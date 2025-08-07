Подтверждена совместимость MFASoft Secure Authentication Server и JumpServer PAM

Компании MFASoft (ООО «СИС разработка») и AFI Distribution (ООО «АФИ Дистрибьюшн») подтвердили совместимость программного комплекса MFASoft Secure Authentication Server (SAS) и системы управления привилегированным доступом JumpServer PAM. Теперь помощь в интеграции и сопровождении обоих продуктов доступна клиентам в рамках обычной технической поддержки. Об этом CNews сообщили представители MFASoft.

MFASoft Secure Authentication Server (SAS) — это программный комплекс для аутентификации по одноразовым паролям и пуш-уведомлениям. Основная область его применения — централизованные решения для защиты доступа к корпоративным информационным ресурсам (устройствам и приложениям). Отличительные особенности продукта — мультиплатформенная модульная архитектура, администрирование с фокусом на автоматизацию и делегирование, целостный подход к управлению жизненным циклов аутентификаторов.

JumpServer PAM отличается интерфейсом, который могут освоить специалисты с самым разным уровнем подготовки. Поддержка большого количества популярных СУБД и протоколов администрирования особенно важна для компаний со сложным, многовендорным ИТ-ландшафтом. Продукт поддерживает кластеризацию (в том числе географически распределенную) своих основных компонентов, что обеспечивает непрерывность доступа к критически важным операциям. В России JumpServer доступен в коммерческой (платной) и бесплатной редакциях.

«JumpServer — зрелая альтернатива как западным, покинувшим наш рынок системам класса PAM, так и набирающим силу отечественным. В продукт встроена поддержка всех распространенных в корпоративной среде протоколов внешней аутентификации, что обеспечивает заказчикам гибкость при его интеграции в существующие ИТ-среды», — сказал технический директор компании MFASoft Михаил Рожнов.

«Рост уровня киберугроз привел к тому, что многофакторная аутентификация стала для PAM-систем обязательной. Интеграция JumpServer PAM с централизованными решениями для многофакторной аутентификации, такими, как MFASoft SAS, поможет заказчикам повысить уровень защиты своих информационных систем, снизив при этом затраты на их эксплуатацию», — отметила Татьяна Кузнецова, директор по продажам AFI Distribution.

Заказчики с действующей технической поддержкой на Secure Authentication Server или JumpServer PAM теперь могут обращаться за помощью в их интеграции и совместной эксплуатации к компаниям MFASoft или AFI Distribution соответственно.