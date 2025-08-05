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IT Task JumpServer PAM
УПОМИНАНИЯ
|05.08.2025
|«Сравни» внедрила PAM-решение JumpServer для повышения управляемости доступа 1
|23.07.2025
|«Айти Таск» расширил портфель PAM-решением JumpServer 2
IT Task и организации, системы, технологии, персоны:
|АйТи 1413 2
|IT Task - АйТи Таск 4 2
|AFI Distribution - АФИ Дистрибьюшн 3 2
|Сравни.ру - Sravni Tech 20 1
|Cisco Systems 5175 1
|Huawei 4074 1
|Oracle Corporation 6790 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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