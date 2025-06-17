Целые страны в Европе бойкотируют продукты Microsoft. Windows, Office и Teams массово меняют на Linux и LibreOffice

Власти Германии и Дании запланировали крупномасштабный отказ от программных продуктов Microsoft. Дания «переезжает» с Windows и Office на Linux и LibreOffice, а в Германии хотят заменить мессенджер Teams, но альтернативу ему пока не выбрали.

Освобождение от Microsoft

В Германии и Дании начался масштабный переход госсектора на программное обеспечение с открытым исходным кодом в качестве альтернативы софту американской корпорации Microsoft. Например, как пишет TechSpot, в Германии готовится отказ от корпоративного мессенджера Teams в госсегменте. Это происходит на территории самой северной земли Германии – в Шлезвиг-Гольштейне, и это новый этап поворота спиной к Microsoft.

В апреле 2024 г. CNews писал, что Шлезвиг-Гольштейн объявила о своем намерении перевести 30 тыс. правительственных компьютеров с Microsoft Windows и облачного сервиса Office 365 на Linux и LibreOffice соответственно. Дата финиша проекта, получившего название Linux Plus 1 – 2027 г.

Альтернатива Teams для земли Шлезвиг-Гольштейн если и найдена, то пока не называется. Ею вполне может стать, например, Slack – не менее известный корпоративный мессенджер, главный конкурент Teams. Но он, как и Teams, американский, а его код закрыт.

Была Windows, станет Linux

Пока северная часть Германии хочет избавиться от Teams, Дания видит необходимость в удалении с государственных компьютеров Windows, Office, а заодно и Office 365 – облачного аналога обычного Office. Но, в отличие от Германии, здесь уже найдена альтернатива этим продуктам, хотя и не всем.

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Так, офлайновый Office Дания намерена заменить на бесплатный LibreOffice с открытым исходным кодом. Что касается Windows, то вместо нее на компьютеры датских госслужащих будет установлен Linux, однако непонятно, какой именно.

Вариантов у Дании здесь два. Она или воспользуется одним из ныне существующих дистрибутивов Linux, либо вложится в создание нового. Второй путь вполне можно преодолеть, но на это потребуется много денег и времени, как показал опыт немецкого Мюнхена.

В 2003 г. городской совет Мюнхена проголосовал за переход с Windows на глубоко кастомизированный дистрибутив Ubuntu под названием LiMux. К 2013 г. на переход было потрачено 10 лет и 30 млн евро, но перевести на LiMux удалось лишь около 15 тыс. рабочих мест в мюнхенском муниципалитете, что на тот момент составляло 80% от их общего числа. Чиновники не были довольны новой ОС – им нужна была привычная Windows, и в 2014 г. начался обратный переход на американскую ОС. В мае 2020 г. администрация Мюнхена вновь решила отказаться от Windows в пользу свободного программного обеспечения.

Мотивация по-европейски

В марте 2025 г. CNews писал, что Евросоюз намерен отказаться от использования Windows на фоне ухудшения отношений с США. Ее заменят на одну из модификаций американского Linux-дистрибутива Fedora, в который встроят интерфейс, напоминающий Windows.

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Что касается внезапной неприязни именно земли Шлезвиг-Гольштейн к продуктам Windows, то она на деле не такая уж и внезапная. По данным TechSpot, планы по переходу на открытый исходный код были разработаны Шлезвиг-Гольштейном еще в 2017 г, и сейчас этот переход близок к своему завершению. Многие чиновники должны навсегда распрощаться не только с Teams, но также с Word, Excel и Outlook, притом в кратчайшие сроки – в течение следующих трех месяцев. Основная причина – в необходимости обеспечить независимость, устойчивость и безопасность.

Аналогичные причины, как пишет TechRadar, озвучивают и власти Дании. Они тоже не хотят быть привязанными к одному поставщику софта, притом к иностранному, и потому отдают предпочтение ПО с открытым исходным кодом.

Министерство цифровизации Дании планирует поэтапный переход на Linux и LibreOffice. Инициатива вызвана обеспокоенностью по поводу цифрового суверенитета и стратегических рисков зависимости от иностранных поставщиков, особенно базирующихся в Соединенных Штатах.

Дополнительным плюсом является и финансовая выгода. Расходы Дании сократятся после отказа от платного ПО и перехода на его бесплатную альтернативу.

И все же, деньги, по всей видимости, находятся на втором плане. По словам министра по цифровизации Каролины Стейдж (Caroline Stage), основная цель носит стратегический характер: защитить цифровую инфраструктуру Дании от неопределенности геополитической напряженности и риска перебоев в доступе к сервисам, базирующимся в США.

Развертывание открытого ПО будет постепенным. Министерство по цифровизации на всякий случай заявило, что временно вернется к инструментам Microsoft, если возникнут серьезные сбои при переходе на их бесплатные аналоги.

Такая прагматичная позиция свидетельствует о готовности отдать приоритет непрерывности работы, а не строгому соблюдению графика перехода, отметили в TechRadar.