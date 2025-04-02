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Президентская академия внедрила систему SimpleOne ITSM для автоматизации поддержки сотрудников, обучающихся и абитуриентов

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Президентская академия, РАНХиГС) совместно с партнером ICL Soft создала единый центр поддержки на базе платформы SimpleOne ITSM — решения российского разработчика SimpleOne, входит в корпорацию ITG. За 11 месяцев работы в системе было обработано более 200 тыс. обращений от обучающихся, абитуриентов и сотрудников академии.

На текущий момент в рамках проекта, реализуемого системным интегратором ICL Soft, успешно завершено три этапа.

На первом этапе за один месяц была развернута ITSM-система для нужд технической поддержки.

На втором — система масштабирована для поддержки приемной кампании 2024 г., в рамках которой было зарегистрировано более 26 тыс. обращений от абитуриентов.

На третьем этапе платформа трансформировалась в универсальный центр поддержки, объединив 88 групп и 390 специалистов из различных подразделений — от ИТ-службы до МФЦ и АХО.

Теперь через систему обрабатываются запросы по самым разным тематикам: от предоставления доступа к цифровым сервисам до заказа справок студентами и сотрудниками.

Из общего числа исполнителей 56% составляют ИТ-специалисты, остальные — представители других функциональных направлений.

«Благодаря внедрению новой системы объём обрабатываемых обращений вырос с 4–6 тыс. до 15–18 тыс. в месяц, а в пиковые периоды достигал 32 тыс. При этом качество обслуживания осталось стабильно высоким — 98,3% дозвонов и средняя оценка удовлетворённости пользователей составила 4,88 из 5», — отметил Вячеслав Зенцов, руководитель группы методологии и контроля цифровых процессов Президентской академии.

«Проект внедрения SimpleOne ITSM в Президентской академии демонстрирует высокую гибкость и масштабируемость платформы, а также её способность адаптироваться под растущие потребности крупных организаций. Особенно важно, что система успешно справилась с повышенной нагрузкой в период приёмной кампании, обеспечив стабильное качество поддержки пользователей», — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

Чтобы адаптировать решение под специфику образовательного учреждения и создать по-настоящему универсальный центр поддержки, команды SimpleOne и ICL Soft реализовали более 300 доработок за одиннадцать месяцев проекта.

«Мы гордимся вкладом в успешное внедрение SimpleOne ITSM в Президентской академии. Этот проект — яркий пример того, как современные технологии помогают эффективно решать задачи крупных организаций, обеспечивая высокий уровень сервиса и пользовательской удовлетворенности. Мы продолжим сопровождать академию в дальнейшем развитии и оптимизации её процессов», — сказал Дмитрий Золотарев, директор департамента BPM-решений ICL Soft.

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