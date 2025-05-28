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Рожнов Михаил
УПОМИНАНИЯ
Рожнов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4390 1
|ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 272 1
|Саксаганский Александр 1 1
|Кузнецов Сергей 156 1
|Михеев Дмитрий 40 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148931 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14251 1
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