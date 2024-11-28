ITG ITglobal.com SimpleOne Симпл 1
Компания SimpleOne – российский разработчик инструментов для автоматизации бизнес-процессов в средних и крупных компаниях. На базе платформы SimpleOne разрабатываются решения для автоматизации задач сервисных подразделений компаний: ИТ, HR, АХО, юридический отдел и т.д. Основные продукты: ITSM-система SimpleOne и ESM-платформа SimpleOne.
|28.11.2024
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SimpleOne запустила курс по разработке решений с использованием Low-/No-Code-инструментов на английском языке
Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne корпорация ITG выпустил курс «Разработчик решений с использованием Low-/No-Code-инструментов на платформе SimpleOne» на английском языке. Он называется "Low-/No-Code SimpleO
|26.11.2024
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AUXO внедрил российскую систему SimpleOne ITSM для управления ИТ-сервисами
Поставщик комплексных ИТ-решений с 30-летней историей AUXO успешно завершил масштабный проект по внедрению российской ITSM-системы SimpleOne для управления внутренними ИТ-процессами компании. В рамках проекта компания преодолела технологические ограничения, связанные с уходом зарубежных вендоров, и создала единую среду для
|21.11.2024
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SimpleOne и ГК «Медиа-тел» расширяют стратегическое сотрудничество в области ИИ-решений
ИТ-интегратор ГК «Медиа-тел» и российский разработчик инструментов для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne, корпорация ITG, объявили о планах совместного продвижения ИИ-решений на рынке. ГК «Медиа-тел» будет заниматься их внедрением в компаниях в компаниях, в приоритетах цифровизации котор
|20.11.2024
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«К2Тех» и SimpleOne расширяют сотрудничество в области бизнес-решений для разработки программных продуктов на основе гибких методологий
ИТ-компания «К2Тех» вместе с российским разработчиком инструментов для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne расширяют сферы стратегического партнерства. Специалисты «К2Тех» и SimpleOne помогут заказчикам повысить эффективность управления циклом собственной разработки и оптимизировать
|19.11.2024
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Сеть ресторанов Rostic’s внедрила российскую ITSM-cистему SimpleOne
Сеть ресторанов Rostic’s завершила внедрение безопасной российской ITSM-системы для автоматизации ИТ-процессов SimpleOne. Внедрение и настройку системы провела компания АО «Кросс технолоджис». Новая платформа обеспечивает оптимизацию процессов и повышение эффективности работы всех подразделений компании
|18.11.2024
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SimpleOne и Outsorsa заключили соглашение о технологическом партнерстве
ИТ-интегратор Outsorsa и российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne заключили соглашение о технологическом партнерстве. Теперь продукты компании Outsorsa доступны клиентам на маркетплейсе вендора SimpleOne. Об этом CNews сообщили представители
|14.11.2024
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SimpleOne дополнил ESM-платформу новым визуальным инструментом «Светофорные карты показателей»
Российский разработчик инструментов для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne представил новый инструмент для ESM-платформы «Светофорные карты показателей» (Traffic Light Scorecard). Он нужен для простого и наглядного отслеживания соответствия бизнес-процессов
|11.11.2024
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SimpleOne и ГК «Медиа-тел» подписали соглашение о технологическом партнерстве
ИТ-интегратор ГK «Медиа-тел» и разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne заключили соглашение о технологическом партнерстве. Теперь группа компаний сможет размещать и продвигать свои продукты на маркетплейсе SimpleOne, а заказчики смогут быстро полу
|11.11.2024
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SimpleOne B2B CRM вошла в топ CRM-систем России 2024 от CNews
Российская CRM-система для управления корпоративными продажами и маркетингом сложных продуктов в B2B-сегменте SimpleOne B2B CRM вошла в рейтинг от Market.CNews за 2024 г. Платформа заняла 4 место. В основе рейтинга ИТ-маркетплейса Market.CNews лежит балльная система оценки по ряду критериев: функционал
|31.10.2024
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Лидеры цифровизации России и реальные кейсы: итоги SimpleOne DAY 24 в Москве
ИТ-конференция от российского разработчика решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne прошла в Москве. 19 ведущих экспертов поделились трендами в автоматизации бизнес-процессов и обсудили ключевые аспекты перехода с иностранного на отечественное ПО. Событие привлекло б
|25.10.2024
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SimpleOne улучшил безопасность и работу с данными в ESM-платформе
Российский разработчик SimpleOne, входит в ITG, обновил версию 1.23.3 своей ESM-платформы. Она предлагает ряд улучшений, направленных на повышение безопасности, удобство пользователей и эффективность управления бизне
|22.10.2024
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ФКУ «Соцтех» оптимизировало процессы сопровождения информационных систем социального блока Минтруда с помощью ITSM-платформы SimpleOne
ере» (ФКУ «Соцтех») создало единую систему технической поддержки информационных ресурсов организаций, входящих в социальный блок Минтруда России. В качестве программной платформы выбрана ITSM-система SimpleOne. В ходе проведения закупочной процедуры генеральным подрядчиком проекта была выбрана компания «Инлайн Груп», специалисты которой обладают значительным опытом построения ITSM-систем на
|21.10.2024
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«ИТ Парк Рус» в Севастополе и компания SimpleOne завершили совместный обучающий курс
Технопарк «ИТ Парк Рус» в Севастополе и российский разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne, входят в ITG, завершили совместный интенсивный курс обучения «Разработчик решений с использованием Low-/No-Code инструментов на платформе SimpleOne». Он стартовал 23 сентября
|11.10.2024
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Дмитрий Гачко: новый бренд ITG объединит ITGlobal.com, SimpleOne и vStack
Дмитрий Гачко объявил о запуске нового бренда ITG и объединения под ним российского сегмента группы ITGlobal.com, проектов SimpleOne, vStack и технопарка «ИТ Парк Рус». Об этом CNews сообщили представители ITG. Бренд ITG скорректирует саму структуру организации. В ITG войдут филиалы дружественных стран, ведущие про
|08.10.2024
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Лидеры ИТ-сферы, госкорпораций и крупных предприятий обсудят развитие отечественного ИТ-продукта на SimpleOne DAY 24 в Москве
Российский разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne проведет ИТ-конференцию SimpleOne DAY 24. Мероприятие состоится 30 октября 2
|02.10.2024
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SimpleOne и компания-партнер «Медиа-тел» расширяют стратегическое партнерство в области ITAM-решений
ИТ-интегратор «Медиа-тел» и российский разработчик инструментов для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne объявили о совместном продвижении ITAM-решений на рынке. Медиа-тел займется их внедрением и сопровождением на базе платформы SimpleOne. Стратегическое партнерство разработчика
|30.09.2024
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SimpleOne значительно расширяет функциональность управления партнерами в B2B CRM 1.5.0
Компания SimpleOne расширила раздел «Управление партнерами» своего продукта B2B CRM 1.5.0. Туда добавл
|18.09.2024
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«К2Тех» и SimpleOne объявили о стратегическом партнерстве
ИТ-интегратор «К2Тех» и российский разработчик инструментов для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne объявили о планах по совместному продвижению CRM-практики на рынке. «К2Тех» будет заниматься внедрением и сопровождением CRM-решения (Customer Relationship Management, решения для упр
|12.09.2024
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SimpleOne и «Лига Цифровой Экономики» объявили о партнёрстве
Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne и группа компаний «Лига Цифровой Экономики» заключили соглашение о партнёрстве. Сот
|21.08.2024
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«Инфосистемы Джет» перешла на отечественную ITSM-систему SimpleOne
В ИТ-компании «Инфосистемы Джет» завершен первый этап внедрения отечественной ITSM-системы SimpleOne. Новое решение заменило зарубежный продукт, обеспечив автоматизацию ИТ-процессов компании. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne. В компании «Инфосистемы Джет» действу
|07.08.2024
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Банк «Уралсиб» и Мedia-tel внедрили корпоративный портал на базе российской ESM-платформы SimpleOne
Банк «Уралсиб», банк федерального уровня, выбрал ESM-платформу SimpleOne для внедрения корпоративного портала «Единое окно». Об этом CNews сообщил представи
|05.08.2024
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Fossa-IT и SimpleOne заключили соглашение о партнерстве
Минская компания «Фосса-ИТ» и российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества «Фосса-ИТ» получит возможность предоставлять своим клиентам продукты SimpleOne для автоматизации работы сервисных по
|01.08.2024
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ИТ-холдинг Fplus мигрировал с зарубежного решения Jira на отечественную ITSM-систему SimpleOne
В Fplus завершился проект по внедрению российской ITSM-системы SimpleOne для автоматизации ИТ-процессов. Компания «Комплит», партнер SimpleOne, не только провела миграцию с зарубежного решения Atlassian, но и предоставила Fplus современный инструмен
|24.07.2024
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SimpleOne расширяет возможности ESM-платформы для создания и управления бизнес-приложениями
Компания SimpleOne, российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов, выпус
|18.07.2024
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SimpleOne упрощает управление спринтами в новой версии SDLC
Компания SimpleOne, российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов, выпус
|15.07.2024
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ITPOD оптимизировала партнерские продажи с помощью SimpleOne B2B CRM
Международный дистрибьютор ИТ-оборудования ITPOD рассказал о результатах внедрения российского решения SimpleOne B2B CRM для автоматизации коммерческих и маркетинговых процессов. ITPOD успешно завершил 1,5 тыс. сделок с крупными B2B-клиентами. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne
|05.07.2024
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vStack внедрила SimpleOne B2B CRM
Компания vStack, российский разработчик гиперконвергентной платформы виртуализации корпоративного уровня, внедрила SimpleOne B2B CRM с целью автоматизации своих операций и улучшения бизнес-процессов. Внедрение системы позволило компании централизовать ключевые процессы в пределах одной CRM-системы, что прив
|21.06.2024
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Искусственный интеллект в корпоративных задачах: SimpleOne и Ainergy развивают ИИ-функциональность для CRM-системы
азе искусственного интеллекта — в CRM-систему для компаний уровня Enterprise интегрирована ИИ-функциональность, которая помогает автоматизировать рутинные задачи. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne. Интеграция ИИ в продукт SimpleOne B2B CRM позволяет значительно упростить работу сотрудников, освобождая их от выполнения рутинных обязанностей. Одной из ключевых функций явля
|06.06.2024
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Александр Стародубцев, SimpleOne: В B2B сегменте CRM всегда доминировали Microsoft и Salesforce, сейчас эта ниша пустая
ьзующих такие CRM-системы, пришли новые, например, из России ушли дистрибьюторы европейских автомобилей, но пришли китайские. Эти новые компании ищут отечественные CRM-системы. Александр Стародубцев, SimpleOne: За прошедшие два года мы разработали свою CRM-систему для B2B-рынка. На этом фоне появились и продолжают создаваться новые решения на более-менее универсальных платформах автоматизац
|03.06.2024
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Партнер-интегратор «Медиа-тел» внедрил в компании НТК решение для автоматизации претензионной деятельности на базе платформы SimpleOne
В Национальной Транспортной Компании (НТК), одной из логистических компаний России, успешно завершился проект по автоматизации процессов претензионной работы. Проект был реализован на базе платформы SimpleOne партнером-интегратором «Медиа-тел». Об этом CNews сообщили представители SimpleOne. До внедрения системы, компания НТК, перевозящая миллионы тонн грузов ежегодно, сталкивалась
|24.05.2024
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«Инферит Облако» выводит клиентский сервис на новый уровень с помощью ITSM-системы SimpleOne
Российский облачный провайдер «Инферит Облако», входящий в экосистему ИТ-вендора «Инферит», внедрил ITSM-систему SimpleOne для автоматизации бизнес-процессов и работы с обращениями клиентов. Благодаря новой системе взаимодействие клиентов с технической поддержкой и сервисами компании стало более простым,
|22.05.2024
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«DатаРу Консалтинг» и SimpleOne заключили соглашение о партнерстве
Интегратор ИТ-решений «DатаРу Консалтинг» и российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества «DатаРу Консалтинг» предложит своим клиентам продукты SimpleOne. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne
|20.05.2024
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Крупнейшая алмазодобывающая компания АЛРОСА мигрировала на российскую ITSM-систему SimpleOne
Крупнейшая в мире алмазодобывающая компания АЛРОСА совместно с системным интегратором «ИТ Гильдия» успешно завершила проект по внедрению отечественной ITSM-системы SimpleOne для автоматизации управления ИT-услугами компании. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne. Ранее АЛРОСА работала с ITSM-системой иностранного вендора. Компания использо
|17.05.2024
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Российский разработчик SimpleOne выпустил бесплатный онлайн-курс по работе с ITAM
российский разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов, расширил программу, направленную на знакомство с продуктами. На учебном портале компании появился новый онлайн-курс «Приложение ITAM SimpleOne». Курс посвящен изучению решения SimpleOne ITAM. SimpleOne ITAM — это новое решение на базе low-code-платформы SimpleOne для полного цикла управления ИТ-активами
|06.05.2024
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Российский разработчик ПО для рынка, с которого сбежала половина участников, ищет инвесторов на полмиллиарда
Российский стартап в области автоматизации обращений к ИТ-департаментам компаний Стартап SimpleOne, разрабатывающий решение в области ITSM/ESM, намерен привлечь инвестиции на сумму 500 млн руб. Об этом основатель проекта Сергей Чуканов рассказал в ходе демодня «Стартап-культура: со
|25.04.2024
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Российский продукт SimpleOne B2B CRM заменит MS Dynamics CRM и Salesforce
пными. Необходимость перехода на российские ИТ-продукты стала объективной реальностью. Новая версия импортонезависимой CRM-системы для управления корпоративными продажами и маркетингом в B2B-сегменте SimpleOne B2B CRM — российская альтернатива ушедшим Microsoft Dynamics CRM и Salesforce. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne. Одним из главных преимуществ зарубежных CRM-систе
|22.04.2024
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ITSM-cистему SimpleOne внедрили партнеру-интегратору «Медиа-тел» (Devoteam Group)
Компания «Медиа-тел» (Devoteam Group), российский интегратор, успешно завершила проект по внедрению ITSM-системы SimpleOne. Проект позволил компании перевести свои бизнес-процессы на отечественное решение с сохранением всей существующей функциональности и бесшовным переводом клиентов на новую платформу. О
|17.04.2024
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В новой версии ITSM-системы SimpleOne появился инструмент планирования комплексных изменений
Компания SimpleOne, российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов, выпус
|11.04.2024
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В SimpleOne SDLC улучшили релизное управление
Компания SimpleOne, российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов, выпус
|22.03.2024
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SimpleOne мигрировали с Confluence на собственный портал документации
-процессов, осуществил миграцию своего портала документации с Confluence на новый корпоративный сайт с расширенными возможностями. Обновленная платформа документации размещена на корпоративном домене SimpleOne и открывает доступ к новой функциональности для всех категорий пользователей — разработчиков, администраторов, специалистов службы поддержки, а также партнеров и клиентов. Об этом CNe
ITG и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 343 1
|Чуканов Сергей 63 53
|Лялеко Владимир 9 8
|Жакашев Илья 7 7
|Радченко Илья 6 6
|Белов Василий 38 6
|Вишняков Андрей 5 4
|Молодык Владимир 5 4
|Асосков Евгений 3 3
|Стародубцев Александр 7 3
|Жигалова Алина 11 2
|Андрианов Максим 10 2
|Володкович Вячеслав 97 2
|Политов Вадим 2 2
|Иванов Сергей 388 2
|Егоров Максим 32 2
|Нестеров Владимир 30 2
|Карпов Евгений 40 2
|Филиппова Ксения 2 2
|Левчин Константин 3 2
|Скворцов Феликс 6 1
|Жигалов Иван 3 1
|Гречнев Максим 2 1
|Новиков Евгений 44 1
|Кобзева Татьяна 1 1
|Секулич Максим 1 1
|Чепкова Евгения 5 1
|Аэров Олег 4 1
|Калякин Андрей 1 1
|Кривенко Денис 3 1
|Лямин Алексей 13 1
|Золотарев Сергей 10 1
|Иванов Игорь 32 1
|Медведев Вячеслав 19 1
|Рыбчинский Михаил 27 1
|Колесов Александр 54 1
|Козлачкова Алла 2 1
|Якунченков Андрей 2 1
|Телегин Михаил 8 1
|Забугина Вера 1 1
|Нестеров Алексей 143 1
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