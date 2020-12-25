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Принтер MPS Managed Print Services Система управления печатью Аутсорсинг печати Офисная полиграфия

Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия

Сервис печати включает в себя аудит и оптимизацию печатного оборудования с обслуживанием текущего парка или предоставлением в аренду техники и ПО.


25.12.2020 Konica Minolta перевела российские и зарубежные офисы Ancor на аутсорсинг печати

Konica Minolta масштабировала проект перевода кадрового холдинга Ancor на аутсорсинг печати. Ранее московский офис Ancor уже заменил свой устаревший парк устройств на оборудование Konica Minolta. После этого было принято решение продолжить модернизацию в других подра
02.04.2019 Konica Minolta перевела филиальную сеть банка «Санкт-Петербург» на аутсорсинг печати

Konica Minolta завершила проект перевода 57 офисов филиальной сети банка «Санкт-Петербург» на аутсорсинг печати. Компания взяла на сервисное обслуживание 766 печатных машин разной производительности от персональных устройств до скоростных систем формата А3, внедрила программно-аппаратно
11.12.2018 Konica Minolta перевела компанию «НоваВинд» на аутсорсинг печати

Компания «НоваВинд», новое подразделение Госкорпорации «Росатом» в области ветроэнергетики, перешла на аутсорсинг печати с Konica Minolta. Внедрение комплексного решения по оптимизации инфраструктуры печати позволило компании уменьшить нагрузки на собственное ИТ-управление, сократить издержки и

11.01.2018 Konica Minolta перевела «Вертолеты России» на аутсорсинг печати

Konica Minolta объявила о том, что компания «Вертолеты России» перешла на аутсорсинг печати, благодаря чему удалось снизить затраты на печать на 33%. В рамках проекта реализованы доступ по картам к печатному оборудованию, автоматизированный мониторинг процесса печати
06.06.2017 Передача офисной печати на аутсорсинг сохранит до 40% бюджета

кой компании Quocirca, которая в 2016 г. провела исследование глобального рынка аутсорсинга печати (MPS – Managed Printing Services), ситуация в этом секторе достаточно стабильна. Так, услуги п
07.04.2016 Туроператор TUI перешел на полный аутсорсинг печати с Konica Minolta

В рамках проекта по внедрению MPS головной офис туроператора TUI Россия перешел на полный аутсорсинг печатной инфраструктуры. Как сообщили CNews в Konica Minolta, услуги аутсорсинга включают предоставление туроператору обор
18.02.2016 NCR поддержит стратегию Samsung по ускорению развития бизнеса услуг MPS

ержит стратегию Samsung по ускорению роста бизнеса услуг управления печатью (Managed Print Services/MPS), предоставив комплекс сервисов для клиентов, включая удаленный контроль оборудования, сп
17.02.2015 Xerox представила обновленную стратегию развития услуг MPS

представила обновленную стратегию услуг аутсорсинга офисной печатной инфраструктуры Next Generation MPS. Обновленная стратегия компании в области Managed Print Services предусматривает три осно
05.02.2015 MPS Graphics выпускает свою ERP-систему под новым брендом

25.11.2013 Lexmark MPS: Эволюция управления инфраструктурой печати

Согласно прогнозу компании Photizo Group, европейский рынок управления инфраструктурой печати (MPS, Managed Print Services) вырастет с 7,6 млрд евро в 2009 г. до 21,9 млрд евро к 2014 г. <
19.09.2012 «МигКредит» продлил контракт на аутсорсинг печати с Optima

Группа Optima сообщила о продлении контракта на аутсорсинг печати c компанией «МигКредит», работающей на рынке микрофинансирования. В качестве аутсорсера «МигКредит» выступит Optima Services — подразделение группы Optima, предоставляющее усл
28.06.2012 Аналитики назвали лидеров мирового рынка услуг по управлению офисной печатью

Компания Xerox признана лидером мирового рынка услуг по управлению офисной печатью (MPS) сразу несколькими исследовательскими агентствами — IDC, Quocirca и Forrester Research. Аналитики отмечают высокую эффективность решений Xerox, глубокую отраслевую экспертизу, широту и сбал
06.06.2012 Российский рынок услуг комплексного управления печатью достиг $49,5 млн в 2011 г.

За 2011 г. российский рынок услуг комплексного управления печатью (Managed Print Services - MPS) вырос до $49,5 млн., сообщается в первом отчете IDC, который посвящен этому сегменту рос
19.01.2010 МТС добавила в услугу «Мобильные сотрудники» поддержку MPS и GPS

сообщила о расширении функций услуги для корпоративных клиентов «Мобильные сотрудники» – теперь услуга позволяет определять местоположение сотрудников и транспорта клиента на основе двух технологий – MPS и GPS. «Основное преимущество нового предложения МТС в том, что услуга сочетает в себе две технологии определения местоположения – в мобильных сетях и с помощью GPS, тем самым позволяя непр
23.03.2009 HP расширила зону действия услуг MPS

Услуга HP MPS представляет собой управление средой печати посредством объединения ее в единую сеть. Управление, начиная с аудита инфраструктуры, инсталляции и заканчивая клиентским сервисом. В рамках усл

Публикаций - 192, упоминаний - 242

Принтер замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

HP Inc. 5610 32
Xerox 1130 30
Seiko Epson Corporation 890 19
Konica Minolta 397 15
Canon 1382 15
Lexmark Int 290 13
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 12
Microsoft Corporation 23975 11
HP - Hewlett-Packard 3614 10
Kyocera 235 9
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 242 9
Kyocera Document Solutions - Kyocera Mita 49 8
Samsung Electronics 9919 8
Brother 190 7
Ростелеком 10609 7
7546 6
Техноэволаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 189 6
ABB Group - Asea Brown Boveri 312 5
Google LLC 11323 5
Softline - Софтлайн 2336 5
Apple Inc 11573 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10506 5
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 84 5
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 505 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1404 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 978 4
Монолит-Инфо 115 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1570 4
Крок - Croc 1768 4
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 615 4
Veneta System - Венета Систем - Clever bros - Клевер Бразерс 15 4
OKI - ОКИ Системс Рус 169 4
Корус Консалтинг ГК 1142 4
SAP SE 5076 4
Амтел-Сервис 36 4
BSS - Банк Софт Системс - БСС 584 4
Dropbox 469 4
Oracle Siebel Systems 505 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1135 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6405 11
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6742 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 6
Альфа-Банк 1653 5
Volvo Cars 251 4
НСПК - Национальная система платежных карт 700 4
Лента - Сеть розничной торговли 1880 4
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2589 4
ПСБ - Промсвязьбанк 782 4
Nike 177 3
Открытие ФК - Банк Открытие 523 3
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 69 3
ВТБ - ВТБ24 661 3
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 120 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 389 3
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 878 2
Экспобанк - Expobank 39 2
Мираф-Банк 12 2
ЦентроКредит АКБ 14 2
Транснефть 281 2
РЕСО-Гарантия СК 41 2
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 34 2
Россети Ленэнерго 1698 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 613 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 456 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 323 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 185 2
Роснефть НК - нефтяная компания 500 2
Интеррос - Росбанк АКБ 580 2
BMW Group 424 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 433 2
Visa International 1909 2
Инфинитум - Специализированный депозитарий 23 2
Газпром нефть 545 2
Почта России ПАО 1982 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 623 2
Ford 400 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4141 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1709 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4653 4
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1632 4
Федеральное казначейство России 1638 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5037 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2228 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2572 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2629 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2888 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1747 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2708 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1247 2
Судебная власть - Judicial power 2199 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 106 1
Верховный суд РФ - Верховный суд Российской Федерации 700 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 288 1
Правительство Республики Коми 87 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 513 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 559 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 251 1
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 570 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 351 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 703 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1109 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 738 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 239 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1735 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1283 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1091 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1728 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5409 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 549 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 206 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1283 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12061 41
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11859 38
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21991 35
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9993 30
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4977 27
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5169 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46639 20
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2893 19
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15008 17
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7360 15
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2697 14
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2017 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25904 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16493 11
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5225 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5441 10
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3671 9
Финансовые показатели - Financial indicators 2242 8
Аренда 2211 8
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2672 8
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1224 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 5340 8
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1141 8
CMYK - Cyan, Magenta, Yellow, Key или Black - четырёхцветная автотипия 77 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6927 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 5984 7
Абонентская база - Абонентская плата 5420 7
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3613 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4468 7
Кредитование - Сrediting - Заём 6263 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 5843 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10272 6
Аудит - аудиторский услуги 2299 6
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 527 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6050 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4666 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8850 5
Экономический эффект 925 5
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11074 2
Ведомости 728 2
CNews RND - R&D.CNews 2273 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2680 1
TAdviser - Центр выбора технологий 345 1
Bloomberg 1176 1
РОИ - Российская общественная инициатива 81 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 106 1
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Quocirca 12 3
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BCG - Boston Consulting Group 102 2
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 332 2
Market Strategies International 8 2
SpencerLab 9 2
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 57 1
ITResearch 117 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 82 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 70 1
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Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 209 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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