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ИнфраМенеджер

ИнфраМенеджер

«ИнфраМенеджер» - российский разработчик одноименной системы для комплексной автоматизации ITSM-процессов (IT Service Management, управление ИТ-услугами)

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 1 000 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 1 000 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 1 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


11.07.2025 «ИнфраМенеджер» подтвердил совместимость с российской СУБД Postgres Pro 2
09.07.2024 Импортозамещение инфраструктуры: что говорят заказчики 1
06.05.2024 Российский разработчик ПО для рынка, с которого сбежала половина участников, ищет инвесторов на полмиллиарда 1
29.05.2023 Исследование «К2тех»: импортозамещение ITSM-систем критично для 70% компаний 1
01.12.2022 Axenix обеспечит непрерывность сервиса поддержки в условиях ухода ИТ-вендоров и сервис-провайдеров 1
03.11.2022 Merlion – дистрибьютор ITSM-системы «Инфраменеджер» 2
05.10.2022 OCS Distribution начала продвижение российской системы управления ИТ-сервисами от «Инфраменеджер» 2
11.04.2022 Как меняется BPM: от «замены экселя» до управления неструктурированными процессами 1
22.06.2019 Оптимизация ИТ-инфраструктуры: отрезать или оставить? 1
23.12.2014 ITSM в России внедряют в основном провайдеры ИТ-услуг 1
15.12.2008 ITSM в России: как перейти к процессному управлению ИТ 1
30.01.2007 ГМК «Норильский Никель» организует ЕИСУ ИТ-ресурсами 2
25.05.2000 Компания "СофтИнтегро" выпустила новую версию системы документирования кабельной инфраструктуры "ИнфраМенеджер" 1

Публикаций - 13, упоминаний - 17

ИнфраМенеджер и организации, системы, технологии, персоны:

Naumen - Наумен 657 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 241 3
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 158 3
СофтИнтегро - SoftIntegro 17 3
Microsoft Corporation 24936 2
Broadcom - VMware 2416 2
HP Inc. 5724 2
8566 2
OmniNet - ОмниНет 40 2
Zabbix SIA - Заббикс 114 2
Ростелеком 10029 2
МегаФон 9412 1
Softline - Софтлайн 3034 1
1С-Битрикс - Bitrix 600 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 636 1
IBM - International Business Machines Corp 9485 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1475 1
ПитерСофт 15 1
Крок - Croc 1787 1
Nvidia Corp 3597 1
Selectel - Селектел 408 1
Merlion - Мерлион 846 1
Accenture plc 687 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 185 1
Brother - Brother Industries - Бразер 202 1
SAP SE 5352 1
Oracle Corporation 6774 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 474 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 131 1
Comindware - Колловэар 164 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Directum - Директум 1137 1
Salesforce 436 1
ServiceNow 90 1
Oberon - Оберон 59 1
Сонет 169 1
ITERBI - Айтерби 14 1
HP Autonomy 82 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
CA Technologies - Computer Associates 386 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 526 1
АльфаСтрахование СГ 334 1
Право.ру 14 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Volvo Cars 253 1
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 27 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Assist - Ассист 210 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1214 1
Почта России ПАО 2183 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 29 1
UniSuper 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2907 1
Лента - Сеть розничной торговли 2172 1
Газпром нефть 645 1
ПСБ - Промсвязьбанк 874 1
Лента - Монетка - торговая сеть 56 1
Газпром ПАО 1377 1
МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 18 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 80 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3174 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12217 1
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Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 445 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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