IT Task - АйТи Таск

Компания "АйТи Таск" – российская компания, системный интегратор в области информационных технологий и информационной безопасности. Компания работает на российском ИТ-рынке с 2012 года и поставляет комплексные решения для различных отраслей бизнеса: промышленность и ТЭК, телеком, финансы, госсектор, ритейл, медицина.