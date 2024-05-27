Управление договорами - Управление контрактами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management

Компания «Крамп» ускорила согласование договоров с помощью «1С:Документооборот КОРП» оборот КОРП», интегрированной с «1С:Комплексная автоматизация». Регламентирована работа с документами, унифицирована нормативно-справочная информация о контрагентах, физических лицах, подразделениях. Согласование договоров и внутренних документов ускорилось на 20%. На поиск нужного документа уходят считанные минуты, что помогает компании быстрее решать юридические вопросы с партнерами в Рос

«Наско» автоматизировала согласование договоров страхования транспорта на базе Directum огла закрыть потребность страховой компании в налаженном механизме взаимодействия удаленных филиалов с центральным аппаратом управления. Теперь свыше 100 филиалов и подразделений «Наско» осуществляют согласование договоров страхования автотранспорта в информационном пространстве Directum.

«Цифровое телевидение» перевела согласование договоров в Directum е договора, и сотрудники могут следить за своевременностью и корректностью выполнения требований в сфере государственных закупок. На текущий момент в системе Directum работает более 50 сотрудников. В согласовании договоров участвуют подразделения трех организаций и одно обособленное подразделение. В ближайших планах «Цифрового телевидения» по развитию системы — автоматизация согласования ак

«Международный аэропорт Минеральные воды» ускорил согласование договоров с помощью «1С:Документооборота» ения, хранения и обработки. По отзыву заказчика, объем бумажного документооборота сокращен на 60%. На поиск нужного документа в архиве уходят теперь не часы, а минуты. Более чем в 1,5 раза ускорилось согласование договоров. «Международный аэропорт Минеральные Воды» — аэропорт Ставропольского края и Северо-Кавказского федерального округа. Аэропорт находится на 16 месте по объёму пассажирских

Строителям нужны решения для управления договорами будет настроить набор реквизитов, которые необходимо контролировать». На сегодня внедрение модуля «Реестр договоров» дало ощутимый эффект как в части сокращения времени на внесение и поиск инф

«Алтимета» завершила внедрение АИС госзаказа в Управлении контрактной системы Новосибирской области «Алтимета» завершила внедрение автоматизированной информационной системы «Алтимета Госзаказ 2012» в Управлении контрактной системы Новосибирской области. Новая АИС управления закупками региона

Группа компаний «МонАрх» расширяет систему управления договорами на базе ЕСМ-системы EOS for SharePoint ована работа с договорами по подразделениям и ответственным за определенные этапы, автоматизировано согласование договоров между различными отделами с использованием 350 лицензий системы EOS fo

«ДоксВижн» обновила типовые решения «Делопроизводство» и «Согласование договоров» на базе DocsVision 4.5 ействия участников); состава и настроек элементов DocsVision, используемых в решении; указаний по установке и использованию примера решения. В свою очередь, в методическом материале «Типовое решение “Согласование договоров”» рассмотрен рекомендованный «ДоксВижн» типовой вариант создания решения по организации процедуры согласования договоров на базе системы DocsVision, охватывающего: регист