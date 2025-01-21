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Лялеко Владимир



21.01.2025 «Медиа-тел» и «Петрович-Тех» внедрили процесс управления дебиторской задолженностью в CТД «Петрович» на базе ESM-платформы SimpleOne 1
11.11.2024 SimpleOne и ГК «Медиа-тел» подписали соглашение о технологическом партнерстве 1
02.10.2024 SimpleOne и компания-партнер «Медиа-тел» расширяют стратегическое партнерство в области ITAM-решений 1
07.08.2024 Банк «Уралсиб» и Мedia-tel внедрили корпоративный портал на базе российской ESM-платформы SimpleOne 1
03.06.2024 Партнер-интегратор «Медиа-тел» внедрил в компании НТК решение для автоматизации претензионной деятельности на базе платформы SimpleOne 1
22.04.2024 ITSM-cистему SimpleOne внедрили партнеру-интегратору «Медиа-тел» (Devoteam Group) 1
11.01.2024 Производитель систем хранения данных и систем виртуализации «Аэродиск» мигрировал с Jira Service Manager на ITSM-систему SimpleOne 1
22.12.2023 Сеть магазинов Desport (ex. Decathlon) за три недели внедрила российскую ITSM-систему SimpleOne, способствуя запуску магазинов по всей России 1
26.09.2022 Российский продуктовый ритейлер мигрировал с ИТ-системы ServiceNow на отечественную SimpleOne 1
23.12.2014 ITSM в России внедряют в основном провайдеры ИТ-услуг 2

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Лялеко Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 111 8
Devoteam Group - Devoteam Consulting - Девотим - Медиа-тел 18 8
ServiceNow 88 5
OpenText - Micro Focus 108 4
Microsoft Corporation 24628 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Softline - Софтлайн 2811 1
HP Inc. 5687 1
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Парадигма 151 1
ИнфраМенеджер 12 1
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Telegram Group 1984 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 1
Atlassian 118 1
Zabbix SIA - Заббикс 89 1
Лента - Монетка - торговая сеть 55 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
Desport - Decathlon - Декатлон 35 1
Авиапарк ТРЦ 42 1
Fura - НТК - Национальная транспортная компания - Дальтрансуголь - Мурманский морской торговый порт 13 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 1
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9376 2
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ITG - ITglobal.com - SimpleOne ESM-платформа 13 3
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne B2B CRM 31 3
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITAM - IT Asset Management 10 2
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 163 1
HPE Service Manager - HPSM 44 1
BMC Remedy ITSM Suite - BMC Remedy Service Management Suite - BMC Remedy IT Asset Management 36 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Engine - A-Core - гибридная СХД 44 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Восток СХД 50 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk vAIR 42 1
Red Hat WildFly - Keycloak 30 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Мессенджер - Ямб - Я.Онлайн 42 1
Чуканов Сергей 64 7
Ованесян Георгий 15 1
Разуваев Владимир 18 1
Солощев Владимир 4 1
Володкович Вячеслав 97 1
Иванов Игорь 32 1
Солоха Антон 1 1
Кислов Максим 1 1
Левчин Константин 3 1
Пугачёва Елена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 1
Европа 21770 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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