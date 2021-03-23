Пользователям ITSM-системы SimpleOne проще оставаться в курсе нужных дел с помощью опции Activity Feed

Разработчики ITSM-системы SimpleOne расширили ее функциональность, добавив опцию Activity Feed («Лента активности»). Это модуль, который дает пользователям удобные инструменты, чтобы выявлять самое главное в данных записей системы. Записи — это, к примеру, тикеты, запросы, сообщения.

Лента активности видна всем пользователям, которые вовлечены в решение проблемы, инцидента, запроса или обращения. В этой ленте в хронологическом порядке отображаются все события и всё общение в рамках определенного запроса.

Пользователь выбирает, за какими записями хочет следить, и Activity Feed демонстрирует их активность. Пользователь получает информацию из нескольких источников:

сама запись, ее поля и история их изменений;

сообщения и вложения, которым пользователи обмениваются друг с другом;

уведомления, которые система получает или отправляет.

Лента активности повышает вовлечение пользователей во взаимодействие с системой и коллегами. Это гибкая опция: каждый может настроить ее «под себя».



Доступна интеграция Activity Feed с инструментом, которым привычнее всего пользоваться для решения рабочих задач — с электронной почтой или мессенджерами (например, Slack или Telegram). Таким образом, для работы с системой не обязательно всегда находиться за рабочим ПК — быть в курсе дел получится и с помощью мобильного устройства.

Также можно отфильтровать персональную ленту уведомлений, чтобы видеть только необходимые обновления записей: переписки участников, изменения форм, перевод в различные статусы и прочее. Перед глазами всегда будет полная картина решения задач и проблем, представленная в удобном виде.

Илья Радченко, директор по платформенным продуктам: «Ранее в системе у нас была похожая опция — Activity Stream. Activity Feed более удобная и гибкая. Такая функциональность — определенный индустриальный стандарт. Мы пошли навстречу нашим пользователям, которые просили внедрить эту возможность».

В дальнейших планах SimpleOne — добавить информацию об изменениях вложений, связанных с конкретной записью. Также в будущем можно будет следить в Activity Feed за уведомлениями, которые система получает и отправляет. В их число будут входить в том числе почтовые сообщения, сообщения мессенджеров, SMS и пуши.

С момента релиза Activity Feed прошло около месяца. На основе полученной за это время обратной связи скорректирован roadmap дальнейшего развития Activity Feed. Так, команда разработчиков планирует сделать работу с отображаемой информацией в рамках Activity Feed проще и удобнее, чтобы пользователи быстро находили все необходимые для работы данные.

О платформе

SimpleOne — ITSM-система, с помощью которой компании могут масштабировать лучшие практики управления услугами ITIL и VeriSM на все сервисные отделы. В системе реализована унификация услуг и единый инструмент оркестрации. Стоимость и сроки внедрения SimpleOne существенно сокращаются благодаря готовым решениям для автоматизации сервисных процессов ИТ, ИБ, HR, АХО и других департаментов, а также low- и no-code-инструментам.