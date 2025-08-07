Разделы

ПО Софт
|

Подтверждена совместимость MFASoft Secure Authentication Server и JumpServer PAM

Компании MFASoft (ООО «СИС разработка») и AFI Distribution (ООО «АФИ Дистрибьюшн») подтвердили совместимость программного комплекса MFASoft Secure Authentication Server (SAS) и системы управления привилегированным доступом JumpServer PAM. Теперь помощь в интеграции и сопровождении обоих продуктов доступна клиентам в рамках обычной технической поддержки. Об этом CNews сообщили представители MFASoft.

MFASoft Secure Authentication Server (SAS) — это программный комплекс для аутентификации по одноразовым паролям и пуш-уведомлениям. Основная область его применения — централизованные решения для защиты доступа к корпоративным информационным ресурсам (устройствам и приложениям). Отличительные особенности продукта — мультиплатформенная модульная архитектура, администрирование с фокусом на автоматизацию и делегирование, целостный подход к управлению жизненным циклов аутентификаторов.

JumpServer PAM отличается интерфейсом, который могут освоить специалисты с самым разным уровнем подготовки. Поддержка большого количества популярных СУБД и протоколов администрирования особенно важна для компаний со сложным, многовендорным ИТ-ландшафтом. Продукт поддерживает кластеризацию (в том числе географически распределенную) своих основных компонентов, что обеспечивает непрерывность доступа к критически важным операциям. В России JumpServer доступен в коммерческой (платной) и бесплатной редакциях.

«JumpServer — зрелая альтернатива как западным, покинувшим наш рынок системам класса PAM, так и набирающим силу отечественным. В продукт встроена поддержка всех распространенных в корпоративной среде протоколов внешней аутентификации, что обеспечивает заказчикам гибкость при его интеграции в существующие ИТ-среды», — сказал технический директор компании MFASoft Михаил Рожнов.

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
CNews Analytics

«Рост уровня киберугроз привел к тому, что многофакторная аутентификация стала для PAM-систем обязательной. Интеграция JumpServer PAM с централизованными решениями для многофакторной аутентификации, такими, как MFASoft SAS, поможет заказчикам повысить уровень защиты своих информационных систем, снизив при этом затраты на их эксплуатацию», — отметила Татьяна Кузнецова, директор по продажам AFI Distribution.

Заказчики с действующей технической поддержкой на Secure Authentication Server или JumpServer PAM теперь могут обращаться за помощью в их интеграции и совместной эксплуатации к компаниям MFASoft или AFI Distribution соответственно.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Екатерина Колесникова, «Т1»: Основной компетенцией становится способность к непрерывному обучению

В России внедрили отечественный ИТ-сервис для передачи метео- и аэронавигационных данных пилотам

Алексей Роговцев, МТС: Телематика и цифровые решения становятся признанным стандартом для транспорта и логистики

«Худший редизайн в истории». Разработчики нарочно испортили интерфейс Trello, чтобы пересадить пользователей на дорогую Jira

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС со сертификатом ФСТЭК — тенденция, которая будет развиваться и дальше

Российские автоперевозчики требуют убрать с дорог незаконные глушилки из-за сбоев навигаторов

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще