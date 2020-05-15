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Индексная книга (каталог) CNews*
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Германия Бавария Мюнхен

Германия - Бавария - Мюнхен

— Мариенплац, Мюнхен (1907) — Шарль Иоганн Пальмье (1863 – 1911) — Мариенплац, Мюнхен (1907) — Шарль Иоганн Пальмье (1863 – 1911)
Василий Кандинский «Мюнхен. Английский сад» 1901 г. Стиль - импрессионизм, экспрессионизм Василий Кандинский «Мюнхен. Английский сад» 1901 г. Стиль - импрессионизм, экспрессионизм
— Мариенплац, Мюнхен (1907) — Шарль Иоганн Пальмье (1863 – 1911)

СОБЫТИЯ


15.05.2020 Туда, сюда, обратно. Мюнхен по третьему кругу меняет ПО Microsoft на СПО

indows. По их прогнозам, он должен был составить 50 млн евро. Как пишет ZDnet, переход на Windows в Мюнхене еще идет, и, с учетом закупок закрытого ПО других разработчиков, включая Oracle и SAP
20.02.2018 Аэропорт Мюнхена и Lufthansa тестируют антропоморфного робота

Аэропорт Мюнхена и авиакомпания Lufthansa приступили к тестированию в Терминале 2 мюнхенского аэропорт
27.11.2017 Возврат на Windows обойдется Мюнхену в 50 млн евро

Миграция на WindowsВласти Мюнхена, Германия, потратят около 49,3 млн евро на миграцию муниципальных ПК с Linux на Windo
27.12.2016 BMW и подразделение IBM Watson займутся совместными исследованиями

тивных систем поддержки водителя для машин будущего. Как рассказали CNews в компании, BMW Group разместит команду ученых в глобальной штаб-квартире подразделения IBM Watson Internet of Things (IoT) в Мюнхене. Компании займутся улучшением функций интеллектуального помощника для водителей.IBM недавно объявила о планах инвестировать $200 млн в площадку для совместных инноваций в Мюнхене
04.10.2016 IBM вложит $200 млн в открытие новой штаб-квартиры подразделения Watson IoT в Мюнхене

Корпорация IBM инвестирует свыше $200 млн в открытие новой глобальной штаб-квартиры для бизнес-подразделения Watson Internet of Things (IoT) в Мюнхене, которое будет заниматься разработкой новых решений в области интернета вещей для технологий блокчейн и систем безопасности. Об этом говорится в заявлении IBM, поступившем в редакцию CN
17.03.2016 Huawei открыла научно-исследовательскую лабораторию в Мюнхене

CeBIT-2016 компания Huawei торжественно открыла свою первую научно-исследовательскую лабораторию в Мюнхене – новый научно-инновационный центр, который будет способствовать развитию партнерства
17.10.2014 Мюнхен едва не отказался от Linux

В этом году в Мюнхене прошли выборы в мэрию, и новый состав руководителей города поднял вопрос о том, чтобы
19.08.2014 После 10 лет на Linux Мюнхен задумался о возвращении к Windows

Спустя 10 лет после начала миграции с Windows на Linux администрация Мюнхена поставила вопрос о возврате на операционную систему Microsoft, сообщает Suddeutsche. В 2003 г. городской совет Мюнхена проголосовал за переход на Linux. Чиновники утвердили план

27.11.2012 Linux сэкономил Мюнхену 10 млн евро

penOffice» составляют 30 млн евро, в то время как использование LiMux всего в 23 млн евро. Миграция Мюнхена на собственную сборку Linux была завершена в конце 2011 г. Уже в марте 2012 г. мэр го
25.10.2012 Мюнхен отказался от OpenOffice в пользу LibreOffice

О внезапном решении Мюнхена сообщил Итало Виньоли (Italo Vignoli), член совета директоров The Document Foundation
13.03.2012 Еврокомиссия вновь поддержала ODF

.org 3.2.1. В своём письме Кристиан Уде заявил, что миграция на СПО и открытые форматы документов в Мюнхене завершится в 2013 г. В ответ на предложение обер-бургомистра Нели Крус отметила, что

28.12.2011 Госучреждения Мюнхена практически завершили миграцию на Linux

Переход на СПО в Мюнхене начался ещё в мае 2003 года осуществлялся в течение 8 лет со значительными задержками
30.06.2011 IBM: миграция Мюнхена на СПО идет по плану

Планы городской администрации Мюнхена по миграции на свободное программное обеспечение «идут полным ходом в соответствии с

19.06.2006 В "Мюнхенском перестраховочном обществе" внедряют "ПАРУС-Страхование"

«Корпорация ПАРУС» и "Мюнхенское перестраховочное общество «Перестрахование жизни Восточная Европа/Средняя Азия» (дочерняя компания Munich Rе) заключили договор на построение комплексной системы управления на основе
09.07.2003 GE построит научно-исследовательский центр в Мюнхене

2005 г. число сотрудников увеличится до 150 человек. Руководить научно-исследовательским центром в Мюнхене будет доктор физических наук Армин Пфох (Armin Pfoh). Стаж его работы в GE составляет
09.07.2003 GE построит научно-исследовательский центр в Мюнхене

2005 г. число сотрудников увеличится до 150 человек. Руководить научно-исследовательским центром в Мюнхене будет доктор физических наук Армин Пфох (Armin Pfoh). Стаж его работы в GE составляет
28.05.2002 IDF в Мюнхене: дебют нижегородского Центра Intel

тся программными технологиями, которые названы руководителями корпорации в качестве ключевых технологий будущего и имеют высший приоритет, с точки зрения Intel, - отметил в своем выступлении на IDF в Мюнхене Олег Сютин. - Прежде всего, это развитие многопроцессорных и многопотоковых систем программирования; тесная интеграция компьютерных и коммуникационных технологий (в том числе программна
28.05.2002 IDF в Мюнхене: дебют нижегородского Центра Intel

Впервые в истории отраслевого Форума Intel для разработчиков с докладом на мюнхенском IDF, открывшемся 27 мая, выступил российский специалист - со-директор Центра Intel по разработке ПО в Нижнем Новгороде. Нижегородская лаборатория считается одним из наиболее результа
05.02.2001 В Германии сбором налогов будут управлять через интернет

этого решения является компания MGM EDV-Beratung GmbH. На OOP 2001, проходившей с 22 по 26 января в Мюнхене MGM EDV-Beratung GmbH и Fujitsu Siemens Computers представили свою новую разработку -
15.09.2000 Cable and Wireless открыла крупный центр хранения и передачи данных в Мюнхене

Британская компания Cable and Wireless вслед за открытием центров интернет-решений в Суиндоне (Великобритания) и в Москве открыла центр в Мюнхене. Центр, размещенный на площади в 3000 кв. м., соединен с глобальной магистральной IP-сетью компании и предназначен для передачи интернет-трафика, цифровых данных и голосовых сообщений.

01.08.2000 KPNQwest совместно с IBM открыла первый "киберцентр" в Мюнхене

Телекоммуникационная компания KPNQwest, осуществляющая услуги связи во многих европейских странах, сообщила об открытии в Мюнхене первого из 18 киберцентров, которые компания предполагает эксплуатировать совместно с IBM. Эти киберцентры будут предоставлять хостинговые услуги для Интернет-провайдеров и других компа
13.09.1999 На конференции в Мюнхене будет предложен план фильтрации информации в Интернет

ехнологичных компаний с целью разработки плана фильтрации информации в Интернет. Хотя конференция в Мюнхене должна состояться только через несколько дней, уже стало известно, что главным "генер

Публикаций - 485, упоминаний - 557

Германия и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25774 59
Siemens AG - Siemens Group 2673 54
Intel Corporation 12811 36
IBM - International Business Machines Corp 9699 30
Samsung Electronics 11064 24
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 22
Huawei 4675 18
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 18
Google LLC 12687 16
Fujitsu 2105 16
Abbyy Украина - Abbyy Ukraine - АБИ Украина 27 14
Abbyy Europe 17 14
Abbyy USA 18 14
Apple Inc 13154 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 14
SAP SE 5601 13
HP Inc. 5883 12
Seiko Epson Corporation 908 11
Abbyy UK 11 11
Oracle Corporation 7074 11
Xerox - The Haloid Company 1168 11
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 11
Mustek Systems - Mustek Optic Computers & Communikation International - Most Unique Scanning Technology 83 10
UMAX Technologies - UMAX Computer Corporation - UMAX Data Systems - Umax Systems GmbH - Yamada - Vaova 59 10
Microtek 52 10
Visioneer - Primax Electronics - JFL Peripherals 22 10
Cisco Systems 5372 10
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 9
X Corp - Twitter 2938 9
Lenovo Motorola 3566 8
Qualcomm Technologies 1974 7
Deutsche Telekom 954 6
HP - Hewlett-Packard 3662 6
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 6
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 6
Leica Camera 282 6
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 134 6
МегаФон 10742 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
BMW Group 482 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 7
Airbus Group - Airbus Industries 248 6
Deutsche Lufthansa AG 121 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 6
Boeing 1031 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 4
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 4
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 37 4
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
Альфа-Банк 1979 4
Volkswagen Group - VW 308 3
Транснефть 335 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 3
Газпром ПАО 1493 3
Adidas - Адидас 170 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Visa International 1993 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Coca-Cola Company 261 2
Согласие СК - Согласие-Вита 47 2
Volkswagen Audi Group 232 2
Winterberg Group - Bryanston Group 4 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 2
Газпром - Востокгазпром 10 2
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Lockheed Martin 777 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Судебная власть - Judicial power 2500 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 4
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 4
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 4
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 35 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 3
George C. Marshall European Center for Security Studies - Европейский центр исследований безопасности Джорджа К. Маршалла 4 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 258 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
Government of Spain - Fuerzas Armadas de España - Вооружённые силы Испании - Policía Nacional - Национальная полиция Испании 20 2
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 31 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 13
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 5
Apache Software Foundation - ASF 231 4
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 4
Демократическая политическая партия США 122 3
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 3
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
Знание - Российское общество 10 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
Förderkreis Internet-Wirtschaft München - Союз поддержки развития интернет-экономики Мюнхена 1 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
РНТОРЭС имени А.С. Попова - Российское НТОРЭС имени А.С. Попова - Российское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова 2 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
АТУ - Ассоциация технических университетов - Technical Universities Association 5 1
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 62
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 50
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 47
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 45
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 42
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 42
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 41
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 35
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 34
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 31
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 30
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 28
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 26
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 26
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 25
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 24
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 23
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 23
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 22
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 22
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 21
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 21
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 20
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 18
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 18
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 18
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 18
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 17
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 16
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 16
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 16
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 16
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 16
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 15
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 14
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 14
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 14
Linux OS 11533 47
Microsoft Windows 16882 40
Microsoft Office 4170 25
LiMux - Проект Мюнхена 2004 года перехода от Windows к собственной настольной Linux-инфраструктуре - Linux flagship Munich's U-turn 30 24
Apache OpenOffice 490 23
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 21
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 20
Microsoft Windows 2000 8678 18
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 354 17
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 14
Google Android 15243 13
Abbyy Retrieval & Morphology Engine 13 12
Abbyy FormReader - Abbyy FormDesigner - Abbyy FormFiller 40 11
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 9
Apple iOS 8583 8
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 7
Apple iPhone 6 4861 7
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 230 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
Linux - Debian GNU 567 7
Huawei Mate - серия смартфонов 453 7
Oracle Java - язык программирования 3469 7
Microsoft Teams - MS Teams 670 7
Microsoft Outlook 1506 7
Mozilla Firefox - браузер 1951 6
Google YouTube - Видеохостинг 3002 6
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 6
Microsoft Windows 10 1938 6
Microsoft Office 365 1042 6
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 5
Microsoft Windows XP 2431 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 5
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 5
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 4
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 49 4
Intel Itanium 649 4
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 4
Microsoft Windows NT 890 4
Хеммер Филипп 6 6
Bloch Immanuel - Блох Иммануил 8 6
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 5
Hubner Anne - Хюбнер Энн 5 5
Siekaczek Reinhard - Сикашек Рейнхард 5 5
Андреев Сергей 67 4
Feldmayer Johannes - Фельдмайер Йоханнес 6 4
Ude Christian - Уде Кристиан 4 4
Yu Richard - Ю Ричард 22 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 686 3
Planck Max - Планк Макс - Planck Marx - Планк Маркс 15 3
Стромов Алексей 10 3
Kleinfeld Klaus - Кляйнфельд Клаус 15 3
Schmid Josef - Шмид Йозеф 3 3
Reiter Dieter - Рейтер Дитер 3 3
Путин Владимир 3454 3
Ускова Ольга 174 2
Макаров Валентин 251 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Егоров Александр 88 2
Blass Evan - Бласс Эван 36 2
Свириденко Андрей 99 2
Зимин Дмитрий 42 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Sobotka Benedikt - Бенедикт Соботка 4 2
Ян Давид 69 2
Babbage Charles - Бэббидж Чарльз 11 2
Ekert Artur Konrad - Экерт Артур 3 2
Green Harriet - Грин Гарриет 9 2
Каплан Александр 3 2
Зиновьев Александр 13 2
Горбань Александр 3 2
Солонин Виталий 90 2
Белоусов Всеволод 2 2
Конаш Дмитрий 21 2
Наволокин Алексей 18 2
Гребень Андрей 7 2
Feynman Richard - Фейнман Ричард 13 2
Вялый Михаил 2 2
Heinrich Andreas - Хайнрих Андреас 5 2
Германия - Федеративная Республика 13220 259
Россия - РФ - Российская федерация 166163 169
Европа 24962 167
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 124
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 75
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 62
Германия - Берлин 732 48
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 47
Франция - Французская Республика 8176 44
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 36
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 35
США - Калифорния 4828 35
Япония 13807 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 31
Украина 7928 31
Великобритания - Лондон 2432 30
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 29
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 29
Германия - Гамбург 185 27
Италия - Итальянская Республика 4508 27
Земля - планета Солнечной системы 10865 25
Азия - Азиатский регион 5920 25
Ближний Восток 3154 25
Африка - Африканский регион 3640 24
Нидерланды 3745 23
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 22
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Италия - Милан 166 18
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FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 1
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UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
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