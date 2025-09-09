Программный комплекс MFASoft Secure Authentication Server совместим со службой каталога ALD Pro

«Группа Астра», российский разработчик инфрастуктурного ПО, и компания MFASoft (ООО «СИС разработка») объявляют о завершении испытаний и получении сертификата совместимости, подтверждающего корректную работу и совместное функционирование службы каталога ALD Pro и программного комплекса для многофакторной аутентификации MFASoft Secure Authentication Server (SAS). Тестирование проводилось в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

ALD Pro — служба каталога для Linux-систем, обеспечивающая централизованное управление ИТ-инфраструктурой через групповые политики с веб-интерфейсом. Решение поддерживает автоматизированную установку ОС и ПО на рабочие станции пользователей по сети, организацию удаленного доступа к рабочим станциям и мониторинг состояния сети.

Программный комплекс SAS MFASoft — система двухфакторной аутентификации на базе одноразовых паролей (OTP), соответствующая требованиям импортозамещения. Применяется в централизованных решениях для защиты доступа к различным устройствам и приложениям. Система многофакторной аутентификации пользователей Secure Authentication Server адаптирована как для локальной инсталляции, так и для развертывания в инфраструктуре сервис-провайдера.

Многоуровневая мультиарендная (multi-tier multi-tenant) архитектура SAS позволяет определять на одном экземпляре решения виртуальные серверы аутентификации и распределять между ними пользователей и токены по любому принципу: географическому, функциональному, организационному, ролевому. К каждому такому серверу можно привязать свой домен или подразделение корпоративного каталога. Права управления виртуальными серверами (в том числе возможность создавать новые) можно делегировать сотрудникам своей или внешних организаций.

«При внедрении многофакторной аутентификации в крупных организациях со сложной структурой и большим количеством пользователей очень многое зависит от надежных и эффективных средств автоматизации рутинных операций, и если раньше без иностранных продуктов тут было трудно обойтись, то теперь групповые политики ALD Pro в сочетании со встроенными в наш продукт правилами автоназначения токенов и административных ролей позволяют решить эту задачу на отечественном программном стеке», — сказал Михаил Рожнов, технический директор MFASoft.

«Интеграция службы каталога ALD Pro и программного комплекса SAS MFASoft для двухфакторной аутентификации — важный шаг к укреплению кибербезопасности организаций. ALD Pro выступает в роли службы каталога, обеспечивая единое пространство для хранения и управления учетными данными пользователей, политиками безопасности и профилями устройств. SAS MFASoft дополняет эту инфраструктуру, предоставляя механизм двухфакторной аутентификации. Синергия решений позволяет создавать единую систему безопасности, где аутентификация становится частью общей стратегии защиты информации. Оба решения соответствуют требованиям ФСТЭК России, что делает их оптимальным выбором для российских компаний и государственных учреждений»», — отметил Анатолий Лысов, менеджер продукта ALD Pro «Группы Астра».