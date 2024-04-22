ITSM-cистему SimpleOne внедрили партнеру-интегратору «Медиа-тел» (Devoteam Group)

Компания «Медиа-тел» (Devoteam Group), российский интегратор, успешно завершила проект по внедрению ITSM-системы SimpleOne. Проект позволил компании перевести свои бизнес-процессы на отечественное решение с сохранением всей существующей функциональности и бесшовным переводом клиентов на новую платформу. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

«Медиа-тел» (Devoteam Group) — один из партнеров-интеграторов SimpleOne. С 2016 г. для автоматизации сервисных процессов компания использовала ServiceNow. Со временем возникли риски отключения от зарубежного продукта и потребность в локализации решения в России. После переноса ServiceNow на локальную инфраструктуру стало очевидным отсутствие дальнейшего развития продукта и поддержки со стороны вендора: как результат, компания начала рассматривать отечественные альтернативы, и выбор пал на SimpleOne ITSM, за развитием которого «Медиа-тел» следили, сотрудничая с вендором в качестве партнера-интегратора.

Факторами в пользу SimpleOne ITSM стали широкие возможности кастомизации, активное развитие продукта и частые обновления, а также огромный опыт «Медиа-тел» по внедрению данного решения в качестве интегратора.

Подготовительные работы и процессы согласования с SimpleOne проходили в период с ноября по декабрь 2023 г. Настройка системы осуществлялась в течение двух месяцев — с января по февраль 2024 г. В марте проводилось тестирование и перевод клиентов на новую систему. 24 марта SimpleOne ITSM была введена в промышленную эксплуатацию.

«Совместить роли интегратора и заказчика в одном проекте стало для нас определенным вызовом. Мы смогли грамотно распределить ресурсы специалистов и самостоятельно провести плавную миграцию, при этом сохранив качество и непрерывность обслуживания наших клиентов на протяжении всего переходного периода», — сказал Владимир Лялеко, директор центра управления ИТ-услугами «Медиа-тел».

Одной из ключевых задач проекта была реализация бесшовной миграции для клиентов «Медиа-тел». Это было достигнуто за счет адаптации внешнего вида и логики интерфейса — пользователи не замечают разницы между системами.

«Для наших клиентов миграция прошла совершенно незаметно. Благодаря настройке идентичной логики и функциональности порталов, они продолжили работать в привычной среде. В то же время наши сотрудники получили более современный и удобный интерфейс для эффективных процессов поддержки и исполнения заявок. Самым важным фактором для нас является переход на поддерживаемую российскую платформу с высоким потенциалом дальнейшего развития», — сказал Константин Левчин, генеральный директор «Медиа-тел».

В ходе проекта были перенесены все бизнес-процессы компании, включая управление контрактами, биллинг, интеграцию с бухгалтерским учетом и т.д. Большую роль в реализации этих процессов сыграла глубокая кастомизируемость решения.

Сейчас SimpleOne ITSM используют для автоматизации поддержки и биллинга T&M контрактов десятки клиентов из различных организаций. В планах «Медиа-тел» — активное изучение и применение технологий машинного обучения и нейросетей в рамках SimpleOne ITSM.

«Для нас всегда очень важно и даже почетно, когда наши партнеры, которые внедряют клиентам наши же программные продукты, выбирают их и для собственного использования. Учитывая огромный опыт Медиа-тел по автоматизации бизнес-процессов, в особенности во внедрении ITSM и ESM-решений, и продуктивное сотрудничество с SimpleOne на протяжении многих лет, у меня не было ни единого сомнения в успешности данного проекта», — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

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ООО «Медиа-тел» — российский интегратор, золотой партнер SimpleOne. Имеет опыт внедрения ITSM и ESM решений, подтвержденный более чем 50 успешно реализованными проектами. Портфолио проектов включает в себя автоматизацию внутренних процессов, автоматизацию сервисов для внешних пользователей, управление ИT-активами и конфигурациями, оптимизацию и автоматизацию административно-хозяйственной деятельности, создание и настройку порталов. Методология внедрения, основанная на гибких подходах к разработке и классических сводах знаний в области управления проектами, обеспечивает минимизацию проектных рисков и высокое качество результатов.

SimpleOne (simpleone.ru) — российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов на базе собственной одноименной платформы. Платформа SimpleOne помогает автоматизировать процесс оказания услуг в обслуживающих подразделениях (ИТ, HR, АХО, юридический отдел и другие) компании в соответствии с лучшими практиками предоставления сервисов, таких как ITIL® и VeriSM™. На базе платформы SimpleOne выпущены продукты ITSM, ITAM, B2B CRM и SDLC. Платформа входит в реестр отечественного ПО и подходит для импортозамещения ряда зарубежных продуктов, например, ServiceNow, Jira, MicroFocus.