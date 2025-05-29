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Принтер MPS Managed Print Services Система управления печатью Аутсорсинг печати Офисная полиграфия

Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия

Сервис печати включает в себя аудит и оптимизацию печатного оборудования с обслуживанием текущего парка или предоставлением в аренду техники и ПО.

СОБЫТИЯ

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29.05.2025 Цифровой сервис печати «Ростелекома» оптимизировал офисную инфраструктуру «Дикси»

венного цифрового решения для управления печатью в офисной инфраструктуре сети магазинов «Дикси». В результате ретейлер заменил иностранную систему управления печатной инфраструктурой на «Ростелеком. Сервис печати», который обеспечит соблюдение корпоративных политик в области информационной безопасности и повысит эффективность использования ресурсов компании. Проект реализован в офисах розн
04.03.2024 Отечественная система управления печатью «Принт-Икс» доступна в Linux-версии

Компания «Айтеко» сообщила о том, что отечественная система управления печатью «Принт-Икс» доступна в Linux-версии. Версия продукта «Принт-Икс» на базе платформы Linux будет востребована предприятиями с высокими требованиями к информационной без
18.01.2022 Мобильное приложение «Ростелеком. Сервис печати» адаптировано к работе на устройствах с ОС «Аврора»

Мобильное приложение «Ростелеком. Сервис печати» — часть автоматизированного программного комплекса мониторинга и управления печатью на базе многофункциональной программной платформы СКИТ «Ростелеком. Сервис печати», кот
25.12.2020 Konica Minolta перевела российские и зарубежные офисы Ancor на аутсорсинг печати

Konica Minolta масштабировала проект перевода кадрового холдинга Ancor на аутсорсинг печати. Ранее московский офис Ancor уже заменил свой устаревший парк устройств на оборудование Konica Minolta. После этого было принято решение продолжить модернизацию в других подра
27.11.2020 Новый сервис печати «Ростелекома» включен в единый реестр отечественного ПО

«Ростелеком» завершил разработку безопасного решения «Сервис печати», который был включен в единый реестр отечественного программного обеспечения (ПО). Это уникальный автоматизированный сервис, объединяющий функции управления печатью и непрерывног
02.04.2019 Konica Minolta перевела филиальную сеть банка «Санкт-Петербург» на аутсорсинг печати

Konica Minolta завершила проект перевода 57 офисов филиальной сети банка «Санкт-Петербург» на аутсорсинг печати. Компания взяла на сервисное обслуживание 766 печатных машин разной произво
11.12.2018 Konica Minolta перевела компанию «НоваВинд» на аутсорсинг печати

Компания «НоваВинд», новое подразделение Госкорпорации «Росатом» в области ветроэнергетики, перешла на аутсорсинг печати с Konica Minolta. Внедрение комплексного решения по оптимизации инфраструктуры печати позволило компании уменьшить нагрузки на собственное ИТ-управление, сократить издержки и

11.01.2018 Konica Minolta перевела «Вертолеты России» на аутсорсинг печати

Konica Minolta объявила о том, что компания «Вертолеты России» перешла на аутсорсинг печати, благодаря чему удалось снизить затраты на печать на 33%. В рамках проекта реализованы доступ по картам к печатному оборудованию, автоматизированный мониторинг процесса печати
06.06.2017 Передача офисной печати на аутсорсинг сохранит до 40% бюджета

кой компании Quocirca, которая в 2016 г. провела исследование глобального рынка аутсорсинга печати (MPS – Managed Printing Services), ситуация в этом секторе достаточно стабильна. Так, услуги п
07.04.2016 Туроператор TUI перешел на полный аутсорсинг печати с Konica Minolta

В рамках проекта по внедрению MPS головной офис туроператора TUI Россия перешел на полный аутсорсинг печатной инфраструктуры. Как сообщили CNews в Konica Minolta, услуги аутсорсинга включают предоставление туроператору обор
18.02.2016 NCR поддержит стратегию Samsung по ускорению развития бизнеса услуг MPS

ержит стратегию Samsung по ускорению роста бизнеса услуг управления печатью (Managed Print Services/MPS), предоставив комплекс сервисов для клиентов, включая удаленный контроль оборудования, сп
01.07.2015 Xerox выпустила сервер печати Xerox FreeFlow для полноцветных ЦПМ Xerox Color C60/C70

ния и интуитивно понятным веб-интерфейсом с единым списком заданий, обеспечивающим централизованное управление печатью. Кроме того, контроллер позволяет создавать дополнительные очереди процесс
15.04.2015 Maykor обеспечивает сервис печати для филиалов «Газпром переработка»

мену запасных частей, поддержание необходимого запаса и установку расходных материалов, консультативную поддержку пользователей по вопросам эксплуатации оборудования. «Как показывает практика Maykor, сервис печати с покопийной системой оплаты – одна из наиболее выгодных схем обслуживания печатной инфраструктуры для заказчика, так как обеспечивает полную прозрачность и прогнозируемость расхо
17.02.2015 Xerox представила обновленную стратегию развития услуг MPS

представила обновленную стратегию услуг аутсорсинга офисной печатной инфраструктуры Next Generation MPS. Обновленная стратегия компании в области Managed Print Services предусматривает три осно
05.02.2015 MPS Graphics выпускает свою ERP-систему под новым брендом
16.10.2014 «Ростелеком» использует сервис печати от Maykor в офисах Санкт-Петербурга и Ленобласти

лит «дисциплинировать» сервис печати – сократить расходы на его обеспечение с сохранением качества. Аутсорсинг печати с покопийной оплатой помогает достижению этой цели – мы получаем качественн
21.01.2014 «Ай-Теко» предоставляет Оргкомитету «Сочи 2014» аутсорсинговый «Сервис печати»

Компания «Ай-Теко», поставщик Игр «Сочи 2014» в категории «Единая идентификационная система», сообщила о предоставлении Оргкомитету «Сочи 2014» услуги «Сервис печати». Созданный компанией сервис печати, копирования и сканирования, как ожидается, позволит Оргкомитету оптимизировать учет использования копировально-множительной техники и з
25.11.2013 Lexmark MPS: Эволюция управления инфраструктурой печати

Согласно прогнозу компании Photizo Group, европейский рынок управления инфраструктурой печати (MPS, Managed Print Services) вырастет с 7,6 млрд евро в 2009 г. до 21,9 млрд евро к 2014 г. <
19.09.2012 «МигКредит» продлил контракт на аутсорсинг печати с Optima

Группа Optima сообщила о продлении контракта на аутсорсинг печати c компанией «МигКредит», работающей на рынке микрофинансирования. В качестве аутсорсера «МигКредит» выступит Optima Services — подразделение группы Optima, предоставляющее усл
28.06.2012 Аналитики назвали лидеров мирового рынка услуг по управлению офисной печатью

Компания Xerox признана лидером мирового рынка услуг по управлению офисной печатью (MPS) сразу несколькими исследовательскими агентствами — IDC, Quocirca и Forrester Research. А
06.06.2012 Российский рынок услуг комплексного управления печатью достиг $49,5 млн в 2011 г.

За 2011 г. российский рынок услуг комплексного управления печатью (Managed Print Services - MPS) вырос до $49,5 млн., сообщается в первом отчете IDC, который посвящен этому сегменту рос
20.12.2010 В России появился сервис печати 3D-фотографий

ать изображения на ноутбуках, мониторах и проекторах, которые поддерживают формат 3D. Напомним, что 3D-камеры, в том числе видеокамеры, выпустили и другие производители, онако Fujifilm первой открыла сервис печати на массовом рынке.
19.01.2010 МТС добавила в услугу «Мобильные сотрудники» поддержку MPS и GPS

сообщила о расширении функций услуги для корпоративных клиентов «Мобильные сотрудники» – теперь услуга позволяет определять местоположение сотрудников и транспорта клиента на основе двух технологий – MPS и GPS. «Основное преимущество нового предложения МТС в том, что услуга сочетает в себе две технологии определения местоположения – в мобильных сетях и с помощью GPS, тем самым позволяя непр
23.03.2009 HP расширила зону действия услуг MPS

Услуга HP MPS представляет собой управление средой печати посредством объединения ее в единую сеть. Упр

Публикаций - 328, упоминаний - 441

Принтер и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5883 50
Xerox - The Haloid Company 1168 44
Microsoft Corporation 25775 24
Konica Minolta 423 24
Canon 1439 23
Seiko Epson Corporation 908 21
Ростелеком 10948 18
Xerox - Lexmark Int 303 18
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 13
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 13
HP - Hewlett-Packard 3662 13
Samsung Electronics 11064 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 12
Google LLC 12688 12
Softline - Софтлайн 3743 11
9594 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 10
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 10
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 10
Brother - Brother Industries - Бразер 215 10
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 95 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Крок - Croc 1964 8
Kyocera Document Solutions - Kyocera Mita 73 8
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 8
Broadcom - VMware 2610 7
SAP SE 5601 7
Apple Inc 13154 7
Intel Corporation 12811 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 7
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 198 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 6
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 6
EFI - Electronics for Imaging 46 6
Eastman Kodak - Кодак 509 5
Cisco Systems 5372 5
Huawei 4675 5
Dropbox 527 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 6
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 5
Почта России ПАО 2370 5
НСПК - Национальная система платежных карт 948 5
Альфа-Банк 1979 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Volvo Cars 262 4
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 4
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 4
Россети Ленэнерго 1699 3
Газпром ПАО 1493 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Газпром нефть 725 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
Nike 195 3
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 3
NetPrint 6 2
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
Мираф-Банк 12 2
Правительство ЮАР - Government of South Africa- органы государственной власти 10 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
ЦентроКредит АКБ 20 2
Монолит КБ 4 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
Связной ГК 1401 2
BMW Group 482 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Федеральное казначейство России 1949 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья - Теле-МФЦ 40 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 115 1
Правительство Румынии 8 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 9 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
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Linux OS 11533 23
Apple iOS 8583 20
Microsoft Windows 2000 8678 20
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 177 19
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 18
Microsoft Office 4170 14
Google Cloud Print - Виртуальный принтер 70 11
YSoft SafeQ 26 10
Apple macOS 2419 9
Konica Minolta bizhub - серия МФУ 49 9
Xerox Phaser - Xerox Tektronix Phaser - серия принтеров 112 8
Xerox FreeFlow Suite - Xerox FreeFlow Print Server - Xerox FreeFlow DocuSP - Xerox FreeFlow Makeready - Xerox FreeFlow SIQA - Xerox FreeFlow Simple Image Quality Adjustment 73 8
HP PhotoSmart 113 8
Microsoft Office 365 1042 8
Apple iPhone 6 4861 8
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника - UNITDoc - Система добровольной сертификации услуг по ремонту и техническому обслуживанию информационных систем предприятия 11 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 7
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 7
Google Cloud Platform - GCP 383 7
Kyocera TASKalfa МФУ 31 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 7
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 389 7
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 7
Apple AirPrint 119 7
Seiko Epson Stylus 149 6
HP OfficeJet МФУ 64 6
Adobe PostScript 117 6
Xerox - Lexmark CX, CS, MX - серия МФУ - Lexmark C - Lexmark E - Lexmark T - Lexmark W - Lexmark J - Lexmark X - серия принтеров 35 6
Seiko Epson DURABrite 36 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
HP PageWide 36 5
HP MPS Multi-vendor Services 5 5
EFI Fiery - Xerox Fiery 26 5
Apple iPad 4011 5
Microsoft Windows 10 1938 5
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