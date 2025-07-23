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AFI Distribution АФИ Дистрибьюшн
УПОМИНАНИЯ
|23.07.2025
|«Айти Таск» расширил портфель PAM-решением JumpServer 1
|03.03.2017
|В России стала доступна облачная event-платформа от etouches 1
AFI Distribution и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 151172 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14314 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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