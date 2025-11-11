Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок

Разделы

СберЗдоровье  (входит в Индустрию здоровья Сбера — участник российского MedTech-рынка. На сервисе представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу, телемедицина, дистанционный мониторинг пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, анализы и обследования, а также корпоративное медицинское обслуживание. Сервис предоставляет возможность связаться онлайн в любое время с дежурным терапевтом или педиатром либо по записи с врачами более 27 специальностей.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


11.11.2025 ИИ-помощник от «СберЗдоровья» поможет пациентам с артериальной гипертензией в Мурманской области

Медицинская компания «СберЗдоровье» (входит в Индустрию здоровья Сбербанка) и Министерство здравоохранения Мурманск
09.10.2025 Компания «СберЗдоровье» представила ИИ-помощника для пациентов с артериальной гипертензией

Медицинская компания «СберЗдоровье» презентовала новую разработку — ИИ-помощника для дистанционного медицинского на
31.07.2025 Медицинский ИИ-помощник «СберЗдоровья» на базе GigaChat продемонстрировал высокую точность постановки диагнозов в ходе тестов

ей, предлагая им реалистичные симуляции сложных случаев. ИИ-помощник был разработан учеными Института AIRI и специалистами «СберМедИИ», прошел пилотное тестирование в приложении медицинской компании «СберЗдоровье», где функционирует и помогает людям. На данный момент им воспользовались уже более 160 тыс. раз.
09.09.2024 «KDL Медскан» и «СберЗдоровье» запустили новый сервис

учения услуг лабораторной диагностики, новый сервис работает в 90 городах России для 20 млн пользователей. Цифровой продукт позволяет записываться и оплачивать лабораторные исследования на платформе «СберЗдоровье», не тратя время на очереди. Более того, пациенты могут выбрать любое время для сдачи анализов в течение 14 дней после онлайн-записи. «Команда «Медскан KDL» разработала открытый пр
12.03.2024 Врач-кардиолог требует 300 миллионов у телемедицинской «дочки» Сбербанка

г., который пока не обнародован. «Сберздоровье» было создано в 2020 г. на базе медицинского сервиса DocDoc, входящего с 2017 г. на 80% в группу компаний Сбербанк. Суть претензии Шамиль Хамбазар
14.02.2023 В Санкт-Петербурге и Ленобласти стартовали продажи тонометра от «Сберздоровья» с услугой удаленного мониторинга

Медицинский онлайн-сервис «Сберздоровье» (входит в индустрию здоровья «Сбера») объявляет о старте продаж тонометра под с
17.11.2022 Спрос на фитнес-трекеры среди россиян упал на 19% в 2022 году

стабильным в ближайшие годы». *** Компания «Сберздоровье» была создана на базе медицинского сервиса DocDoc. На площадке представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу онла
28.10.2022 Фонд «Не напрасно» и «Сберздоровье» запускают онлайн-консультации по онкологическим заболеваниям в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

напрасно», доступны для каждого. Компания «Сберздоровье» была создана на базе медицинского сервиса DocDoc. На площадке представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу онла
10.03.2022 23 медицинские организации Ленинградской области используют дистанционный мониторинг здоровья пациентов

нка по Ленинградской области. *** Компания «СберЗдоровье» была создана на базе медицинского сервиса DocDoc в 2020 г. В 2017 г. сервис на 80% вошел в группу компаний Сбербанк, после чего начал т
11.02.2022 Россияне стали на 24% чаще оплачивать медицинские услуги онлайн

лн виртуальных карт. СберЗдоровье Компания «Сберздоровье» была создана на базе медицинского сервиса DocDoc в 2020 г. В 2017 г. сервис на 80% вошел в Группу компаний Сбербанк, после чего начал т
15.07.2020 «Сберздоровье» и SberCloud запускают бесплатный сервис ИИ по распознаванию снимков КТ

Сервис «Сберздоровье» и облачная платформа SberCloud, входящие в экосистему Сбербанка, запустили совместный проект по распознаванию снимков компьютерной томографии легких. Проект пройдет в течение меся
17.06.2020 Сбербанк запустил многофункциональный сервис «Сберздоровье»

ак одного из стратегически важных в экосистеме банка. Сервис «Сберздоровье» создан на базе компании DocDoc, которая вошла в группу компаний Сбербанк в 2017 году. На данном этапе компания сотруд
17.06.2020 Сбербанк запустил телемедицинский сервис, который позволит покупать лекарства онлайн

Прощай, Docdoc. Здравствуй, «Сберздоровье» Сбербанк запустил новый медицинский сервис «Сберздоровье».
13.05.2020 Сбербанк и DocDoc запускают сервис поддержки старшего поколения в период пандемии

Медицинский сервис DocDoc, входящий в экосистему Сбербанка, запустил бесплатный сервис поддержки людей старшего поколения. С его помощью можно организовать доставку продуктов и лекарств, связаться с врачами и нау
14.04.2020 DocDoc организовал тестирование на коронавирус

Сервис DocDoc (входит в экосистему Сбербанка) начинает тестирование на коронавирус COVID-19 для сотрудников и партнеров компаний экосистемы Сбербанка, не ушедших в режим самоизоляции. Первыми тестиров
06.04.2020 Сбербанк и DocDoc запустили бесплатный инфосервис для врачей по коронавирусу

Сбербанк и сервис телемедицины DocDoc (входит в экосистему Сбербанка) открыли специализированный бесплатный проект для медицинских работников России по вопросам, связанным с коронавирусом. Он появится в рамках запущенной Сбе
24.03.2020 Сервис Docdoc предоставит бесплатные онлайн-консультации с врачом на тему коронавируса для жителей России

области борьбы с пандемией — любой гражданин России с 23 марта 2020 г. может получить по телефону или через мобильное приложение бесплатную консультацию квалифицированного врача сервиса телемедицины Docdoc (входит в экосистему Сбербанка). При звонке на бесплатную горячую линию ‪ пользователя соединят со специалистом колл-центра Docdoc. Во время разговора оператор проконсультирует по
18.12.2019 Сбербанк и аптеки «Вита» реализуют совместный проект в области медицины на платформе сервиса Docdoc

Сбербанк, медицинский сервис Docdoc, входящий в экосистему Сбербанка, и cеть аптек «Вита» подписали трехсторонний меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в области реализации услуг телемедицины в 2020 г. Напомним, в с
22.11.2019 Медицинский сервис Docdoc объявил о выходе на аптечный рынок

Медицинский сервис Docdoc, входящий в экосистему Сбербанка, объявил о выходе на аптечный рынок. Клиенты сети аптек «Вита экспресс» получат услуги телемедицины с помощью специального промокода. Он позволяет воспол
22.10.2019 «Домклик» и Docdoc запустили программу «Медицинская защита к ипотеке»

Сервис Сбербанка «Домклик» и Docdoc запустили программу «Медицинская защита к ипотеке», которая позволит ипотечным клиентам по всей России получать онлайн-консультации врачей. Теперь у ипотечных клиентов Сбербанка есть воз
21.10.2019 Пользователям продукции «Швабе» доступны бесплатные консультации врачей DocDoc

Телемедицинский проект экосистемы Сбербанка DocDoc и холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» заключил партнерское соглашение. Документ под
18.10.2019 Сервис Docdoc внедрил авторизацию через ЕСИА портала Госуслуг

Сервис Docdoc (входит в экосистему Сбербанка), оказывающий телемедицинские консультации, вывел в промышленную эксплуатацию возможность авторизации с использованием ЕСИА (единая система идентификации и
04.07.2019 К телемедицине DocDoc подключены 250 тысяч сотрудников Сбербанка

Сервис DocDoc, входящий в экосистему Сбербанка, закончил интеграцию телемедицинских консультаций в пакет дополнительного медицинского страхования для сотрудников Сбербанка. К телемедицине DocDoc

26.03.2019 DocDoc поможет с онлайн-записью в клиники по полису ДМС «Ингосстрах»

иники и врачей, которые входят в страховую программу. Для этого необходимо авторизоваться по своему полису ДМС в мобильном приложении «Ингосстраха» IngoMobile либо на сайте или в мобильном приложении DocDoc. После этого, используя удобные фильтры, застрахованный может выбрать нужного врача. Затем будущий пациент может записаться онлайн без необходимости звонить в колл-центр страховой компан
13.03.2018 Сбербанк стал онлайн-провайдером акушерских услуг

я с сетью медицинских центров «Мать и дитя» о предоставлении их услуг через медицинский маркетплейс DocDoc, который принадлежит банку. Стороны уже заключили соответствующее стратегическое согла
13.03.2018 Сбербанк подписал стратегическое соглашение о сотрудничестве с Группой компаний «Мать и дитя»

Сбербанк, онлайн-сервис Docdoc (входит в Группу Сбербанк) и сеть многопрофильных медицинских центров «Мать и дитя» за
12.12.2017 Сбербанк, DocDoc.ru и «Медскан» запустили пилотный проект в области телемедицины

Сбербанк, лидер российского рынка цифровой медицины DocDoc.ru и сеть медицинских центров «Медскан» запустили пилотный информационный киоск #Модул
25.05.2017 Сбербанк купил огромный медицинский ИТ-проект

Сбербанк пришел в медицину Сбербанк приобрел контрольный пакет акций российского онлайн-сервиса DocDoc.ru по подбору врачей и записи к ним на прием, выйдя тем самым на рынок цифровой медици
25.05.2017 Сбербанк выходит на рынок электронной медицины: покупка контрольного пакета акций DocDoc.ru

Сбербанк объявил о закрытии сделки по приобретению контрольного пакета акций в компании DocDoc.ru, игроке российского рынка цифровой медицины. В результате сделки Сбербанк получит 7
13.07.2016 Сервис по подбору врачей DocDoc.ru запустил бота в Telegram

Онлайн-сервис по записи на прием к врачам DocDoc.ru (ООО «МедСервис») запустил бота в Telegram, который поможет пользователям приложени
02.03.2016 Сервис по подбору врачей DocDoc.ru привлек $4 млн инвестиций

В январе проект DocDoc.ru (ООО «МедСервис»), оказывающий услуги по подбору врачей, получил очередной инвестиц
24.01.2013 Портал по поиску врачей DocDoc запустил новый сервис «Диагностика»

Портал по поиску врачей DocDoc запустил новый сервис «Диагностика», который сегодня охватывает более 200 диагностичес
05.12.2012 Портал DocDoc опубликовал 1,5 тыс. независимых отзывов о врачах Москвы

Сервис по поиску врачей DocDoc («МедСерсис») опубликовал 1,5 тыс. отзывов пациентов о работе докторов московских клин

