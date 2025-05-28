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MFASoft SAS MFASoft Secure Authentication Server
Secure Authentication Server (SAS) — это программный комплекс для аутентификации по одноразовым паролям, которые формируются на стороне пользователя генераторами (токенами) различных типов (аппаратными и программными) или передаются ему по отдельным каналам (электронной почте, корпоративным мессенджерам и т.д.). Главное назначение продукта — внедрение централизованного корпоративного решения для двухфакторной аутентификации пользователей в различных приложениях, включая настольные операционные системы, веб-приложения, виртуальные частные сети, серверы виртуальных рабочих столов.
УПОМИНАНИЯ
MFASoft SAS и организации, системы, технологии, персоны:
|Рожнов Михаил 6 4
|Михеев Дмитрий 40 1
|Груданов Сергей 23 1
|Саксаганский Александр 1 1
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