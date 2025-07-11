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ИнфраМенеджер
«ИнфраМенеджер» - российский разработчик одноименной системы для комплексной автоматизации ITSM-процессов (IT Service Management, управление ИТ-услугами)
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 2 дела, на cумму 1 000 ₽*
УПОМИНАНИЯ
ИнфраМенеджер и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1458 1
|Аэров Олег 4 1
|Филатов Петр 2 1
|Залманов Андрей 37 1
|Фридберг Николай 1 1
|Исанин Антон 30 1
|Родионов Дмитрий 26 1
|Савенков Виталий 4 1
|Четвериков Николай 1 1
|Мошаров Антон 2 1
|Гольдверг Дмитрий 1 1
|Сорокин Сергей 13 1
|Виноградов Алексей 5 1
|Калкутин Глеб 3 1
|Андрущенко Иннокентий 2 1
|Ованесян Георгий 15 1
|Разуваев Владимир 18 1
|Солощев Владимир 4 1
|Толкачева Екатерина 43 1
|Рассамакин Андрей 2 1
|Козлачкова Алла 2 1
|Лялеко Владимир 12 1
|Фалдин Максим 7 1
|Чуканов Сергей 98 1
|Окара Алексей 1 1
|Махлин Дмитрий 107 1
|Брянов Олег 2 1
|Чалых Игорь 1 1
|Сидоров Кирилл 1 1
|Шенберг Дмитрий 20 1
|Корниенко Павел 1 1
|Бессарабенко Александр 21 1
|Панченко Иван 152 1
|Винокуров Евгений 15 1
|Врацкий Андрей 147 1
|Иодковский Станислав 94 1
|Глазков Александр 145 1
|Мельникова Алиса 96 1
|Шпак Василий 247 1
|Афанасьев Денис 72 1
|Иванов Михаил 107 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1036 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1582 1
|МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 52 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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