«KDL Медскан» и «СберЗдоровье» запустили новый сервис

Новый API «Медскан KDL» упрощает процесс получения услуг лабораторной диагностики, новый сервис работает в 90 городах России для 20 млн пользователей.

Цифровой продукт позволяет записываться и оплачивать лабораторные исследования на платформе «СберЗдоровье», не тратя время на очереди. Более того, пациенты могут выбрать любое время для сдачи анализов в течение 14 дней после онлайн-записи.

«Команда «Медскан KDL» разработала открытый программный интерфейс (API) для наших партнеров и клиентов. Это не только повышает ценность бизнеса, но и открывает широкие возможности для развития цифровых экосистем в медицине. Интеграция с платформой «СберЗдоровье» предоставила доступ к огромной аудитории, и наш приоритет сделать медицинскую помощь доступной и удобной на региональном уровне», — отметил заместитель генерального директора по ИТ KDL Сергей Карач.

Интеграция платформы KDL и «СберЗдоровье» — важный шаг в построении пациентоориентированной системы здравоохранения. В дальнейшем KDL планирует развивать открытый API в рамках экосистемы «Медскан», направленный на максимально комфортное взаимодействие с лабораториями и медицинскими сервисами национального оператора.