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Зенцов Вячеслав



02.04.2025 Президентская академия внедрила систему SimpleOne ITSM для автоматизации поддержки сотрудников, обучающихся и абитуриентов 1
31.03.2025 Президентская академия внедрила систему SimpleOne ITSM для автоматизации поддержки сотрудников, обучающихся и абитуриентов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Зенцов Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

ICL ГК 404 2
ICL Soft - АйСиЭл Софт - ICL Solutions 14 2
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 134 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4609 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10361 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 764 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2964 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52376 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10562 2
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 43 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1455 2
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358070, в очереди разбора - 757422.
Создано именных указателей - 174283.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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