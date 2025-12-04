Разделы

«Группа Астра» представила ALD Pro Lite

«Группа Астра», российский разработчик инфраструктурного ПО, объявила о запуске новых версий продукта ALD Pro – ALD Pro Lite и ALD Pro Lite Plus. Обе версии предназначены для предприятий малого и среднего бизнеса, но различаются лимитом управляемых устройств: в пакет ALD Pro Lite входит до 50 устройств, а в пакет ALD Pro Lite Plus — до 100 устройств.

В состав каждой версии входит контроллер домена и операционная система Astra Linux Server с уровнем защиты «Смоленск», а также набор базовых ИТ сервисов: репозиторий пакетов, файловый сервер, сервер печати, DHCP, установка операционной системы по сети, аудит и мониторинг. Все ограничения и условия использования фиксируются в лицензионном соглашении (EULA).

Служба каталога ALD Pro — российский программный комплекс, обеспечивающий централизованное управление учетными записями, единую точку аутентификации и автоматическую настройку окружения пользователей через групповые политики. ALD Pro входит в портфель серверных решений «Группы Астра», наряду с операционной системой Astra Linux Server и инструментом для инвентаризации парка устройств ACM.

Алексей Борщов, «Корус Консалтинг»: На текущем уровне развития ИИ все бизнес-процессы должны контролировать люди

Цифровизация

«Наша цель – предоставить качественное программное обеспечение, которое будет доступно даже небольшим компаниям и позволит им развивать ИТ инфраструктуру по мере роста, – сказал Анатолий Лысов, менеджер продукта ALD Pro «Группы Астра». – ALD Pro Lite сохраняет все преимущества полной версии, но предлагает гибкую модель лицензирования и более привлекательную цену».

Для приобретения ALD Pro Lite достаточно подтвердить статус компании в реестре субъектов МСП через портал Минэкономразвития России и оформить заявку на официальном сайте «Группы Астра» или у авторизованных партнёров.

