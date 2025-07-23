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Индексная книга (каталог) CNews*
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Лысов Анатолий


УПОМИНАНИЯ


23.07.2025 Подтверждена совместимость службы каталога ALD Pro и корпоративного центра сертификации SafeTech CA 1
25.07.2018 Acronis и «Юниум» открывают учебные центры в Новороссийске и Ульяновске 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Лысов Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:

Acronis - Акронис 452 1
Acronis Foundation - Acronis Cyber Foundation 6 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14072 1
Соловьев Николай 2 1
Семенова Людмила 1 1
Магдануров Гайдар 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 151179 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Бузулук 33 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 269 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 246 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3167 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 476 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 498 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14314 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1421 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1319 1
Беларусь - Белоруссия 5902 1
Казахстан - Республика 5695 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30682 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373641, в очереди разбора - 748530.
Создано именных указателей - 179026.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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