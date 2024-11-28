ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1

SimpleOne запустила курс по разработке решений с использованием Low-/No-Code-инструментов на английском языке Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne корпорация ITG выпустил курс «Разработчик решений с использованием Low-/No-Code-инструментов на платформе SimpleOne» на английском языке. Он называется "Low-/No-Code SimpleO

AUXO внедрил российскую систему SimpleOne ITSM для управления ИТ-сервисами Поставщик комплексных ИТ-решений с 30-летней историей AUXO успешно завершил масштабный проект по внедрению российской ITSM-системы SimpleOne для управления внутренними ИТ-процессами компании. В рамках проекта компания преодолела технологические ограничения, связанные с уходом зарубежных вендоров, и создала единую среду для

SimpleOne и ГК «Медиа-тел» расширяют стратегическое сотрудничество в области ИИ-решений ИТ-интегратор ГК «Медиа-тел» и российский разработчик инструментов для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne, корпорация ITG, объявили о планах совместного продвижения ИИ-решений на рынке. ГК «Медиа-тел» будет заниматься их внедрением в компаниях в компаниях, в приоритетах цифровизации котор

«К2Тех» и SimpleOne расширяют сотрудничество в области бизнес-решений для разработки программных продуктов на основе гибких методологий ИТ-компания «К2Тех» вместе с российским разработчиком инструментов для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne расширяют сферы стратегического партнерства. Специалисты «К2Тех» и SimpleOne помогут заказчикам повысить эффективность управления циклом собственной разработки и оптимизировать

Сеть ресторанов Rostic’s внедрила российскую ITSM-cистему SimpleOne Сеть ресторанов Rostic’s завершила внедрение безопасной российской ITSM-системы для автоматизации ИТ-процессов SimpleOne. Внедрение и настройку системы провела компания АО «Кросс технолоджис». Новая платформа обеспечивает оптимизацию процессов и повышение эффективности работы всех подразделений компании

SimpleOne и Outsorsa заключили соглашение о технологическом партнерстве ИТ-интегратор Outsorsa и российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne заключили соглашение о технологическом партнерстве. Теперь продукты компании Outsorsa доступны клиентам на маркетплейсе вендора SimpleOne. Об этом CNews сообщили представители

SimpleOne дополнил ESM-платформу новым визуальным инструментом «Светофорные карты показателей» Российский разработчик инструментов для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne представил новый инструмент для ESM-платформы «Светофорные карты показателей» (Traffic Light Scorecard). Он нужен для простого и наглядного отслеживания соответствия бизнес-процессов

SimpleOne и ГК «Медиа-тел» подписали соглашение о технологическом партнерстве ИТ-интегратор ГK «Медиа-тел» и разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne заключили соглашение о технологическом партнерстве. Теперь группа компаний сможет размещать и продвигать свои продукты на маркетплейсе SimpleOne, а заказчики смогут быстро полу

SimpleOne B2B CRM вошла в топ CRM-систем России 2024 от CNews Российская CRM-система для управления корпоративными продажами и маркетингом сложных продуктов в B2B-сегменте SimpleOne B2B CRM вошла в рейтинг от Market.CNews за 2024 г. Платформа заняла 4 место. В основе рейтинга ИТ-маркетплейса Market.CNews лежит балльная система оценки по ряду критериев: функционал

Лидеры цифровизации России и реальные кейсы: итоги SimpleOne DAY 24 в Москве ИТ-конференция от российского разработчика решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne прошла в Москве. 19 ведущих экспертов поделились трендами в автоматизации бизнес-процессов и обсудили ключевые аспекты перехода с иностранного на отечественное ПО. Событие привлекло б

SimpleOne улучшил безопасность и работу с данными в ESM-платформе Российский разработчик SimpleOne, входит в ITG, обновил версию 1.23.3 своей ESM-платформы. Она предлагает ряд улучшений, направленных на повышение безопасности, удобство пользователей и эффективность управления бизне

ФКУ «Соцтех» оптимизировало процессы сопровождения информационных систем социального блока Минтруда с помощью ITSM-платформы SimpleOne ере» (ФКУ «Соцтех») создало единую систему технической поддержки информационных ресурсов организаций, входящих в социальный блок Минтруда России. В качестве программной платформы выбрана ITSM-система SimpleOne. В ходе проведения закупочной процедуры генеральным подрядчиком проекта была выбрана компания «Инлайн Груп», специалисты которой обладают значительным опытом построения ITSM-систем на

«ИТ Парк Рус» в Севастополе и компания SimpleOne завершили совместный обучающий курс Технопарк «ИТ Парк Рус» в Севастополе и российский разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne, входят в ITG, завершили совместный интенсивный курс обучения «Разработчик решений с использованием Low-/No-Code инструментов на платформе SimpleOne». Он стартовал 23 сентября

Дмитрий Гачко: новый бренд ITG объединит ITGlobal.com, SimpleOne и vStack Дмитрий Гачко объявил о запуске нового бренда ITG и объединения под ним российского сегмента группы ITGlobal.com, проектов SimpleOne, vStack и технопарка «ИТ Парк Рус». Об этом CNews сообщили представители ITG. Бренд ITG скорректирует саму структуру организации. В ITG войдут филиалы дружественных стран, ведущие про

Лидеры ИТ-сферы, госкорпораций и крупных предприятий обсудят развитие отечественного ИТ-продукта на SimpleOne DAY 24 в Москве Российский разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne проведет ИТ-конференцию SimpleOne DAY 24. Мероприятие состоится 30 октября 2

SimpleOne и компания-партнер «Медиа-тел» расширяют стратегическое партнерство в области ITAM-решений ИТ-интегратор «Медиа-тел» и российский разработчик инструментов для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne объявили о совместном продвижении ITAM-решений на рынке. Медиа-тел займется их внедрением и сопровождением на базе платформы SimpleOne. Стратегическое партнерство разработчика

SimpleOne значительно расширяет функциональность управления партнерами в B2B CRM 1.5.0 Компания SimpleOne расширила раздел «Управление партнерами» своего продукта B2B CRM 1.5.0. Туда добавл

«К2Тех» и SimpleOne объявили о стратегическом партнерстве ИТ-интегратор «К2Тех» и российский разработчик инструментов для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne объявили о планах по совместному продвижению CRM-практики на рынке. «К2Тех» будет заниматься внедрением и сопровождением CRM-решения (Customer Relationship Management, решения для упр

SimpleOne и «Лига Цифровой Экономики» объявили о партнёрстве Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne и группа компаний «Лига Цифровой Экономики» заключили соглашение о партнёрстве. Сот

«Инфосистемы Джет» перешла на отечественную ITSM-систему SimpleOne В ИТ-компании «Инфосистемы Джет» завершен первый этап внедрения отечественной ITSM-системы SimpleOne. Новое решение заменило зарубежный продукт, обеспечив автоматизацию ИТ-процессов компании. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne. В компании «Инфосистемы Джет» действу

Банк «Уралсиб» и Мedia-tel внедрили корпоративный портал на базе российской ESM-платформы SimpleOne Банк «Уралсиб», банк федерального уровня, выбрал ESM-платформу SimpleOne для внедрения корпоративного портала «Единое окно». Об этом CNews сообщил представи

Fossa-IT и SimpleOne заключили соглашение о партнерстве Минская компания «Фосса-ИТ» и российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества «Фосса-ИТ» получит возможность предоставлять своим клиентам продукты SimpleOne для автоматизации работы сервисных по

ИТ-холдинг Fplus мигрировал с зарубежного решения Jira на отечественную ITSM-систему SimpleOne В Fplus завершился проект по внедрению российской ITSM-системы SimpleOne для автоматизации ИТ-процессов. Компания «Комплит», партнер SimpleOne, не только провела миграцию с зарубежного решения Atlassian, но и предоставила Fplus современный инструмен

SimpleOne расширяет возможности ESM-платформы для создания и управления бизнес-приложениями Компания SimpleOne, российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов, выпус

SimpleOne упрощает управление спринтами в новой версии SDLC Компания SimpleOne, российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов, выпус

ITPOD оптимизировала партнерские продажи с помощью SimpleOne B2B CRM Международный дистрибьютор ИТ-оборудования ITPOD рассказал о результатах внедрения российского решения SimpleOne B2B CRM для автоматизации коммерческих и маркетинговых процессов. ITPOD успешно завершил 1,5 тыс. сделок с крупными B2B-клиентами. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne

vStack внедрила SimpleOne B2B CRM Компания vStack, российский разработчик гиперконвергентной платформы виртуализации корпоративного уровня, внедрила SimpleOne B2B CRM с целью автоматизации своих операций и улучшения бизнес-процессов. Внедрение системы позволило компании централизовать ключевые процессы в пределах одной CRM-системы, что прив

Искусственный интеллект в корпоративных задачах: SimpleOne и Ainergy развивают ИИ-функциональность для CRM-системы азе искусственного интеллекта — в CRM-систему для компаний уровня Enterprise интегрирована ИИ-функциональность, которая помогает автоматизировать рутинные задачи. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne. Интеграция ИИ в продукт SimpleOne B2B CRM позволяет значительно упростить работу сотрудников, освобождая их от выполнения рутинных обязанностей. Одной из ключевых функций явля

Александр Стародубцев, SimpleOne: В B2B сегменте CRM всегда доминировали Microsoft и Salesforce, сейчас эта ниша пустая ьзующих такие CRM-системы, пришли новые, например, из России ушли дистрибьюторы европейских автомобилей, но пришли китайские. Эти новые компании ищут отечественные CRM-системы. Александр Стародубцев, SimpleOne: За прошедшие два года мы разработали свою CRM-систему для B2B-рынка. На этом фоне появились и продолжают создаваться новые решения на более-менее универсальных платформах автоматизац

Партнер-интегратор «Медиа-тел» внедрил в компании НТК решение для автоматизации претензионной деятельности на базе платформы SimpleOne В Национальной Транспортной Компании (НТК), одной из логистических компаний России, успешно завершился проект по автоматизации процессов претензионной работы. Проект был реализован на базе платформы SimpleOne партнером-интегратором «Медиа-тел». Об этом CNews сообщили представители SimpleOne. До внедрения системы, компания НТК, перевозящая миллионы тонн грузов ежегодно, сталкивалась

«Инферит Облако» выводит клиентский сервис на новый уровень с помощью ITSM-системы SimpleOne Российский облачный провайдер «Инферит Облако», входящий в экосистему ИТ-вендора «Инферит», внедрил ITSM-систему SimpleOne для автоматизации бизнес-процессов и работы с обращениями клиентов. Благодаря новой системе взаимодействие клиентов с технической поддержкой и сервисами компании стало более простым,

«DатаРу Консалтинг» и SimpleOne заключили соглашение о партнерстве Интегратор ИТ-решений «DатаРу Консалтинг» и российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества «DатаРу Консалтинг» предложит своим клиентам продукты SimpleOne. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne

Крупнейшая алмазодобывающая компания АЛРОСА мигрировала на российскую ITSM-систему SimpleOne Крупнейшая в мире алмазодобывающая компания АЛРОСА совместно с системным интегратором «ИТ Гильдия» успешно завершила проект по внедрению отечественной ITSM-системы SimpleOne для автоматизации управления ИT-услугами компании. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne. Ранее АЛРОСА работала с ITSM-системой иностранного вендора. Компания использо

Российский разработчик SimpleOne выпустил бесплатный онлайн-курс по работе с ITAM российский разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов, расширил программу, направленную на знакомство с продуктами. На учебном портале компании появился новый онлайн-курс «Приложение ITAM SimpleOne». Курс посвящен изучению решения SimpleOne ITAM. SimpleOne ITAM — это новое решение на базе low-code-платформы SimpleOne для полного цикла управления ИТ-активами

Российский разработчик ПО для рынка, с которого сбежала половина участников, ищет инвесторов на полмиллиарда Российский стартап в области автоматизации обращений к ИТ-департаментам компаний Стартап SimpleOne, разрабатывающий решение в области ITSM/ESM, намерен привлечь инвестиции на сумму 500 млн руб. Об этом основатель проекта Сергей Чуканов рассказал в ходе демодня «Стартап-культура: со

Российский продукт SimpleOne B2B CRM заменит MS Dynamics CRM и Salesforce пными. Необходимость перехода на российские ИТ-продукты стала объективной реальностью. Новая версия импортонезависимой CRM-системы для управления корпоративными продажами и маркетингом в B2B-сегменте SimpleOne B2B CRM — российская альтернатива ушедшим Microsoft Dynamics CRM и Salesforce. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne. Одним из главных преимуществ зарубежных CRM-систе

ITSM-cистему SimpleOne внедрили партнеру-интегратору «Медиа-тел» (Devoteam Group) Компания «Медиа-тел» (Devoteam Group), российский интегратор, успешно завершила проект по внедрению ITSM-системы SimpleOne. Проект позволил компании перевести свои бизнес-процессы на отечественное решение с сохранением всей существующей функциональности и бесшовным переводом клиентов на новую платформу. О

В новой версии ITSM-системы SimpleOne появился инструмент планирования комплексных изменений Компания SimpleOne, российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов, выпус

В SimpleOne SDLC улучшили релизное управление Компания SimpleOne, российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов, выпус