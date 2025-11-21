Подтверждена совместимость «РОСА Хром 12» с программным комплексом для многофакторной аутентификации MFASoft Secure Authentication Server

Российские компании MFASoft (ООО «СИС разработка») и РОСА (АО «НТЦ ИТ РОСА») подтвердили совместимость операционной системы «РОСА Хром 12» (сервер, рабочая станция) и программного комплекса MFASoft Secure Authentication Server. По результатам тестовых испытаний, проведенных специалистами MFASOFT по утвержденной обеими сторонами программе, выпущен сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители АО «НТЦ ИТ РОСА».

MFASoft Secure Authentication Server (SAS) — программный комплекс для централизованной многофакторной аутентификации по одноразовым паролям и пуш-уведомлениям. Его многоуровневая мультиарендная (multi-tier multi-tenant) архитектура позволяет определять на одном экземпляре решения тенанты с собственными наборами целевых сервисов, пользователей, токенов, групп, настроек и политик в соответствии с организационной структурой и внутренними регламентами предприятия. Продукт можно развернуть локально (on-premise), на хостинге в дата-центре или подключиться к облаку у одного из партнеров-провайдеров MFASoft . Программный комплекс сертифицирован ФСТЭК по 4 уровню доверия, что делает его подходящим для ГИС, ИСПДн и объектов КИИ.

«РОСА Хром 12» — современная операционная система для компьютеров и серверов, основанная на российском репозитории ROSA 2021.1. Все компоненты системы проверены на совместимость друг с другом, что обеспечивает ее стабильность и безопасность. РОСА Хром 12 разрабатывалась в России более 10 лет и является одним из крупнейших отечественных репозиториев, включающим более 35 000 приложений и компонентов. Визуально ОС «РОСА Хром» схожа с Windows, что облегчает ее освоение пользователями. ОС сертифицирована ФСТЭК и добавлена в реестр отечественного ПО, что гарантирует высокую степень защиты данных и соответствие российским стандартам безопасности.

«Мы не только развиваем передовую экосистему наших продуктов, но и обеспечиваем совместимость с продуктами других российских разработчиков — для этого мы и поддерживаем свою программу технологической совместимости. Тем самым снижаются риски для заказчиков, которые внедряют комплексные решения, сочетающие в себе развитую функциональность, низкую совокупную стоимость владения и безопасность», — сказал Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ РОСА.

Технический директор MFASoft Михаил Рожнов делится своими впечатлениями от проекта: «Мы протестировали ОС РОСА и как серверную платформу для развертывания SAS, и как рабочее место, вход на которое защищен двухфакторной аутентификацией — все функционировало безупречно. Теперь благодаря гарантированной совместимости наших продуктов пользователям экосистемы РОСА, которые планируют внедрять, расширять или мигрировать свое решение для многофакторной аутентификации, будет проще сделать свой выбор».