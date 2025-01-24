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Индексная книга (каталог) CNews*
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Росатом Русатом Хэлскеа Медскан сеть клиник

Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник

АО «Медскан» –  холдинг медицинских компаний и один из участников негосударственного сектора здравоохранения в России. Клиники группы компаний предлагают спектр высокотехнологичной медицинской помощи по передовым мировым протоколам. В 30-ти регионах России работает 58 медицинских центров и 378 медицинских офисов ГК “Медскан”, в том числе диагностические центры, лаборатории, госпитали с хирургическим стационаром, многопрофильные и специализированные клиники (включая онкологические), центры научных разработок и исследований. Флагманом группы является расположенный в Московском международном медицинском кластере «Сколково» российский филиал университетского госпиталя Hadassah (Иерусалим). Основным акционером ГК «Медскан» является Евгений Туголуков (74,99%), «Росатом – технологии здоровья» (дивизион Госкорпорации «Росатом», аккумулирующий компетенции в области здравоохранения), владеет 25,001 акций.

 

 

"Облачные технологии как альтернатива собственной инфраструктуре" Александр Ряузов, Директор департамента цифровой инфраструктуры и базовых сервисов, ГК «Медскан», CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва


24.01.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
09.09.2024 «KDL Медскан» и «СберЗдоровье» запустили новый сервис 1
09.07.2024 Импортозамещение инфраструктуры: что говорят заказчики 1
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 3
07.06.2024 «Медскан» и VK планируют развивать цифровые сервисы и продукты для здравоохранения 2
19.02.2024 Резидент «Сколково» внедрит ИИ-технологию для эффективной диагностики рака кишечника 1
15.02.2024 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2024» состоится 29 февраля 1
19.01.2024 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2024» состоится 29 февраля 1
22.12.2023 «Ростелеком» и «Медскан» подписали соглашение о сотрудничестве 3
28.04.2021 Edna представила цифровые продукты для медицинских клиник 2
12.12.2017 Сбербанк, DocDoc.ru и «Медскан» запустили пилотный проект в области телемедицины 1
29.11.2016 Сложности роста: как заставить облака работать? 1
07.11.2016 До CNews FORUM 2016 осталось только 3 дня! Успейте зарегистрироваться 1
03.11.2016 На CNews Forum разыграют пять гаджетов, включая Apple iPad 1
06.10.2016 Руководители Минкомсвязи, Казначейства, ПФР, Минздрава, «Газпром нефти», РЖД выступят на CNews FORUM 1
28.09.2016 Выручалочка для ИТ-бюджетов. На CNews FORUM обсудят облачные технологии 1
22.09.2016 ИТ-руководители крупнейших российских компаний примут участие в CNews FORUM 1
16.09.2016 Солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 1
08.09.2016 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
04.04.2016 Конференция CNews. «ИТ в здравоохранении: в ожидании прорыва» 1
07.12.2015 ИТ в здравоохранении: из-за сокращения финансирования движение к интеграции МИС отсутствует 1
20.11.2015 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: технологические тренды» 1

Публикаций - 22, упоминаний - 28

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

8219 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12587 9
HERE Technologies 108 8
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 7
ОТР ГК - ОТР 2000 214 7
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 209 7
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 7
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 123 7
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 13 7
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 4
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 4
IBM - International Business Machines Corp 9442 3
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 3
Ростелеком 9706 2
Huawei 3938 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 2
Tet - Lattelecom - Латтелеком 31 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1883 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 121 2
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 42 2
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 2
Amazon Inc - Amazon.com 2999 1
Apple Inc 12106 1
Meta Platforms - Facebook 4439 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1043 1
Deutsche Telekom 911 1
China Mobile 407 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 555 1
Laval - Лаваль 6 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 73 1
ИВС - Информационно-вычислительные системы 38 1
Axiomatika - Аксиоматика 10 1
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 21 1
Dell EMC 5028 1
Telegram Group 1990 1
Edna - ОСК - ранее mfms 28 1
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 129 1
IDT International - Oregon Scientific 26 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 137 9
РЖД - Российские железные дороги 1904 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2349 8
ПСБ - Промсвязьбанк 851 8
ГПБ - Газпромбанк 1084 7
Adidas - Адидас 160 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 7
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 7
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 103 7
ВТБ - ВТБ24 665 7
Citi - Citibank - Ситибанк 319 7
Росинтер Ресторантс - Rosinter 37 7
Mascotte 22 7
Глобэкс банк 47 7
Nordic Agency AB - Нордик АБ 12 7
Rietumu Banka 19 7
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 7
Unilever - Юнилевер Русь 151 7
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1630 6
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 46 4
Сафмар - Европлан - Europlan 37 4
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7313 3
АльфаСтрахование СГ 320 3
Сентинел Кредит Менеджмент 14 3
Газпром нефть 619 2
Альфа-Центр Здоровья - Медицина АльфаСтрахования - АльфаСтрахование Медицина 18 2
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 2
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 21 2
Газпром ПАО 1342 2
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 88 2
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 14 2
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 47 2
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис 9 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 86 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
Лента - Сеть розничной торговли 2083 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1376 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 8
Федеральное казначейство России 1772 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 7
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 5
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 97 4
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 173 3
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 36 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11641 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 187 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Управление информационных технологий ФАУ - Центр цифровой трансформации Главгосэкспертизы России 7 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 151 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4515 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Поликлиники ФГБУ - Клинические больницы ФГБУ - Медицинский центр 12 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1903 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 35 1
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 24 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4965 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Совет главных конструкторов информатизации регионов РФ 17 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 221 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2807 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 22 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21147 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15728 8
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1457 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19324 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12026 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11133 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6672 7
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 7
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1763 7
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1202 5
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11060 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5352 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11620 3
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SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3848 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2775 2
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 130 2
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2993 2
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24141 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29704 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6956 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4104 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4677 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4023 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20622 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1120 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25363 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2151 2
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ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 526 4
Apple iPad mini 418 2
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 113 2
МТС Мобильные сотрудники 111 2
Microsoft Azure 1408 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 1
Huawei FusionSphere 19 1
Deutsche Telekom Open Telekom Cloud 7 1
Rakuten Viber 627 1
WhatsApp Messenger 1083 1
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 22 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 427 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 437 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 41 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 528 1
Eva Lab - Polyptron 2 1
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Linux OS 9953 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4444 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 84 1
Технос-К - Сакура PRO 19 1
Huaxun Sharq 2 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 686 1
Red Hat Ansible 103 1
Google Cloud Platform - GCP 308 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 478 1
Docker - Платформа распределённых приложений 335 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 63 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 103 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
VK Teams 66 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 1
БИС - ITQuick - Jumse 39 1
Гилев Сергей 14 11
Сафронов Юрий 67 9
Бойко Елена 152 8
Гузовский Денис 68 8
Елистратов Николай 90 7
Плешков Алексей 67 7
Нестеров Алексей 143 7
Сабынин Андрей 36 7
Шушкин Дмитрий 95 7
Евраев Михаил 262 7
Рахтеенко Владимир 41 7
Гусев Дмитрий 70 7
Меньшов Кирилл 118 7
Размахаев Сергей 42 7
Фридман Илья 42 7
Скородумов Анатолий 65 7
Васильев Александр 48 7
Козлов Михаил 174 7
Шляпин Евгений 17 7
Горбатюк Павел 11 7
Скурятина Елена 20 7
Горбунов Денис 16 7
Десятов Роман 14 7
Хомченко Дмитрий 13 7
Масарская Наталия 36 7
Свердлов Михаил 33 7
Алябьев Андрей 27 7
Спиридонов Александр 43 7
Шакманас Алгирдас 40 7
Китляр Владимир 19 7
Яшин Леонид 21 7
Мехришвили Александр 11 7
Дюгаев Евгений 13 7
Пашнин Роман 10 7
Бугаев Леонид 13 7
Чаркин Евгений 296 6
Гуральников Сергей 164 6
Марич Игорь 18 5
Соловьев Игорь 52 5
Пярн Артур 13 4
Россия - РФ - Российская федерация 144361 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17386 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 8
Европа 21772 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2900 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 699 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52122 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 807 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13318 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2250 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
Германия - Федеративная Республика 12683 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1477 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1445 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1378 1
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Россия - ЦФО - Ярославская область 852 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Москва - ЗАО - Кутузовский проспект 51 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17040 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Турция - Турецкая республика 2353 1
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 69 1
Москва - СВАО - Северо-Восточный административный округ 58 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5762 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51053 16
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9805 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8658 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48030 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24099 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18477 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14334 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29055 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5832 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2307 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5419 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2919 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5074 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5356 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5771 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10946 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13510 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3947 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8395 2
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