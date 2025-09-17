Подтверждена совместимость службы каталога ALD Pro и платформы управления корпоративными учетными данными 1IDM

«Группа Астра» и компания 1IDM завершили тестирование совместимости платформы 1IDM со службой каталога ALD Pro. После серии проверок эксперты убедились, что программный стек можно использовать без ограничений. Его готовность к промышленной эксплуатации официально подтверждает сертификат, выданный в рамках программы партнерства ИТ-производителей Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Платформа 1IDM предназначена для ИТ-и ИБ-специалистов, которые могут с ее помощью автоматизировать администрирование пользовательских учетных записей, выстроить комплексное управление жизненным циклом идентификации и правами доступа. К числу особенностей решения разработчик относит удобный учет прав, оперативность и инструменты для аудита.

Практическая ценность интеграции 1IDM с ALD Pro заключается прежде всего в автоматизации ключевых процессов в работе с аккаунтами: создания, модификации, блокировки, управления атрибутами и участия пользователей в группах. Можно снизить расходы на их администрирование при любых кадровых изменениях: приеме на работу, увольнении или смене должности. Например, для нового сотрудника автоматически создается доменная учетная запись, он сразу получает необходимые права и добавляется в те или иные группы. При увольнении аккаунт автоматически блокируется и риск несанкционированного подключения к корпоративным ресурсам сводится к минимуму. Кроме того, есть функционал для согласования запросов на права, аудит этих прав, контроль SoD и др. Все вместе это помогает уменьшить влияние человеческого фактора, повысить уровень инфобезопасности, вовремя открывать доступ к ИТ-системам и вместе с тем снизить нагрузку на профильный персонал.

«Мы всегда ориентируемся на нужды пользователей, стараемся максимально расширять экосистему совместимых технологий и особое внимание уделяем тому, чтобы наша служба каталога безотказно работала в связке с наиболее востребованными продуктами. Интеграция ALD Pro и 1IDM отвечает актуальным потребностям тех заказчиков, кто стремится создавать удобные, надежные и безопасные системы управления доступом. Мы видим значительный интерес к подобным комплексным решениям как в госсекторе, так и коммерческих организациях, ведь с их помощью можно сделать процессы, связанные с управлением учетными записями сотрудников, максимально эффективными», — отметил Анатолий Лысов, менеджер продукта ALD Pro.

«Результаты тестирования, которое мы провели вместе с коллегами из «Группы Астра», с одной стороны, дает нашим заказчикам уверенность в надежности выбранных решений, а с другой – помогает значительно сократить затраты при внедрении и сопровождении корпоративных систем управления учетными записями и правами доступа пользователей», — сказал Роман Федосеев, генеральный директор компании 1IDM.