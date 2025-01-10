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Радченко Илья



10.01.2025 SimpleOne представила обновленную версию платформы с поддержкой международных команд 1
12.12.2024 SimpleOne тестирует REM-подход в качестве фундамента для SDLC и HRMS 1
25.10.2024 SimpleOne улучшил безопасность и работу с данными в ESM-платформе 1
24.07.2024 SimpleOne расширяет возможности ESM-платформы для создания и управления бизнес-приложениями 1
11.10.2022 SimpleOne представил дорожную карту своей платформы 1
23.03.2021 Пользователям ITSM-системы SimpleOne проще оставаться в курсе нужных дел с помощью опции Activity Feed 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Радченко Илья и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 110 6
Telegram Group 1983 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 5
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 119 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 3
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 735 2
Technology Roadmap - технологическая дорожная карта 76 2
Оповещение и уведомление - Notification 4605 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1847 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
REM - Record Extended Model 1 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 535 1
VeriSM 18 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 1
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 1
SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 46 1
AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 114 1
WYSIWYG - what you see is what you get - что видишь, то и получаешь 36 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 492 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1014 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 408 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3457 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 37 3
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne B2B CRM 31 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 1
Медведев Вячеслав 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 4
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 298 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Ergonomics - Эргономика 1597 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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