сервис Docdoc объявил о выходе на аптечный рынок
Медицинский сервис Docdoc, входящий в экосистему Сбербанка, объявил о выходе на аптечный рынок. Клиенты сети аптек «Вита экспресс» получат услуги телемедицины с помощью специального промокода. Он позволяет воспол
|22.10.2019
|
«Домклик» и Docdoc запустили программу «Медицинская защита к ипотеке»
Сервис Сбербанка «Домклик» и Docdoc запустили программу «Медицинская защита к ипотеке», которая позволит ипотечным клиентам по всей России получать онлайн-консультации врачей. Теперь у ипотечных клиентов Сбербанка есть воз
|21.10.2019
|
Пользователям продукции «Швабе» доступны бесплатные консультации врачей DocDoc
Телемедицинский проект экосистемы Сбербанка DocDoc и холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» заключил партнерское соглашение. Документ под
|18.10.2019
|
Сервис Docdoc внедрил авторизацию через ЕСИА портала Госуслуг
Сервис Docdoc (входит в экосистему Сбербанка), оказывающий телемедицинские консультации, вывел в промышленную эксплуатацию возможность авторизации с использованием ЕСИА (единая система идентификации и
|04.07.2019
|
К телемедицине DocDoc подключены 250 тысяч сотрудников Сбербанка
Сервис DocDoc, входящий в экосистему Сбербанка, закончил интеграцию телемедицинских консультаций в пакет дополнительного медицинского страхования для сотрудников Сбербанка. К телемедицине DocDoc
|26.03.2019
|
DocDoc поможет с онлайн-записью в клиники по полису ДМС «Ингосстрах»
иники и врачей, которые входят в страховую программу. Для этого необходимо авторизоваться по своему полису ДМС в мобильном приложении «Ингосстраха» IngoMobile либо на сайте или в мобильном приложении DocDoc. После этого, используя удобные фильтры, застрахованный может выбрать нужного врача. Затем будущий пациент может записаться онлайн без необходимости звонить в колл-центр страховой компан
|13.03.2018
|
Сбербанк стал онлайн-провайдером акушерских услуг
я с сетью медицинских центров «Мать и дитя» о предоставлении их услуг через медицинский маркетплейс DocDoc, который принадлежит банку. Стороны уже заключили соответствующее стратегическое согла
|13.03.2018
|
Сбербанк подписал стратегическое соглашение о сотрудничестве с Группой компаний «Мать и дитя»
Сбербанк, онлайн-сервис Docdoc (входит в Группу Сбербанк) и сеть многопрофильных медицинских центров «Мать и дитя» за
|12.12.2017
|
Сбербанк, DocDoc.ru и «Медскан» запустили пилотный проект в области телемедицины
Сбербанк, лидер российского рынка цифровой медицины DocDoc.ru и сеть медицинских центров «Медскан» запустили пилотный информационный киоск #Модул
|25.05.2017
|
Сбербанк купил огромный медицинский ИТ-проект
Сбербанк пришел в медицину Сбербанк приобрел контрольный пакет акций российского онлайн-сервиса DocDoc.ru по подбору врачей и записи к ним на прием, выйдя тем самым на рынок цифровой медици
|25.05.2017
|
Сбербанк выходит на рынок электронной медицины: покупка контрольного пакета акций DocDoc.ru
Сбербанк объявил о закрытии сделки по приобретению контрольного пакета акций в компании DocDoc.ru, игроке российского рынка цифровой медицины. В результате сделки Сбербанк получит 7
|13.07.2016
|
Сервис по подбору врачей DocDoc.ru запустил бота в Telegram
Онлайн-сервис по записи на прием к врачам DocDoc.ru (ООО «МедСервис») запустил бота в Telegram, который поможет пользователям приложени
|02.03.2016
|
Сервис по подбору врачей DocDoc.ru привлек $4 млн инвестиций
В январе проект DocDoc.ru (ООО «МедСервис»), оказывающий услуги по подбору врачей, получил очередной инвестиц
|24.01.2013
|
Портал по поиску врачей DocDoc запустил новый сервис «Диагностика»
Портал по поиску врачей DocDoc запустил новый сервис «Диагностика», который сегодня охватывает более 200 диагностичес
|05.12.2012
|
Портал DocDoc опубликовал 1,5 тыс. независимых отзывов о врачах Москвы
Сервис по поиску врачей DocDoc («МедСерсис») опубликовал 1,5 тыс. отзывов пациентов о работе докторов московских клин
