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IT Task АйТи Таск
Компания "АйТи Таск" – российская компания, системный интегратор в области информационных технологий и информационной безопасности. Компания работает на российском ИТ-рынке с 2012 года и поставляет комплексные решения для различных отраслей бизнеса: промышленность и ТЭК, телеком, финансы, госсектор, ритейл, медицина.
УПОМИНАНИЯ
|23.07.2025
|«Айти Таск» расширил портфель PAM-решением JumpServer 1
|23.09.2022
|EveryTag и IT Task стали партнерами по продвижению продуктов для защиты от утечек 2
|20.03.2014
|IT Task будет внедрять КУБ от «ТрастВерс» 1
IT Task и организации, системы, технологии, персоны:
|Степченков Максим 65 1
|Тимошенко Сергей 6 1
|Дудкина Юлия 3 1
|Ставринов Яков 7 1
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