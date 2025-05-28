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Рожнов Михаил


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 Подтверждена совместимость MFASOFT Secure Authentication Server с операционной системой Astra Linux 1
05.11.2024 Новый метод аутентификации для программного комплекса MFASoft Secure Authentication Server 1
06.03.2024 ОС «Альт» совместимы с программным комплексом для двухфакторной аутентификации Secure Authentication Server 1
24.10.2023 MFASoft и ITD Group заключили соглашение о сотрудничестве 1
30.08.2023 «Айти бастион» и MFAsoft подтвердили совместимость своих продуктов 1
28.01.2014 SafeNet Authentication Service v.3.2 получил сертификат ФСТЭК России 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Рожнов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

SAS Institute 996 5
MFASoft - СИС Разработка 10 3
2domains 4 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 312 2
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 2
СИС груп - Сертифицированные информационные системы груп 30 1
Базальт СПО - BaseALT 694 1
АйТи 1382 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
Microsoft Corporation 24848 1
ITD Group - International IT-Distribution Group - Интернейшнл АйТи Дистрибьюшн 12 1
АйТи Бастион - IT Bastion 111 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4390 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 272 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11468 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68037 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12885 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3012 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1026 2
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP (One Time Password) 217 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1190 2
Authentication - Аутентификация - проверка подлинности 117 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29016 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7003 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25997 2
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 767 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3815 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2307 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 803 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10803 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 291 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 445 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30538 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14620 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24917 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2535 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1312 1
Оповещение и уведомление - Notification 4877 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14029 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10422 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1763 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8640 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 830 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7458 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11540 1
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 209 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52791 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14092 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8060 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7537 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4058 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31843 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1107 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16200 1
MFASoft SAS - MFASoft Secure Authentication Server 8 4
2Test Профишкаф 1 2
Linux OS 10228 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 196 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 206 1
Apple iOS 7968 1
Apple - App Store 2932 1
Google Android 14271 1
Google Play - Google Store - Android Market 3346 1
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 74 1
Aladdin eToken PASS 20 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 1
Thales - Gemalto - SafeNet Authentication Manager (SAM) - SafeNet Network Logon - SafeNet Trusted Access - SafeNet Aithentication Client 27 1
Саксаганский Александр 1 1
Кузнецов Сергей 156 1
Михеев Дмитрий 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 148931 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14251 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4996 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24786 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2202 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9072 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 710 1
VAD - Value Added Distribution 111 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52561 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3091 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 14 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362121, в очереди разбора - 754590.
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