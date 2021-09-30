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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Германия
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Германия - Бавария - Мюнхен


30.09.2021 Российскому ИТ-рынку грядет полный опенсорс 2
28.04.2021 OneSpin Solution станет частью «Сименс» 1
15.03.2021 Екатеринбург вошел в десятку городов мира с самым доступным домашним интернетом 1
08.02.2021 Citrix назначила нового вице-президента по работе с дистрибьюторами в регионе EMEA 1
04.02.2021 В компании «Сименс» сменился президент 1
12.01.2021 Новые технологии Mobileye сделают беспилотные автомобили еще доступнее 1
09.12.2020 Hitachi Vantara представила инфраструктурные решения для среднего бизнеса 1
07.12.2020 Hawe Hydraulik автоматизировала управление продажами, закупками и складом с помощью Navicon 1
08.06.2020 Linux захватывает Германию. Гамбург откажется от Windows и MS Office 13
15.05.2020 Туда, сюда, обратно. Мюнхен по третьему кругу меняет ПО Microsoft на СПО 10
14.02.2020 Андрей Сысоев, Lenovo: К чему приведет рынок гонка высокопроизводительных вычислений 1
11.02.2020 Власти Южной Кореи отказываются от Windows и переезжают на Linux 3
04.12.2019 HPE представила платформу управления нового поколения 1
25.11.2019 Huawei привезла в Россию топовый смартфон с искалеченным Android для фанатов 1
28.10.2019 Разработчики шпионского ПО пригрозили судом журналистам, которые о них написали 1
20.09.2019 Huawei выпустила первые смартфоны без сервисов Google. Характеристики, цены 1
18.09.2019 Ассиметричный ответ Huawei: Европа останется без сверхмощных смартфонов компании 1
04.09.2019 Минкомсвязи получило 130 миллионов на паспорта болельщиков на Euro 2020 1
05.03.2019 Выручка Abbyy в России подскочила в полтора раза за счет нефтегаза, финансов и энергетики 1
15.02.2019 Аэропорт Майами внедрил систему распознавания лиц для пассажиров авиалиний Lufthansa 1
30.01.2019 Konica Minolta и ИТИ начали испытания медицинских роботов 1
31.10.2018 Директором канала продаж Vertiv в регионе EMEA назначен Иоахим Фишер 1
16.10.2018 ABBYY поглотила своего старинного партнера 1
27.08.2018 ABBYY обвинили в утечке 200 тысяч чужих договоров, NDA, паролей 1
21.03.2018 Минкомсвязи: половину паспортов болельщика ЧМ2018 заказали иностранные граждане 1
20.02.2018 Аэропорт Мюнхена и Lufthansa тестируют антропоморфного робота 2
15.02.2018 MCN Telecom объявила о коммерческом запуске услуг связи в Германии 1
25.12.2017 Lenovo и Intel построят вычислительный комплекс для суперкомпьютерного центра им. Лейбница 1
08.12.2017 Huawei увеличит инвестиции в научное сотрудничество в России 1
27.11.2017 Fujitsu представила новое ПО для корпоративных сканеров 1
27.11.2017 Возврат на Windows обойдется Мюнхену в 50 млн евро 9
17.11.2017 Fujitsu попала в Книгу рекордов Гиннеса с мозаикой из 220 планшетов 1
10.11.2017 Fujitsu представила периферийную платформу для «Индустрии 4.0» 1
27.10.2017 Huawei и Telefónica Deutschland представили решение по установке антенн для сетей 5G 1
18.10.2017 Samsung завершает сертификацию технологического процесса 8 нм LPP 1
13.10.2017 Новый флагман Huawei получит «нейронный процессор» и «умную ручку». Видео 1
10.10.2017 Fujitsu представила новые рабочие станции Celsius 1
02.10.2017 В сеть утекли характеристики смартфона-флагмана Huawei. Фото 1
28.09.2017 «Вокорд» представит камеру со встроенным распознаванием лиц на конференции Nvidia GTC 1
06.09.2017 Huawei обошла Apple в рейтинге производителей смартфонов 1

Публикаций - 207, упоминаний - 303

Германия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 14059 37
Siemens AG - Сименс Россия 1039 29
Huawei 2860 16
IBM 4589 15
Intel Corporation 5430 15
Google LLC 8521 12
Samsung Electronics 6845 11
SAP SE 3626 10
Apple Inc - Эппл Рус 8542 9
Oracle Corporation 3994 9
Fujitsu 897 8
HP Inc. 3566 8
Qualcomm Technologies 1069 7
Twitter 2208 6
T-Systems - Т-Системс 110 6
Nokia Corporation 3232 6
Infineon Technologies 114 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5291 5
Cisco Systems 2556 5
Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 290 5
Abbyy 890 5
HP - Hewlett-Packard 1303 4
Vodafone Group 580 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7287 4
Canonical 175 4
Yahoo! 1786 4
Qisda BenQ 244 4
LG Electronics 2368 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7182 4
Red Hat 760 3
Novell 342 3
Facebook 3964 3
Deutsche Telekom - T-Mobile 357 3
Leica Camera 179 3
Lenovo Group 1815 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 331 3
JetBrains 40 3
Deutsche Telekom 306 3
SUSE 182 3
Lenovo Motorola 1518 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4439 5
Аэрофлот 525 5
Deutsche Lufthansa AG 52 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 227 3
Альфа-Банк 1193 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 734 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 197 3
BMW 279 3
Транснефть 169 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1489 2
Boeing 184 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 174 2
Трансаэро - авиакомпания 47 2
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1719 2
Газпром - Востокгазпром 7 2
Согласие СК 45 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 151 2
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 31 2
Visa International 1422 2
Daimler AG 72 2
Allianz - Страховая компания 20 2
Pearson 9 1
DST - Digital Sky Technologies 84 1
IBM iX - IBM Interactive Experience 4 1
Метрополис ТРК 29 1
Lyft - Агрегатор такси 16 1
Uber 258 1
Alstom - GEC-Alsthom 14 1
Сплит 6 1
Intel Capital 100 1
Accel Partners 41 1
Hawe Hydraulik 1 1
GM - General Motors 174 1
НОВЭКС 6 1
Lockheed Martin 111 1
Porsche Design GmbH 13 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 228 1
MIA - Miami International Airport - Международный аэропорт Майами 1 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6301 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1867 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1832 3
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 189 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1603 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 464 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1103 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1780 2
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 11 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 326 2
Минцифры РФ - Департамент реализации стратегических проектов 8 1
Мариинский театр - Государственный академический 35 1
Korea Post - Национальная почтовая служба Республики Корея 1 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 119 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 107 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 43 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 87 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 305 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 175 1
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 458 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 373 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 304 1
Роснано 457 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 609 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 292 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 797 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1315 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 458 1
Правительство РФ 2298 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 684 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1015 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1655 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2378 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 21 3
Die Grunen - Германская партия зеленых 6 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 166 1
Руссофт - Russoft 294 1
Linux Foundation 161 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 5 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 227 1
ASF - Apache Software Foundation 63 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 57 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11060 15
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 823 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1147 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5595 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2339 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4004 5
3G - Стандарт мобильной связи 4159 4
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1173 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 6620 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1374 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 4694 4
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 252 4
ODF - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 118 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 994 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1729 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1654 3
NPU - Numeric (floating point) Processing Unit - Нейропроцессор - независимый математический сопроцессор 27 3
FinFET - A fin field-effect transistor - Направление в проектировании микросхем - Транзисторы 50 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2643 3
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 605 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2280 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3292 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1724 3
LTS - Long-term support - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 52 2
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 101 2
EUV - Extreme Ultraviolet Lithography - EUVL - EUV-литография - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - Вид фотолитографии в наноэлектронике 23 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 612 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 860 2
Intel OPA - Intel Omni-Path Architecture - Высокопроизводительная коммуникационная архитектура 21 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1701 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 211 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8308 2
USB Type-C - USB-C 902 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 356 2
ToF camera - Time-of-flight камера 54 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 634 2
Smartphone - Смартфон 799 2
HEVC - High Efficiency Video Coding - H265 - Высокоэффективное кодирование видеоизображений 93 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 473 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1231 2
Linux OS 4941 30
Microsoft Windows 10 7834 23
Apache OpenOffice 327 21
LiMux - Проект Мюнхена 2004 года перехода от Windows к собственной настольной Linux-инфраструктуре - Linux flagship Munich's U-turn 18 17
Linux - Debian GNU - Ubuntu 576 17
Microsoft Office 2336 15
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 154 12
Google Android 10778 8
Huawei Mate - серия смартфонов 184 7
Linux - Debian GNU 290 7
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 274 7
Apple iPhone - серия смартфонов 5360 7
Microsoft Windows 1001 5
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 4
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 125 4
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 129 4
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 386 4
Google YouTube - Видеохостинг 2053 4
Huawei Harmony OS - Harmonica 79 4
Microsoft Windows 7 1666 4
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1480 4
Google Gmail 725 3
Linux Debian LinEx 5 3
IBM Watson 106 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1427 3
Apple iPhone 8 157 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 3
Apple iOS 5755 3
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 96 3
Apache HTTP Server 256 3
Abbyy FineReader 119 3
Microsoft Skype 1696 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Google Android 10 172 3
Microsoft Windows NT 74 3
Microsoft Outlook 791 3
Microsoft Edge - Браузер 1285 2
Microsoft Windows XP 1244 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 865 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 408 2
Hubner Anne - Хюбнер Энн 4 4
Ю Ричард - Yu Richard 19 3
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 403 3
Путин Владимир 2024 2
Рейман Леонид 737 2
Blass Evan - Бласс Эван 33 2
Медведев Дмитрий 1476 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
Green Harriet - Грин Гарриет 9 2
Мельхорн Кай-Уве 24 2
Winther Karsten - Винтер Карстен 2 1
Sander Alex - Сандер Алекс 1 1
Fischer Joachim - Фишер Иоахим 1 1
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 26 1
Busch Roland - Буш Роланд 6 1
Giuliani Francesco - Джулиани Франческо 1 1
Lee Ryan - Ли Райан 4 1
Богданов Максим 16 1
King Kimberly - Кинг Кимберли 1 1
Rankin Kyle - Ранкин Кайл 2 1
Gimenez Carlos A. - Хименес Карлос А. 1 1
Ян Давид 41 1
Metta Giorgio - Метта Джорджио 2 1
Utzschneider James - Уцшнайдер Джеймс 4 1
Исрапилов Арсен 10 1
Миронова Сабрина 5 1
Hu Ken - Ху Кэнь 12 1
Simmons Timothy - Симмонс Тимоти 1 1
Андреев Сергей 46 1
Степанов Антон 56 1
Зиновьев Александр 5 1
Трошин Александр 14 1
Колычев Алексей 4 1
Новиков Константин 13 1
Биккулова Гульнара 23 1
Бетсис Павел 84 1
Soni Bobby - Сони Бобби 7 1
Kaeser Joe - Кэзер Джо 6 1
Moeller Dietrich - Мёллер Дитрих 13 1
Diachenko Bob - Дьяченко Боб 3 1
Германия - Федеративная Республика 4606 103
Россия - Российская федерация - РФ 66331 79
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 18303 49
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7055 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 20846 33
Европа 4640 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6941 23
Германия - Берлин 402 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5360 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9211 19
Япония 3895 16
Италия - Итальянская Республика 1707 16
Франция - Иль-де-Франс - Париж 463 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9449 14
Германия - Гамбург 70 12
Испания - Королевство 1539 12
Франция - Французская Республика 2691 12
Ближний Восток 1757 11
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 900 11
Азия - Азиатский регион 1888 10
Европа Восточная 2091 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1274 10
Великобритания - Лондон 1119 10
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 257 9
Австрия - Австрийская Республика 638 9
Украина 4221 9
Африка - Африканский регион 1782 9
Северная Америка 1669 8
Бельгия - Брюссель 97 8
Германия - Дюссельдорф 40 8
Южная Корея - Республика 1907 8
Китай - Пекин 432 7
Нидерланды - Амстердам 313 7
Нидерланды 1165 7
Финляндия - Хельсинки 171 7
Канада 1632 7
Сингапур - Республика 921 7
Индия - Республика 2663 7
Европа Западная 803 6
Австралия - Австралийский Союз 1402 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4492 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3261 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3643 5
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 272 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 461 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1375 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1741 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1082 2
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 59 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 890 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 72 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 255 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 30 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 71 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 17 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 152 1
Русский язык 1199 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2406 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 98 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 231 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 310 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 303 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 365 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 124 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 380 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 188 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 355 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 148 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 4840 11
Thomson Reuters - Рейтер 2975 4
The Wall Street Journal 742 3
ZDnet 395 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 648 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 465 2
InformationWeek 155 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 68 1
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 7 1
Mashable 320 1
Der Standard 2 1
BuzzFeed 13 1
Android Authority 33 1
Daily Mail 32 1
LetsGoDigital 9 1
Радио Свобода - радиостанция 24 1
Digital Trends - Издание 30 1
VentureBeat 86 1
Медуза - Meduza 19 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 187 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 683 1
GizChina - Издание 40 1
WSJ - The Wall Street Journal 162 1
The Register 641 1
FT - Financial Times 280 1
WikiLeaks 106 1
Прайм - Агентство экономической информации 628 1
IDC - International Data Corporation 3200 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2383 4
Gartner 2464 4
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 71 2
Markets&Markets Research 78 1
Forrester Research 478 1
IBM Institute for Business Value 21 1
Net Applications 113 1
comScore 283 1
eMarketer 130 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 760 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 71 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 433 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 155 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 146 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 450 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 78 1
РАН - Российская академия наук 456 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 282 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 47 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 62 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 38 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 337 4
Fujitsu Forum 4 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 238 2
CeBIT 202 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 14 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 4 1
HPE Discover More 1 1
The Megaface Benchmark - мировой чемпионат по распознаванию лиц 18 1
Nvidia GPU Technology Conference 4 1
Global Antenna Technology & Industry Forum - Международный форум технологий и индустрии антенн 1 1
Samsung Foundry Forum 1 1
SAP Sports and Entertainment 1 1
Docflow 84 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
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