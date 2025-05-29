Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия

Цифровой сервис печати «Ростелекома» оптимизировал офисную инфраструктуру «Дикси» венного цифрового решения для управления печатью в офисной инфраструктуре сети магазинов «Дикси». В результате ретейлер заменил иностранную систему управления печатной инфраструктурой на «Ростелеком. Сервис печати», который обеспечит соблюдение корпоративных политик в области информационной безопасности и повысит эффективность использования ресурсов компании. Проект реализован в офисах розн

Отечественная система управления печатью «Принт-Икс» доступна в Linux-версии Компания «Айтеко» сообщила о том, что отечественная система управления печатью «Принт-Икс» доступна в Linux-версии. Версия продукта «Принт-Икс» на базе платформы Linux будет востребована предприятиями с высокими требованиями к информационной без

Мобильное приложение «Ростелеком. Сервис печати» адаптировано к работе на устройствах с ОС «Аврора» Мобильное приложение «Ростелеком. Сервис печати» — часть автоматизированного программного комплекса мониторинга и управления печатью на базе многофункциональной программной платформы СКИТ «Ростелеком. Сервис печати», кот

Konica Minolta перевела российские и зарубежные офисы Ancor на аутсорсинг печати Konica Minolta масштабировала проект перевода кадрового холдинга Ancor на аутсорсинг печати. Ранее московский офис Ancor уже заменил свой устаревший парк устройств на оборудование Konica Minolta. После этого было принято решение продолжить модернизацию в других подра

Новый сервис печати «Ростелекома» включен в единый реестр отечественного ПО «Ростелеком» завершил разработку безопасного решения «Сервис печати», который был включен в единый реестр отечественного программного обеспечения (ПО). Это уникальный автоматизированный сервис, объединяющий функции управления печатью и непрерывног

Konica Minolta перевела филиальную сеть банка «Санкт-Петербург» на аутсорсинг печати Konica Minolta завершила проект перевода 57 офисов филиальной сети банка «Санкт-Петербург» на аутсорсинг печати. Компания взяла на сервисное обслуживание 766 печатных машин разной произво

Konica Minolta перевела компанию «НоваВинд» на аутсорсинг печати Компания «НоваВинд», новое подразделение Госкорпорации «Росатом» в области ветроэнергетики, перешла на аутсорсинг печати с Konica Minolta. Внедрение комплексного решения по оптимизации инфраструктуры печати позволило компании уменьшить нагрузки на собственное ИТ-управление, сократить издержки и

Konica Minolta перевела «Вертолеты России» на аутсорсинг печати Konica Minolta объявила о том, что компания «Вертолеты России» перешла на аутсорсинг печати, благодаря чему удалось снизить затраты на печать на 33%. В рамках проекта реализованы доступ по картам к печатному оборудованию, автоматизированный мониторинг процесса печати

Передача офисной печати на аутсорсинг сохранит до 40% бюджета кой компании Quocirca, которая в 2016 г. провела исследование глобального рынка аутсорсинга печати (MPS – Managed Printing Services), ситуация в этом секторе достаточно стабильна. Так, услуги п

Туроператор TUI перешел на полный аутсорсинг печати с Konica Minolta В рамках проекта по внедрению MPS головной офис туроператора TUI Россия перешел на полный аутсорсинг печатной инфраструктуры. Как сообщили CNews в Konica Minolta, услуги аутсорсинга включают предоставление туроператору обор

NCR поддержит стратегию Samsung по ускорению развития бизнеса услуг MPS ержит стратегию Samsung по ускорению роста бизнеса услуг управления печатью (Managed Print Services/MPS), предоставив комплекс сервисов для клиентов, включая удаленный контроль оборудования, сп

Xerox выпустила сервер печати Xerox FreeFlow для полноцветных ЦПМ Xerox Color C60/C70 ния и интуитивно понятным веб-интерфейсом с единым списком заданий, обеспечивающим централизованное управление печатью. Кроме того, контроллер позволяет создавать дополнительные очереди процесс

Maykor обеспечивает сервис печати для филиалов «Газпром переработка» мену запасных частей, поддержание необходимого запаса и установку расходных материалов, консультативную поддержку пользователей по вопросам эксплуатации оборудования. «Как показывает практика Maykor, сервис печати с покопийной системой оплаты – одна из наиболее выгодных схем обслуживания печатной инфраструктуры для заказчика, так как обеспечивает полную прозрачность и прогнозируемость расхо

Xerox представила обновленную стратегию развития услуг MPS представила обновленную стратегию услуг аутсорсинга офисной печатной инфраструктуры Next Generation MPS. Обновленная стратегия компании в области Managed Print Services предусматривает три осно

«Ростелеком» использует сервис печати от Maykor в офисах Санкт-Петербурга и Ленобласти лит «дисциплинировать» сервис печати – сократить расходы на его обеспечение с сохранением качества. Аутсорсинг печати с покопийной оплатой помогает достижению этой цели – мы получаем качественн

«Ай-Теко» предоставляет Оргкомитету «Сочи 2014» аутсорсинговый «Сервис печати» Компания «Ай-Теко», поставщик Игр «Сочи 2014» в категории «Единая идентификационная система», сообщила о предоставлении Оргкомитету «Сочи 2014» услуги «Сервис печати». Созданный компанией сервис печати, копирования и сканирования, как ожидается, позволит Оргкомитету оптимизировать учет использования копировально-множительной техники и з

Lexmark MPS: Эволюция управления инфраструктурой печати Согласно прогнозу компании Photizo Group, европейский рынок управления инфраструктурой печати (MPS, Managed Print Services) вырастет с 7,6 млрд евро в 2009 г. до 21,9 млрд евро к 2014 г. <

«МигКредит» продлил контракт на аутсорсинг печати с Optima Группа Optima сообщила о продлении контракта на аутсорсинг печати c компанией «МигКредит», работающей на рынке микрофинансирования. В качестве аутсорсера «МигКредит» выступит Optima Services — подразделение группы Optima, предоставляющее усл

Аналитики назвали лидеров мирового рынка услуг по управлению офисной печатью Компания Xerox признана лидером мирового рынка услуг по управлению офисной печатью (MPS) сразу несколькими исследовательскими агентствами — IDC, Quocirca и Forrester Research. А

Российский рынок услуг комплексного управления печатью достиг $49,5 млн в 2011 г. За 2011 г. российский рынок услуг комплексного управления печатью (Managed Print Services - MPS) вырос до $49,5 млн., сообщается в первом отчете IDC, который посвящен этому сегменту рос

В России появился сервис печати 3D-фотографий ать изображения на ноутбуках, мониторах и проекторах, которые поддерживают формат 3D. Напомним, что 3D-камеры, в том числе видеокамеры, выпустили и другие производители, онако Fujifilm первой открыла сервис печати на массовом рынке.

МТС добавила в услугу «Мобильные сотрудники» поддержку MPS и GPS сообщила о расширении функций услуги для корпоративных клиентов «Мобильные сотрудники» – теперь услуга позволяет определять местоположение сотрудников и транспорта клиента на основе двух технологий – MPS и GPS. «Основное преимущество нового предложения МТС в том, что услуга сочетает в себе две технологии определения местоположения – в мобильных сетях и с помощью GPS, тем самым позволяя непр