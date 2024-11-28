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ITG ITglobal.com SimpleOne Симпл 1

ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1

Компания SimpleOne – российский разработчик инструментов для автоматизации бизнес-процессов в средних и крупных компаниях. На базе платформы SimpleOne разрабатываются решения для автоматизации задач сервисных подразделений компаний: ИТ, HR, АХО, юридический отдел и т.д. Основные продукты: ITSM-система SimpleOne и ESM-платформа SimpleOne. 


28.11.2024 SimpleOne запустила курс по разработке решений с использованием Low-/No-Code-инструментов на английском языке

Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne корпорация ITG выпустил курс «Разработчик решений с использованием Low-/No-Code-инструментов на платформе SimpleOne» на английском языке. Он называется "Low-/No-Code SimpleO
26.11.2024 AUXO внедрил российскую систему SimpleOne ITSM для управления ИТ-сервисами

Поставщик комплексных ИТ-решений с 30-летней историей AUXO успешно завершил масштабный проект по внедрению российской ITSM-системы SimpleOne для управления внутренними ИТ-процессами компании. В рамках проекта компания преодолела технологические ограничения, связанные с уходом зарубежных вендоров, и создала единую среду для
21.11.2024 SimpleOne и ГК «Медиа-тел» расширяют стратегическое сотрудничество в области ИИ-решений

ИТ-интегратор ГК «Медиа-тел» и российский разработчик инструментов для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne, корпорация ITG, объявили о планах совместного продвижения ИИ-решений на рынке. ГК «Медиа-тел» будет заниматься их внедрением в компаниях в компаниях, в приоритетах цифровизации котор
20.11.2024 «К2Тех» и SimpleOne расширяют сотрудничество в области бизнес-решений для разработки программных продуктов на основе гибких методологий

ИТ-компания «К2Тех» вместе с российским разработчиком инструментов для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne расширяют сферы стратегического партнерства. Специалисты «К2Тех» и SimpleOne помогут заказчикам повысить эффективность управления циклом собственной разработки и оптимизировать
19.11.2024 Сеть ресторанов Rostic’s внедрила российскую ITSM-cистему SimpleOne

Сеть ресторанов Rostic’s завершила внедрение безопасной российской ITSM-системы для автоматизации ИТ-процессов SimpleOne. Внедрение и настройку системы провела компания АО «Кросс технолоджис». Новая платформа обеспечивает оптимизацию процессов и повышение эффективности работы всех подразделений компании
18.11.2024 SimpleOne и Outsorsa заключили соглашение о технологическом партнерстве

ИТ-интегратор Outsorsa и российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne заключили соглашение о технологическом партнерстве. Теперь продукты компании Outsorsa доступны клиентам на маркетплейсе вендора SimpleOne. Об этом CNews сообщили представители

14.11.2024 SimpleOne дополнил ESM-платформу новым визуальным инструментом «Светофорные карты показателей»

Российский разработчик инструментов для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne представил новый инструмент для ESM-платформы «Светофорные карты показателей» (Traffic Light Scorecard). Он нужен для простого и наглядного отслеживания соответствия бизнес-процессов

11.11.2024 SimpleOne и ГК «Медиа-тел» подписали соглашение о технологическом партнерстве

ИТ-интегратор ГK «Медиа-тел» и разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne заключили соглашение о технологическом партнерстве. Теперь группа компаний сможет размещать и продвигать свои продукты на маркетплейсе SimpleOne, а заказчики смогут быстро полу
11.11.2024 SimpleOne B2B CRM вошла в топ CRM-систем России 2024 от CNews

Российская CRM-система для управления корпоративными продажами и маркетингом сложных продуктов в B2B-сегменте SimpleOne B2B CRM вошла в рейтинг от Market.CNews за 2024 г. Платформа заняла 4 место. В основе рейтинга ИТ-маркетплейса Market.CNews лежит балльная система оценки по ряду критериев: функционал
31.10.2024 Лидеры цифровизации России и реальные кейсы: итоги SimpleOne DAY 24 в Москве

ИТ-конференция от российского разработчика решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne прошла в Москве. 19 ведущих экспертов поделились трендами в автоматизации бизнес-процессов и обсудили ключевые аспекты перехода с иностранного на отечественное ПО. Событие привлекло б
25.10.2024 SimpleOne улучшил безопасность и работу с данными в ESM-платформе

Российский разработчик SimpleOne, входит в ITG, обновил версию 1.23.3 своей ESM-платформы. Она предлагает ряд улучшений, направленных на повышение безопасности, удобство пользователей и эффективность управления бизне
22.10.2024 ФКУ «Соцтех» оптимизировало процессы сопровождения информационных систем социального блока Минтруда с помощью ITSM-платформы SimpleOne

ере» (ФКУ «Соцтех») создало единую систему технической поддержки информационных ресурсов организаций, входящих в социальный блок Минтруда России. В качестве программной платформы выбрана ITSM-система SimpleOne. В ходе проведения закупочной процедуры генеральным подрядчиком проекта была выбрана компания «Инлайн Груп», специалисты которой обладают значительным опытом построения ITSM-систем на
21.10.2024 «ИТ Парк Рус» в Севастополе и компания SimpleOne завершили совместный обучающий курс

Технопарк «ИТ Парк Рус» в Севастополе и российский разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne, входят в ITG, завершили совместный интенсивный курс обучения «Разработчик решений с использованием Low-/No-Code инструментов на платформе SimpleOne». Он стартовал 23 сентября

11.10.2024 Дмитрий Гачко: новый бренд ITG объединит ITGlobal.com, SimpleOne и vStack

Дмитрий Гачко объявил о запуске нового бренда ITG и объединения под ним российского сегмента группы ITGlobal.com, проектов SimpleOne, vStack и технопарка «ИТ Парк Рус». Об этом CNews сообщили представители ITG. Бренд ITG скорректирует саму структуру организации. В ITG войдут филиалы дружественных стран, ведущие про
08.10.2024 Лидеры ИТ-сферы, госкорпораций и крупных предприятий обсудят развитие отечественного ИТ-продукта на SimpleOne DAY 24 в Москве

Российский разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne проведет ИТ-конференцию SimpleOne DAY 24. Мероприятие состоится 30 октября 2
02.10.2024 SimpleOne и компания-партнер «Медиа-тел» расширяют стратегическое партнерство в области ITAM-решений

ИТ-интегратор «Медиа-тел» и российский разработчик инструментов для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne объявили о совместном продвижении ITAM-решений на рынке. Медиа-тел займется их внедрением и сопровождением на базе платформы SimpleOne. Стратегическое партнерство разработчика

30.09.2024 SimpleOne значительно расширяет функциональность управления партнерами в B2B CRM 1.5.0

Компания SimpleOne расширила раздел «Управление партнерами» своего продукта B2B CRM 1.5.0. Туда добавл
18.09.2024 «К2Тех» и SimpleOne объявили о стратегическом партнерстве

ИТ-интегратор «К2Тех» и российский разработчик инструментов для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne объявили о планах по совместному продвижению CRM-практики на рынке. «К2Тех» будет заниматься внедрением и сопровождением CRM-решения (Customer Relationship Management, решения для упр
12.09.2024 SimpleOne и «Лига Цифровой Экономики» объявили о партнёрстве

Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne и группа компаний «Лига Цифровой Экономики» заключили соглашение о партнёрстве. Сот
21.08.2024 «Инфосистемы Джет» перешла на отечественную ITSM-систему SimpleOne

В ИТ-компании «Инфосистемы Джет» завершен первый этап внедрения отечественной ITSM-системы SimpleOne. Новое решение заменило зарубежный продукт, обеспечив автоматизацию ИТ-процессов компании. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne. В компании «Инфосистемы Джет» действу
07.08.2024 Банк «Уралсиб» и Мedia-tel внедрили корпоративный портал на базе российской ESM-платформы SimpleOne

Банк «Уралсиб», банк федерального уровня, выбрал ESM-платформу SimpleOne для внедрения корпоративного портала «Единое окно». Об этом CNews сообщил представи
05.08.2024 Fossa-IT и SimpleOne заключили соглашение о партнерстве

Минская компания «Фосса-ИТ» и российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества «Фосса-ИТ» получит возможность предоставлять своим клиентам продукты SimpleOne для автоматизации работы сервисных по
01.08.2024 ИТ-холдинг Fplus мигрировал с зарубежного решения Jira на отечественную ITSM-систему SimpleOne

В Fplus завершился проект по внедрению российской ITSM-системы SimpleOne для автоматизации ИТ-процессов. Компания «Комплит», партнер SimpleOne, не только провела миграцию с зарубежного решения Atlassian, но и предоставила Fplus современный инструмен
24.07.2024 SimpleOne расширяет возможности ESM-платформы для создания и управления бизнес-приложениями

Компания SimpleOne, российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов, выпус
18.07.2024 SimpleOne упрощает управление спринтами в новой версии SDLC

Компания SimpleOne, российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов, выпус
15.07.2024 ITPOD оптимизировала партнерские продажи с помощью SimpleOne B2B CRM

Международный дистрибьютор ИТ-оборудования ITPOD рассказал о результатах внедрения российского решения SimpleOne B2B CRM для автоматизации коммерческих и маркетинговых процессов. ITPOD успешно завершил 1,5 тыс. сделок с крупными B2B-клиентами. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne

05.07.2024 vStack внедрила SimpleOne B2B CRM

Компания vStack, российский разработчик гиперконвергентной платформы виртуализации корпоративного уровня, внедрила SimpleOne B2B CRM с целью автоматизации своих операций и улучшения бизнес-процессов. Внедрение системы позволило компании централизовать ключевые процессы в пределах одной CRM-системы, что прив
21.06.2024 Искусственный интеллект в корпоративных задачах: SimpleOne и Ainergy развивают ИИ-функциональность для CRM-системы

азе искусственного интеллекта — в CRM-систему для компаний уровня Enterprise интегрирована ИИ-функциональность, которая помогает автоматизировать рутинные задачи. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne. Интеграция ИИ в продукт SimpleOne B2B CRM позволяет значительно упростить работу сотрудников, освобождая их от выполнения рутинных обязанностей. Одной из ключевых функций явля
06.06.2024 Александр Стародубцев, SimpleOne: В B2B сегменте CRM всегда доминировали Microsoft и Salesforce, сейчас эта ниша пустая

ьзующих такие CRM-системы, пришли новые, например, из России ушли дистрибьюторы европейских автомобилей, но пришли китайские. Эти новые компании ищут отечественные CRM-системы. Александр Стародубцев, SimpleOne: За прошедшие два года мы разработали свою CRM-систему для B2B-рынка. На этом фоне появились и продолжают создаваться новые решения на более-менее универсальных платформах автоматизац
03.06.2024 Партнер-интегратор «Медиа-тел» внедрил в компании НТК решение для автоматизации претензионной деятельности на базе платформы SimpleOne

В Национальной Транспортной Компании (НТК), одной из логистических компаний России, успешно завершился проект по автоматизации процессов претензионной работы. Проект был реализован на базе платформы SimpleOne партнером-интегратором «Медиа-тел». Об этом CNews сообщили представители SimpleOne. До внедрения системы, компания НТК, перевозящая миллионы тонн грузов ежегодно, сталкивалась

24.05.2024 «Инферит Облако» выводит клиентский сервис на новый уровень с помощью ITSM-системы SimpleOne

Российский облачный провайдер «Инферит Облако», входящий в экосистему ИТ-вендора «Инферит», внедрил ITSM-систему SimpleOne для автоматизации бизнес-процессов и работы с обращениями клиентов. Благодаря новой системе взаимодействие клиентов с технической поддержкой и сервисами компании стало более простым,

22.05.2024 «DатаРу Консалтинг» и SimpleOne заключили соглашение о партнерстве

Интегратор ИТ-решений «DатаРу Консалтинг» и российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества «DатаРу Консалтинг» предложит своим клиентам продукты SimpleOne. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne

20.05.2024 Крупнейшая алмазодобывающая компания АЛРОСА мигрировала на российскую ITSM-систему SimpleOne

Крупнейшая в мире алмазодобывающая компания АЛРОСА совместно с системным интегратором «ИТ Гильдия» успешно завершила проект по внедрению отечественной ITSM-системы SimpleOne для автоматизации управления ИT-услугами компании. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne. Ранее АЛРОСА работала с ITSM-системой иностранного вендора. Компания использо
17.05.2024 Российский разработчик SimpleOne выпустил бесплатный онлайн-курс по работе с ITAM

российский разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов, расширил программу, направленную на знакомство с продуктами. На учебном портале компании появился новый онлайн-курс «Приложение ITAM SimpleOne». Курс посвящен изучению решения SimpleOne ITAM. SimpleOne ITAM — это новое решение на базе low-code-платформы SimpleOne для полного цикла управления ИТ-активами

06.05.2024 Российский разработчик ПО для рынка, с которого сбежала половина участников, ищет инвесторов на полмиллиарда

Российский стартап в области автоматизации обращений к ИТ-департаментам компаний Стартап SimpleOne, разрабатывающий решение в области ITSM/ESM, намерен привлечь инвестиции на сумму 500 млн руб. Об этом основатель проекта Сергей Чуканов рассказал в ходе демодня «Стартап-культура: со
25.04.2024 Российский продукт SimpleOne B2B CRM заменит MS Dynamics CRM и Salesforce

пными. Необходимость перехода на российские ИТ-продукты стала объективной реальностью. Новая версия импортонезависимой CRM-системы для управления корпоративными продажами и маркетингом в B2B-сегменте SimpleOne B2B CRM — российская альтернатива ушедшим Microsoft Dynamics CRM и Salesforce. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne. Одним из главных преимуществ зарубежных CRM-систе
22.04.2024 ITSM-cистему SimpleOne внедрили партнеру-интегратору «Медиа-тел» (Devoteam Group)

Компания «Медиа-тел» (Devoteam Group), российский интегратор, успешно завершила проект по внедрению ITSM-системы SimpleOne. Проект позволил компании перевести свои бизнес-процессы на отечественное решение с сохранением всей существующей функциональности и бесшовным переводом клиентов на новую платформу. О
17.04.2024 В новой версии ITSM-системы SimpleOne появился инструмент планирования комплексных изменений

Компания SimpleOne, российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов, выпус
11.04.2024 В SimpleOne SDLC улучшили релизное управление

Компания SimpleOne, российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов, выпус
22.03.2024 SimpleOne мигрировали с Confluence на собственный портал документации

-процессов, осуществил миграцию своего портала документации с Confluence на новый корпоративный сайт с расширенными возможностями. Обновленная платформа документации размещена на корпоративном домене SimpleOne и открывает доступ к новой функциональности для всех категорий пользователей — разработчиков, администраторов, специалистов службы поддержки, а также партнеров и клиентов. Об этом CNe

Публикаций - 110, упоминаний - 124

ITG и организации, системы, технологии, персоны:

ServiceNow 88 24
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ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 87 13
Devoteam Group - Devoteam Consulting - Девотим - Медиа-тел 17 12
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Telegram Group 1983 7
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Oracle Corporation 6687 4
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Atlassian 118 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 3
Microsoft Corporation 24623 3
Naumen - Наумен 625 3
ИнфраМенеджер 12 3
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Интерлизинг ГК 10 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 24 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 1
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Ситимобил - Служба такси 158 1
Авиапарк ТРЦ 42 1
Урал-Пресс - УралПресс 7 1
Assist - Ассист 209 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
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Синара ГК - Sinara Group 100 1
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Аталайя 22 1
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Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 6
Оповещение и уведомление - Notification 4605 6
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ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne B2B CRM 31 29
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 20
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ESM-платформа 12 11
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 80 10
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITAM - IT Asset Management 10 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 5
ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж - Ainergy - Эйнерджи 8 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 4
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 4
ELMA 365 Low-code BPM 109 3
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 3
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 102 3
ITG - ITglobal.com - SimpleOne SDLC - SimpleOne Systems development life cycl 3 3
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 2
Atlassian - Confluence 113 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 249 2
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 2
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 97 2
Softline - DeskWork 117 2
Softline - WorkFlowSoft 64 2
NetApp E-Series СХД 84 2
Microsoft Dynamics CRM 542 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 2
НКК - ГКС - Облако.ру ВКС 16 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 96 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 1
Softline - Sl Soft - Robin RPA 34 1
Mattermost 11 1
MONQ AIOps-платформа 14 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
Ближе к Делу - Usedesk - Юздеск - Cистема учета и обработки заявок 4 1
1С Первый Бит - БИТ.BPM 1 1
ELMA BPM 34 1
Broadcom - VMware Public Cloud 1 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
FreePik 980 1
Чуканов Сергей 63 53
Лялеко Владимир 9 8
Жакашев Илья 7 7
Радченко Илья 6 6
Белов Василий 38 6
Вишняков Андрей 5 4
Молодык Владимир 5 4
Асосков Евгений 3 3
Стародубцев Александр 7 3
Жигалова Алина 11 2
Андрианов Максим 10 2
Володкович Вячеслав 97 2
Политов Вадим 2 2
Иванов Сергей 388 2
Егоров Максим 32 2
Нестеров Владимир 30 2
Карпов Евгений 40 2
Филиппова Ксения 2 2
Левчин Константин 3 2
Скворцов Феликс 6 1
Жигалов Иван 3 1
Гречнев Максим 2 1
Новиков Евгений 44 1
Кобзева Татьяна 1 1
Секулич Максим 1 1
Чепкова Евгения 5 1
Аэров Олег 4 1
Калякин Андрей 1 1
Кривенко Денис 3 1
Лямин Алексей 13 1
Золотарев Сергей 10 1
Иванов Игорь 32 1
Медведев Вячеслав 19 1
Рыбчинский Михаил 27 1
Колесов Александр 54 1
Козлачкова Алла 2 1
Якунченков Андрей 2 1
Телегин Михаил 8 1
Забугина Вера 1 1
Нестеров Алексей 143 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 98
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 10
Казахстан - Республика 5525 5
Беларусь - Белоруссия 5637 4
Европа 21767 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 2
Франция - Французская Республика 7845 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Европа Восточная 3075 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1951 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Чехия - Чешская Республика 1308 1
Нидерланды 3517 1
Канада 4881 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Беларусь - Минск 631 1
Россия - ЮФО - Севастополь 540 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1143 1
Ближний Восток 2942 1
Америка Латинская 1811 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 55
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 43
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 8
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 4
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 252 4
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
Английский язык 6634 2
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 113 2
Зоология - наука о животных 2603 2
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1583 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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