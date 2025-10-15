Германия машет рукой Microsoft и массово переходит на открытое ПО. Первыми под нож пошли MS Exchange и Outlook

Земля Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии завершила первый этап по отказу от ПО Microsoft в рамках проекта по переходу на Open Source, стартовавшего весной 2024 г. Первsv на дверь указали Exchange и Outlook – их заменили на Open-Xchange и Mozilla Thunderbird.

Microsoft, дверь вон там

Власти немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн объявили о достижении первого значимого результата в реализации масштабного проекта по отказу от программных продуктов Microsoft в пользу свободного и открытого ПО. Как пишет The Register, местные чиновники более не будут пользоваться почтовым сервером Exchange Server и клиентом Outlook – им на смену пришли Open-Xchange и Mozilla Thunderbird соответственно.

Судя по всему, работа была проделана действительно немаленькая. Проект по бойкотированию разработок американского софтверного гиганта стартовал в апреле 2024 г., и за полтора года его инициаторам удалось перенести более 40 тыс. учетных записей в Open-Xchange и Mozilla Thunderbird.

Но это далеко не все, что было проделано. В составе этих профилей было перенесено более 100 млн электронных писем, а также многочисленные записи в календарях пользователей, количество которых не указано.

Три года на подготовку

Чиновники земли Шлезвиг-Гольштейн запланировали отказаться от американского ПО задолго до того, как общемировая геополитическая обстановка в феврале 2022 г. резко ухудшилась. Как сообщал CNews, подготовка к переходу на Open Source началась в ноябре 2021 г., а в активную стадию процесс перешел в апреле 2024 г.

Немецкие госслужащие собирались отказаться в первую очередь от Windows, но также и от Microsoft Office, заменив их на Linux и LibreOffice. Избавление от Exchange и Outlook – было, по-видимому, сопутствующей, дополнительной целью, предшествующей деинсталляцию Office.

В настоящее время ведется замена Microsoft SharePoint на Nextcloud. Помимо этого, продолжается тестирование дистрибутивов Linux для настольных и мобильных компьютеров.

Не импортозамещение, но суверенитет

Власти земли Шлезвиг-Гольштейн не преследуют цель по импортозамещению – обязательному отказу от иностранного (в данном случае американского) ПО в пользу немецкого. Подобным с переменным успехом на протяжении более 20 лет занимаются чиновники Мюнхена – то переводят госслужащих на специально созданный госдистрибутив LiMux, то возвращаются на Windows, и так по кругу.

В данном же случае речь идет о попытках сохранении европейских данных под европейским контролем. Немецкие власти не желают, чтобы американские корпорации имели к ним доступ. К слову, CNews писал, что современная Windows 11 сливает Microsoft в десятки раз больше данных о пользователе в сравнении с почти четвертьвековой Windows XP.

Работы много, времени мало

По плану немецких властей, полный отказ если не от всей экосистемы Microsoft, то как минимум ОС Windows должен завершиться к 2027 г. Иными словами, остается сравнительно немного времени – около года.

За это время нужно перевести примерно 40 тыс. компьютеров на Linux, а также обучить десятки тысяч госслужащих, привыкших к Windows, пользоваться альтернативной операционной системой. Но есть вероятность, что в итоге сроки окончательного перехода будут перенесены – на это указывает тот факт, что в 2021 г., когда земля Шлезвиг-Гольштейн только готовилась к интеграции СПО, говорилось о завершении этого перехода к 2026 г.

Отметим также, что чиновники этой немецкой земли не желают пользоваться, в числе прочего, еще и Teams – корпоративным мессенджером Microsoft. Как сообщал CNews, замену ему начали искать в июне 2025 г.