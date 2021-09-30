Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Германия
Бавария
Мюнхен
Публикаций - 207, упоминаний - 303
Германия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IDC - International Data Corporation 3200 6
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2383 4
|Gartner 2464 4
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 71 2
|Markets&Markets Research 78 1
|Forrester Research 478 1
|IBM Institute for Business Value 21 1
|Net Applications 113 1
|comScore 283 1
|eMarketer 130 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 898217, в очереди разбора - 801373.
Создано именных указателей - 46932.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 898217, в очереди разбора - 801373.
Создано именных указателей - 46932.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru