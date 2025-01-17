ITG ITglobal.com SimpleOne ITSM IT Service Management
"Импортозамещение ITSM: мигрировать нельзя остаться" Сергей Чуканов, Генеральный директор, SimpleOne, 2022 год
ITG и организации, системы, технологии, персоны:
|Чуканов Сергей 63 24
|Вишняков Андрей 5 4
|Лялеко Владимир 9 4
|Радченко Илья 6 3
|Жакашев Илья 7 3
|Лыков Алексей 6 2
|Володкович Вячеслав 97 2
|Иванов Сергей 388 2
|Егоров Максим 32 2
|Нестеров Владимир 30 2
|Лямин Алексей 13 1
|Иванов Игорь 32 1
|Медведев Вячеслав 19 1
|Калякин Андрей 1 1
|Чепкова Евгения 5 1
|Кривенко Денис 3 1
|Колесов Александр 54 1
|Шилов Евгений 9 1
|Казанцев Максим 7 1
|Иванов Евгений 42 1
|Солоха Антон 1 1
|Лемешев Артем 1 1
|Строгий Максим 9 1
|Асосков Евгений 3 1
|Белов Василий 38 1
|Политов Вадим 2 1
|Миронов Никита 1 1
|Андриевский Сергей 13 1
|Левчин Константин 3 1
|Андрианов Максим 10 1
|Смирнов Олег 15 1
|Конышков Алексей 10 1
|Лобанов Михаил 14 1
|Фисенко Лев 26 1
|Барановская Елена 2 1
|Прокофьева Александра 2 1
|Kaplan Robert - Каплан Роберт 7 1
|Norton David - Нортон Дэвид 6 1
|Бахарь Павел 1 1
|Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.