Принтер MPS Managed Print Services Система управления печатью Аутсорсинг печати Офисная полиграфия
Сервис печати включает в себя аудит и оптимизацию печатного оборудования с обслуживанием текущего парка или предоставлением в аренду техники и ПО.
|25.12.2020
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Konica Minolta перевела российские и зарубежные офисы Ancor на аутсорсинг печати
Konica Minolta масштабировала проект перевода кадрового холдинга Ancor на аутсорсинг печати. Ранее московский офис Ancor уже заменил свой устаревший парк устройств на оборудование Konica Minolta. После этого было принято решение продолжить модернизацию в других подра
|02.04.2019
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Konica Minolta перевела филиальную сеть банка «Санкт-Петербург» на аутсорсинг печати
Konica Minolta завершила проект перевода 57 офисов филиальной сети банка «Санкт-Петербург» на аутсорсинг печати. Компания взяла на сервисное обслуживание 766 печатных машин разной производительности от персональных устройств до скоростных систем формата А3, внедрила программно-аппаратно
|11.12.2018
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Konica Minolta перевела компанию «НоваВинд» на аутсорсинг печати
Компания «НоваВинд», новое подразделение Госкорпорации «Росатом» в области ветроэнергетики, перешла на аутсорсинг печати с Konica Minolta. Внедрение комплексного решения по оптимизации инфраструктуры печати позволило компании уменьшить нагрузки на собственное ИТ-управление, сократить издержки и
|11.01.2018
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Konica Minolta перевела «Вертолеты России» на аутсорсинг печати
Konica Minolta объявила о том, что компания «Вертолеты России» перешла на аутсорсинг печати, благодаря чему удалось снизить затраты на печать на 33%. В рамках проекта реализованы доступ по картам к печатному оборудованию, автоматизированный мониторинг процесса печати
|06.06.2017
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Передача офисной печати на аутсорсинг сохранит до 40% бюджета
кой компании Quocirca, которая в 2016 г. провела исследование глобального рынка аутсорсинга печати (MPS – Managed Printing Services), ситуация в этом секторе достаточно стабильна. Так, услуги п
|07.04.2016
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Туроператор TUI перешел на полный аутсорсинг печати с Konica Minolta
В рамках проекта по внедрению MPS головной офис туроператора TUI Россия перешел на полный аутсорсинг печатной инфраструктуры. Как сообщили CNews в Konica Minolta, услуги аутсорсинга включают предоставление туроператору обор
|18.02.2016
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NCR поддержит стратегию Samsung по ускорению развития бизнеса услуг MPS
ержит стратегию Samsung по ускорению роста бизнеса услуг управления печатью (Managed Print Services/MPS), предоставив комплекс сервисов для клиентов, включая удаленный контроль оборудования, сп
|17.02.2015
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Xerox представила обновленную стратегию развития услуг MPS
представила обновленную стратегию услуг аутсорсинга офисной печатной инфраструктуры Next Generation MPS. Обновленная стратегия компании в области Managed Print Services предусматривает три осно
|05.02.2015
|MPS Graphics выпускает свою ERP-систему под новым брендом
|25.11.2013
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Lexmark MPS: Эволюция управления инфраструктурой печати
Согласно прогнозу компании Photizo Group, европейский рынок управления инфраструктурой печати (MPS, Managed Print Services) вырастет с 7,6 млрд евро в 2009 г. до 21,9 млрд евро к 2014 г. <
|19.09.2012
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«МигКредит» продлил контракт на аутсорсинг печати с Optima
Группа Optima сообщила о продлении контракта на аутсорсинг печати c компанией «МигКредит», работающей на рынке микрофинансирования. В качестве аутсорсера «МигКредит» выступит Optima Services — подразделение группы Optima, предоставляющее усл
|28.06.2012
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Аналитики назвали лидеров мирового рынка услуг по управлению офисной печатью
Компания Xerox признана лидером мирового рынка услуг по управлению офисной печатью (MPS) сразу несколькими исследовательскими агентствами — IDC, Quocirca и Forrester Research. Аналитики отмечают высокую эффективность решений Xerox, глубокую отраслевую экспертизу, широту и сбал
|06.06.2012
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Российский рынок услуг комплексного управления печатью достиг $49,5 млн в 2011 г.
За 2011 г. российский рынок услуг комплексного управления печатью (Managed Print Services - MPS) вырос до $49,5 млн., сообщается в первом отчете IDC, который посвящен этому сегменту рос
|19.01.2010
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МТС добавила в услугу «Мобильные сотрудники» поддержку MPS и GPS
сообщила о расширении функций услуги для корпоративных клиентов «Мобильные сотрудники» – теперь услуга позволяет определять местоположение сотрудников и транспорта клиента на основе двух технологий – MPS и GPS. «Основное преимущество нового предложения МТС в том, что услуга сочетает в себе две технологии определения местоположения – в мобильных сетях и с помощью GPS, тем самым позволяя непр
|23.03.2009
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HP расширила зону действия услуг MPS
Услуга HP MPS представляет собой управление средой печати посредством объединения ее в единую сеть. Управление, начиная с аудита инфраструктуры, инсталляции и заканчивая клиентским сервисом. В рамках усл
Принтер замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Галкин Андрей 19 8
|Степанов Антон 62 5
|Рыстенко Михаил 62 4
|Буров Олег 25 4
|Матюнина Елена 5 3
|Головачев Михаил 19 3
|Белов Исмаил 9 3
|Лаптева Марина 114 3
|Шевченко Владимир 144 3
|Кухарев Сергей 8 3
|Лужков Александр 7 3
|Аншина Марина 78 3
|Грибанов Юрий 30 3
|Болышев Максим 16 2
|Анохин Павел 14 2
|Парфенов Станислав 5 2
|Афанасьев Николай 7 2
|Герчук Михаил 88 2
|Разумовский Дмитрий 101 2
|Гусев Владимир 20 2
|Михайлов Иван 10 2
|Щеглов Петр 51 2
|Мякишев Антон 11 2
|Burns Ursula - Бёрнс Урсула 50 2
|Соловьев Сергей 69 2
|Ушакова Наталья 2 2
|Габадулин Денис 4 2
|Чучелов Андрей 44 2
|Лосев Сергей 46 2
|Фомичев Андрей 69 2
|Шадаев Максут 804 2
|Натрусов Артем 246 2
|Леушев Андрей 71 2
|Коротков Олег 5 2
|Гоц Роман 35 2
|Медокс Ярослав 28 2
|Бобровников Борис 103 2
|Принцевская Людмила 34 2
|Мацоцкий Сергей 177 2
|Чехонин Антон 65 2
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