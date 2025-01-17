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ITG ITglobal.com SimpleOne ITSM IT Service Management


 

"Импортозамещение ITSM: мигрировать нельзя остаться" Сергей Чуканов, Генеральный директор, SimpleOne, 2022 год


17.01.2025 Компания SimpleOne подвела итоги 2024 года 1
13.01.2025 Группа «Эталон» внедрила российскую систему управления ИТ-услугами SimpleOne 1
12.12.2024 SimpleOne тестирует REM-подход в качестве фундамента для SDLC и HRMS 1
11.12.2024 ГК Softline и SimpleOne расширяют стратегическое сотрудничество в области ITAM-решений 1
26.11.2024 AUXO внедрил российскую систему SimpleOne ITSM для управления ИТ-сервисами 2
19.11.2024 Сеть ресторанов Rostic’s внедрила российскую ITSM-cистему SimpleOne 2
14.11.2024 SimpleOne дополнил ESM-платформу новым визуальным инструментом «Светофорные карты показателей» 1
22.10.2024 ФКУ «Соцтех» оптимизировало процессы сопровождения информационных систем социального блока Минтруда с помощью ITSM-платформы SimpleOne 2
21.08.2024 «Инфосистемы Джет» перешла на отечественную ITSM-систему SimpleOne 2
01.08.2024 ИТ-холдинг Fplus мигрировал с зарубежного решения Jira на отечественную ITSM-систему SimpleOne 2
24.05.2024 «Инферит Облако» выводит клиентский сервис на новый уровень с помощью ITSM-системы SimpleOne 2
20.05.2024 Крупнейшая алмазодобывающая компания АЛРОСА мигрировала на российскую ITSM-систему SimpleOne 3
22.04.2024 ITSM-cистему SimpleOne внедрили партнеру-интегратору «Медиа-тел» (Devoteam Group) 2
17.04.2024 В новой версии ITSM-системы SimpleOne появился инструмент планирования комплексных изменений 1
29.01.2024 ГК Softline помогла сети магазинов «Детский мир» автоматизировать процессы оказания ИТ-услуг 1
26.01.2024 ITglobal.com автоматизировала корпоративные продажи с помощью SimpleOne B2B CRM 1
26.01.2024 ГК Softline помогла сети магазинов «Детский мир» автоматизировать процессы оказания ИТ-услуг 1
17.01.2024 Softline отказалась от британского решения Axios в пользу российского аналога Jira 1
17.01.2024 ГК Softline осуществила миграцию на отечественную ITSM-систему SimpleOne 2
12.01.2024 Производитель отечественных СХД «Аэродиск» отказался от Jira в пользу российской системы 2
11.01.2024 Производитель систем хранения данных и систем виртуализации «Аэродиск» мигрировал с Jira Service Manager на ITSM-систему SimpleOne 3
25.12.2023 SimpleOne анонсировала выход ITAM: нового продукта для учета и управления активами в организации 1
22.12.2023 Сеть магазинов Desport (ex. Decathlon) за три недели внедрила российскую ITSM-систему SimpleOne, способствуя запуску магазинов по всей России 2
25.10.2023 Softline помогла компании «Балтика» внедрить ITSM-систему SimpleOne 2
28.09.2023 SimpleOne стала членом ассоциации «ИТСМ-форум» 1
21.09.2023 Завод «Москвич» автоматизировал корпоративный ИТ-сервис с помощью ITSM-системы SimpleOne 2
27.07.2023 Новинка на платформе SimpleOne: канбан-доска для оптимизации рабочих процессов 1
17.05.2023 SimpleOne и Cleverics стали партнерами 1
14.03.2023 Внедрение без интегратора: компания iiii Tech самостоятельно мигрировала на ITSM-систему SimpleOne за полтора месяца 1
13.03.2023 Повышение прозрачности процессов и уровня сервиса для внутреннего клиента: первые итоги перехода «Ашан» на ИТ-инфраструктуру на базе российской платформы SimpleOne 1
07.11.2022 В ITSM-системе SimpleOne появился новый модуль для мониторинга и управления событиями 2
11.10.2022 SimpleOne представил дорожную карту своей платформы 1
26.09.2022 Российский продуктовый ритейлер мигрировал с ИТ-системы ServiceNow на отечественную SimpleOne 1
08.08.2022 «Айтеко» и SimpleOne заключили договор о сотрудничестве 1
19.05.2022 «Сиссофт» предложит клиентам решения для цифровой трансформации SimpleOne 1
15.04.2022 SimpleOne заключила партнерское соглашение с «АйТи» 1
23.03.2021 Пользователям ITSM-системы SimpleOne проще оставаться в курсе нужных дел с помощью опции Activity Feed 1

Публикаций - 37, упоминаний - 54

ITG и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 110 35
ServiceNow 88 13
OpenText - Micro Focus 108 7
Telegram Group 1983 6
Softline - Софтлайн 2810 6
Devoteam Group - Devoteam Consulting - Девотим - Медиа-тел 17 5
Atlassian 118 4
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 87 2
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 43 2
8213 2
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 2
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 185 2
Softline - Polymatica - Полиматика 172 2
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 2
SoftClub - СофтКлуб 156 2
Softline - Инженер ТЦ 68 2
Softline - Develonica - Девелоника 132 2
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 2
ЦВТ 71 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 321 2
Детский мир - ДМ-Тех - Детмир Тех 8 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
АйТи 1365 1
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 87 1
SAP SE 5276 1
iiii Tech - Форайз - ex-TietoEVRY Russia - Tieto Россия 22 1
Cleverics - Клеверикс 37 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Zabbix SIA - Заббикс 89 1
Axios Systems - Аксиос Системс 30 1
Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 30 1
Softline - Инферит - Инферит Облако 48 1
ИТ Гильдия 5 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Комплит - Complete 94 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 45 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 2
Лента - Монетка - торговая сеть 55 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 2
Детский мир - Зоозавр 14 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 24 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 1
Desport - Decathlon - Декатлон 35 1
Авиапарк ТРЦ 42 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 32
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 735 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 21
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ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 119 18
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 15
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Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 11
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ITG - ITglobal.com - SimpleOne ESM-платформа 12 9
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne B2B CRM 31 8
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITAM - IT Asset Management 10 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 3
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 249 2
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 97 2
Softline - DeskWork 117 2
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 2
Softline - WorkFlowSoft 64 2
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 1
Softline - Sl Soft - Robin RPA 34 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Engine - A-Core - гибридная СХД 44 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Восток СХД 50 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk vAIR 42 1
Red Hat WildFly - Keycloak 30 1
FreePik 980 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
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Чуканов Сергей 63 24
Вишняков Андрей 5 4
Лялеко Владимир 9 4
Радченко Илья 6 3
Жакашев Илья 7 3
Лыков Алексей 6 2
Володкович Вячеслав 97 2
Иванов Сергей 388 2
Егоров Максим 32 2
Нестеров Владимир 30 2
Лямин Алексей 13 1
Иванов Игорь 32 1
Медведев Вячеслав 19 1
Калякин Андрей 1 1
Чепкова Евгения 5 1
Кривенко Денис 3 1
Колесов Александр 54 1
Шилов Евгений 9 1
Казанцев Максим 7 1
Иванов Евгений 42 1
Солоха Антон 1 1
Лемешев Артем 1 1
Строгий Максим 9 1
Асосков Евгений 3 1
Белов Василий 38 1
Политов Вадим 2 1
Миронов Никита 1 1
Андриевский Сергей 13 1
Левчин Константин 3 1
Андрианов Максим 10 1
Смирнов Олег 15 1
Конышков Алексей 10 1
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