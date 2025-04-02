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Золотарев Дмитрий



02.04.2025 Президентская академия внедрила систему SimpleOne ITSM для автоматизации поддержки сотрудников, обучающихся и абитуриентов 1
31.03.2025 Президентская академия внедрила систему SimpleOne ITSM для автоматизации поддержки сотрудников, обучающихся и абитуриентов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Золотарев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

ICL Soft - АйСиЭл Софт - ICL Solutions 13 2
ICL ГК 400 2
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 132 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 762 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10329 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2952 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52165 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10522 2
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 42 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1450 2
Чуканов Сергей 78 2
Россия - РФ - Российская федерация 147708 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29829 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52197 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5551 2
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355467, в очереди разбора - 758921.
Создано именных указателей - 173458.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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