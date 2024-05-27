Управление договорами - Управление контрактами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|27.05.2024
Компания «Крамп» ускорила согласование договоров с помощью «1С:Документооборот КОРП»
оборот КОРП», интегрированной с «1С:Комплексная автоматизация». Регламентирована работа с документами, унифицирована нормативно-справочная информация о контрагентах, физических лицах, подразделениях. Согласование договоров и внутренних документов ускорилось на 20%. На поиск нужного документа уходят считанные минуты, что помогает компании быстрее решать юридические вопросы с партнерами в Рос
|18.08.2023
|В СЭД PayDox появился конструктор договоров
|16.08.2016
|
«Наско» автоматизировала согласование договоров страхования транспорта на базе Directum
огла закрыть потребность страховой компании в налаженном механизме взаимодействия удаленных филиалов с центральным аппаратом управления. Теперь свыше 100 филиалов и подразделений «Наско» осуществляют согласование договоров страхования автотранспорта в информационном пространстве Directum.
|07.07.2016
|
«Цифровое телевидение» перевела согласование договоров в Directum
е договора, и сотрудники могут следить за своевременностью и корректностью выполнения требований в сфере государственных закупок. На текущий момент в системе Directum работает более 50 сотрудников. В согласовании договоров участвуют подразделения трех организаций и одно обособленное подразделение. В ближайших планах «Цифрового телевидения» по развитию системы — автоматизация согласования ак
|14.01.2016
|
«Международный аэропорт Минеральные воды» ускорил согласование договоров с помощью «1С:Документооборота»
ения, хранения и обработки. По отзыву заказчика, объем бумажного документооборота сокращен на 60%. На поиск нужного документа в архиве уходят теперь не часы, а минуты. Более чем в 1,5 раза ускорилось согласование договоров. «Международный аэропорт Минеральные Воды» — аэропорт Ставропольского края и Северо-Кавказского федерального округа. Аэропорт находится на 16 месте по объёму пассажирских
|18.06.2014
|
Строителям нужны решения для управления договорами
будет настроить набор реквизитов, которые необходимо контролировать». На сегодня внедрение модуля «Реестр договоров» дало ощутимый эффект как в части сокращения времени на внесение и поиск инф
|22.02.2013
|
«Алтимета» завершила внедрение АИС госзаказа в Управлении контрактной системы Новосибирской области
«Алтимета» завершила внедрение автоматизированной информационной системы «Алтимета Госзаказ 2012» в Управлении контрактной системы Новосибирской области. Новая АИС управления закупками региона
|19.04.2012
|
Группа компаний «МонАрх» расширяет систему управления договорами на базе ЕСМ-системы EOS for SharePoint
ована работа с договорами по подразделениям и ответственным за определенные этапы, автоматизировано согласование договоров между различными отделами с использованием 350 лицензий системы EOS fo
|09.09.2010
|
«ДоксВижн» обновила типовые решения «Делопроизводство» и «Согласование договоров» на базе DocsVision 4.5
ействия участников); состава и настроек элементов DocsVision, используемых в решении; указаний по установке и использованию примера решения. В свою очередь, в методическом материале «Типовое решение “Согласование договоров”» рассмотрен рекомендованный «ДоксВижн» типовой вариант создания решения по организации процедуры согласования договоров на базе системы DocsVision, охватывающего: регист
|17.12.2009
|
«Инталев» выпустил программно-методическое решение «Документооборот договоров»
Группа компаний «Инталев» представила новый продукт – программно-методическое решение «Документооборот договоров». Продукт позволяет быстро внедрить систему подготовки, коллективно
