Германия - Бавария - Мюнхен

Туда, сюда, обратно. Мюнхен по третьему кругу меняет ПО Microsoft на СПО indows. По их прогнозам, он должен был составить 50 млн евро. Как пишет ZDnet, переход на Windows в Мюнхене еще идет, и, с учетом закупок закрытого ПО других разработчиков, включая Oracle и SAP

Аэропорт Мюнхена и Lufthansa тестируют антропоморфного робота Аэропорт Мюнхена и авиакомпания Lufthansa приступили к тестированию в Терминале 2 мюнхенского аэропорт

Возврат на Windows обойдется Мюнхену в 50 млн евро Миграция на WindowsВласти Мюнхена, Германия, потратят около 49,3 млн евро на миграцию муниципальных ПК с Linux на Windo

BMW и подразделение IBM Watson займутся совместными исследованиями тивных систем поддержки водителя для машин будущего. Как рассказали CNews в компании, BMW Group разместит команду ученых в глобальной штаб-квартире подразделения IBM Watson Internet of Things (IoT) в Мюнхене. Компании займутся улучшением функций интеллектуального помощника для водителей.IBM недавно объявила о планах инвестировать $200 млн в площадку для совместных инноваций в Мюнхене

IBM вложит $200 млн в открытие новой штаб-квартиры подразделения Watson IoT в Мюнхене Корпорация IBM инвестирует свыше $200 млн в открытие новой глобальной штаб-квартиры для бизнес-подразделения Watson Internet of Things (IoT) в Мюнхене, которое будет заниматься разработкой новых решений в области интернета вещей для технологий блокчейн и систем безопасности. Об этом говорится в заявлении IBM, поступившем в редакцию CN

Huawei открыла научно-исследовательскую лабораторию в Мюнхене CeBIT-2016 компания Huawei торжественно открыла свою первую научно-исследовательскую лабораторию в Мюнхене – новый научно-инновационный центр, который будет способствовать развитию партнерства

Мюнхен едва не отказался от Linux В этом году в Мюнхене прошли выборы в мэрию, и новый состав руководителей города поднял вопрос о том, чтобы

После 10 лет на Linux Мюнхен задумался о возвращении к Windows Спустя 10 лет после начала миграции с Windows на Linux администрация Мюнхена поставила вопрос о возврате на операционную систему Microsoft, сообщает Suddeutsche. В 2003 г. городской совет Мюнхена проголосовал за переход на Linux. Чиновники утвердили план

Linux сэкономил Мюнхену 10 млн евро penOffice» составляют 30 млн евро, в то время как использование LiMux всего в 23 млн евро. Миграция Мюнхена на собственную сборку Linux была завершена в конце 2011 г. Уже в марте 2012 г. мэр го

Мюнхен отказался от OpenOffice в пользу LibreOffice О внезапном решении Мюнхена сообщил Итало Виньоли (Italo Vignoli), член совета директоров The Document Foundation

Еврокомиссия вновь поддержала ODF .org 3.2.1. В своём письме Кристиан Уде заявил, что миграция на СПО и открытые форматы документов в Мюнхене завершится в 2013 г. В ответ на предложение обер-бургомистра Нели Крус отметила, что

Госучреждения Мюнхена практически завершили миграцию на Linux Переход на СПО в Мюнхене начался ещё в мае 2003 года осуществлялся в течение 8 лет со значительными задержками

IBM: миграция Мюнхена на СПО идет по плану Планы городской администрации Мюнхена по миграции на свободное программное обеспечение «идут полным ходом в соответствии с

В "Мюнхенском перестраховочном обществе" внедряют "ПАРУС-Страхование" «Корпорация ПАРУС» и "Мюнхенское перестраховочное общество «Перестрахование жизни Восточная Европа/Средняя Азия» (дочерняя компания Munich Rе) заключили договор на построение комплексной системы управления на основе

GE построит научно-исследовательский центр в Мюнхене 2005 г. число сотрудников увеличится до 150 человек. Руководить научно-исследовательским центром в Мюнхене будет доктор физических наук Армин Пфох (Armin Pfoh). Стаж его работы в GE составляет

GE построит научно-исследовательский центр в Мюнхене 2005 г. число сотрудников увеличится до 150 человек. Руководить научно-исследовательским центром в Мюнхене будет доктор физических наук Армин Пфох (Armin Pfoh). Стаж его работы в GE составляет

IDF в Мюнхене: дебют нижегородского Центра Intel тся программными технологиями, которые названы руководителями корпорации в качестве ключевых технологий будущего и имеют высший приоритет, с точки зрения Intel, - отметил в своем выступлении на IDF в Мюнхене Олег Сютин. - Прежде всего, это развитие многопроцессорных и многопотоковых систем программирования; тесная интеграция компьютерных и коммуникационных технологий (в том числе программна

IDF в Мюнхене: дебют нижегородского Центра Intel Впервые в истории отраслевого Форума Intel для разработчиков с докладом на мюнхенском IDF, открывшемся 27 мая, выступил российский специалист - со-директор Центра Intel по разработке ПО в Нижнем Новгороде. Нижегородская лаборатория считается одним из наиболее результа

В Германии сбором налогов будут управлять через интернет этого решения является компания MGM EDV-Beratung GmbH. На OOP 2001, проходившей с 22 по 26 января в Мюнхене MGM EDV-Beratung GmbH и Fujitsu Siemens Computers представили свою новую разработку -

Cable and Wireless открыла крупный центр хранения и передачи данных в Мюнхене Британская компания Cable and Wireless вслед за открытием центров интернет-решений в Суиндоне (Великобритания) и в Москве открыла центр в Мюнхене. Центр, размещенный на площади в 3000 кв. м., соединен с глобальной магистральной IP-сетью компании и предназначен для передачи интернет-трафика, цифровых данных и голосовых сообщений.

KPNQwest совместно с IBM открыла первый "киберцентр" в Мюнхене Телекоммуникационная компания KPNQwest, осуществляющая услуги связи во многих европейских странах, сообщила об открытии в Мюнхене первого из 18 киберцентров, которые компания предполагает эксплуатировать совместно с IBM. Эти киберцентры будут предоставлять хостинговые услуги для Интернет-провайдеров и других компа