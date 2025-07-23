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Лысов Анатолий
УПОМИНАНИЯ
|23.07.2025
|Подтверждена совместимость службы каталога ALD Pro и корпоративного центра сертификации SafeTech CA 1
|25.07.2018
|Acronis и «Юниум» открывают учебные центры в Новороссийске и Ульяновске 1
Лысов Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:
|Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14072 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373641, в очереди разбора - 748530.
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