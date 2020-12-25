Спецпроекты

Konica Minolta перевела российские и зарубежные офисы Ancor на аутсорсинг печати

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Konica Minolta масштабировала проект перевода кадрового холдинга Ancor на аутсорсинг печати. Ранее московский офис Ancor уже заменил свой устаревший парк устройств на оборудование Konica Minolta. После этого было принято решение продолжить модернизацию в других подразделениях.

Ancor – международная стаффинговая компания, которая оказывает услуги в области рекрутмента, аутсорсинга и кадрового консалтинга. В целом холдинг оказывает полный спектр HR-услуг для бизнеса.

Два года назад Konica Minolta перевела московский офис компании Ancor на аутсорсинг печати. По итогам проекта трудозатраты сотрудников службы поддержки снизились на 10%. Также компании удалось сократить расходы на печать и повысить её качество, упростить процесс обслуживания.

В результате был реализован второй этап обновления печатной инфраструктуры Ancor. В его рамках было установлены новые устройства Konica Minolta формата А4 и А3 разной производительности, а также выведено из эксплуатации оборудование других вендоров.

Модернизация парка устройств прошла в офисах холдинга по всей России, а именно во Владивостоке, Владимире, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Краснодаре, Липецке, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Тюмени, Уфе, Челябинске, Южно-Сахалинске. В ближайшее время также планируется развитие проекта в офисах в Волгограде, Калуге, Красноярске, Новокузнецке, Рязани, Туле, Чебоксарах и Ярославле.

Кроме того, было проведено обновление печатной инфраструктуры зарубежных офисов компании, которые расположены в Казахстане и Украине.

Konica Minolta внедрила широкий ряд моделей цветных и монохромных МФУ формата А3 и А4. На большинстве устройств установлена платформа YSoft SafeQ 6. Решение помогает централизованно управлять устройствами и учётными записями пользователей, а также обеспечивает контроль доступа к МФУ.

«Отличительная черта проекта – его географическая распределённость: мы смогли охватить 20 российских городов, от Санкт-Петербурга и до Южно-Сахалинска. При этом качество обслуживания унифицировано во всех регионах. Наша компания тщательно следит за тем, чтобы сервис оставался на высоком уровне даже при работе с самыми территориально удалёнными отделениями заказчика», – отмечает Денис Лычагин, руководитель проектов Konica Minolta Business Solutions Russia.

«Аутсорсинг печати показал хорошие результаты в московском офисе: мы остались довольны качеством сервиса и оперативным решением возникающих вопросов. Кроме того, наблюдалось сокращение объёмов печати почти на четверть. Поэтому мы и приняли решение о глобальной модернизации и продолжили делегировать функции печати надёжному и проверенному партнёру, – комментирует Георгий Якопов, старший специалист отдела технической поддержки компании Ancor. – Сегодня обновление печатной инфраструктуры прошло в наших офисах в трёх странах мира. И мы планируем активно продолжать этот процесс».

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