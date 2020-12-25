Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия

сообщила о расширении функций услуги для корпоративных клиентов «Мобильные сотрудники» – теперь услуга позволяет определять местоположение сотрудников и транспорта клиента на основе двух технологий – MPS и GPS. «Основное преимущество нового предложения МТС в том, что услуга сочетает в себе две технологии определения местоположения – в мобильных сетях и с помощью GPS, тем самым позволяя непр